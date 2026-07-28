ChatGPT știe mai multe despre tine decât crezi. Fă acest test

Dacă îl folosești de luni sau chiar ani, este foarte posibil să fi construit deja un profil surprinzător de detaliat despre tine: ce meserie ai, ce probleme de sănătate ai avut, ce hobby-uri ai, cum iei deciziile și chiar ce tip de personalitate ai. Vestea bună? Poți verifica singur ce știe despre tine.

Inteligența artificială nu mai este doar un instrument care caută informații pe internet. Modelele moderne, precum ChatGPT, Gemini sau Claude, sunt capabile să rețină informații din conversațiile purtate cu utilizatorii, astfel încât răspunsurile să devină din ce în ce mai personalizate.

Cât de multe își amintește despre tine?

Întreabă-l direct. Răspunsul te poate surprinde

Nu ai nevoie de cunoștințe tehnice și nici de un prompt complicat.

Este suficient să-i scrii ceva de genul:

„Spune-mi tot ce știi despre mine.”

„Ce informații ai memorat despre mine?”

„Fă-mi un profil pe baza conversațiilor noastre.”

„Imaginează-ți că ești un detectiv. Ce ai putea spune despre mine doar din discuțiile pe care le-am avut?”

Dacă ai activată funcția Memorie, ChatGPT îți poate afișa o listă cu informațiile pe care le-a păstrat și pe care le folosește pentru a-ți personaliza răspunsurile.

Nu reține doar ce îi spui. Încearcă să tragă și concluzii

Aici începe partea interesantă.

Inteligența artificială nu se limitează la a memora informațiile pe care i le-ai oferit direct. În multe situații încearcă să deducă lucruri despre tine.

De exemplu, din întrebările pe care le pui poate estima:

aproximativ câți ani ai;

cu ce te ocupi;

ce interese ai;

dacă ești organizat sau spontan;

ce te motivează;

ce stil de comunicare preferi;

chiar și unele trăsături de personalitate.

Aceste concluzii nu sunt întotdeauna corecte, iar ChatGPT însuși precizează că sunt estimări, nu certitudini.

Un jurnalist a făcut experimentul

Jurnalistul italian Roberto Cosentino, de la Corriere della Sera, a decis să afle cât de bine îl cunoaște ChatGPT după ani de utilizare.

Rezultatul l-a surprins.

Chatbotul și-a amintit:

numele;

ocupația;

informații despre familie;

istoricul profesional;

detalii despre sănătate discutate în trecut;

preferințe și proiecte mai vechi, inclusiv unele din 2024.

Mai mult decât atât, a încercat să îi construiască un profil psihologic.

L-a descris drept curios, foarte productiv, autonom și atent la detalii, dar și o persoană care tinde să fie foarte autocritică și căreia nu îi place să fie ignorată.

Pentru a verifica dacă analiza are vreun fundament, jurnalistul a cerut opinia unei neuropsiholoage. Concluzia specialistului a fost că descrierea surprinde destul de bine anumite trăsături generale, însă lipsește o parte importantă: ceea ce omul nu discută niciodată cu inteligența artificială.

Cu alte cuvinte, AI-ul poate înțelege foarte bine comportamentul tău online, dar nu îți poate cunoaște întreaga personalitate.

Ce informații îi oferim fără să ne dăm seama

Mulți utilizatori cred că discută cu ChatGPT doar despre muncă sau diverse curiozități.

În realitate, de-a lungul timpului pot ajunge să îi ofere informații foarte personale:

CV-uri;

analize medicale;

documente de serviciu;

planuri de vacanță;

rețete și diete;

probleme din familie;

obiective financiare;

proiecte profesionale.

Toate acestea pot contribui la construirea unui profil tot mai detaliat.

La ce folosesc aceste informații?

În primul rând, pentru a oferi răspunsuri mai utile și mai personalizate.

Dacă știe deja că ești profesor, medic sau jurnalist, nu mai trebuie să îi explici de fiecare dată contextul.

În al doilea rând, astfel de informații pot fi folosite pentru a adapta experiența utilizatorului. Unele platforme folosesc și reclame personalizate, iar dezvoltatorii încearcă permanent să facă răspunsurile cât mai relevante pentru fiecare persoană.

Cum oprești funcția de memorie

Dacă nu vrei ca ChatGPT să păstreze informații despre tine, poți dezactiva funcția Memorie.

În ChatGPT, pașii sunt simpli:

deschide Setări;

intră în Personalizare sau Memorie (în funcție de versiune);

dezactivează opțiunea Memory;

poți șterge și informațiile deja memorate.

Este bine de știut că oprirea memoriei nu șterge automat ceea ce fusese deja salvat. Pentru asta trebuie să alegi și opțiunea de ștergere a memoriei existente.

Ar trebui să ne îngrijoreze?

Nu neapărat.

Funcția de memorie există tocmai pentru ca experiența să fie mai comodă și mai personală. Totuși, este important să știm că, dacă folosim frecvent inteligența artificială, aceasta poate ajunge să construiască un portret surprinzător de precis al utilizatorului.

Iar uneori cea mai simplă întrebare — „Ce știi despre mine?” — poate avea un răspuns mult mai detaliat decât ne-am fi imaginat.

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