Răsturnare în dosarul mitei de la Vama Constanța: Inspectorii au recunoscut acuzațiile DNA

Procurorii anticorupție au sesizat Tribunalul Constanța cu trei acorduri de recunoaștere a vinovăției, după ce inculpații au admis faptele de luare și dare de mită și au acceptat pedepsele negociate.

Potrivit DNA Constanța, acordurile îi vizează pe inspectorii vamali Suliman Diner și Vîlsan Bogdan, precum și pe reprezentantul unei societăți comerciale, identificat cu inițialele G.G. Cei doi funcționari au fost arestați în luna mai 2026, în cadrul unei anchete privind fapte de corupție din Portul Constanța.

Cum a funcționat sistemul de mită

Anchetatorii susțin că, în perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026, inspectorul vamal Suliman Diner ar fi primit în repetate rânduri bani de la reprezentanți ai unor firme importatoare, în schimbul îndeplinirii formalităților vamale.

Conform procurorilor, o parte din sumele încasate ar fi fost distribuite și altor persoane din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.

DNA arată că, din banii primiți, Suliman Diner a remis 17.900 de dolari și 29.800 de lei unui colaborator cu identitate protejată, care activează în domeniul portuar. Acesta a predat ulterior sumele organelor de urmărire penală.

Într-un alt episod, la 9 aprilie 2026, inspectorul vamal ar fi primit 6.500 de lei de la reprezentantul unei firme, bani care ar fi fost lăsați în autoturismul său în schimbul unor operațiuni de vămuire.

Totodată, procurorii susțin că, la 26 aprilie 2026, Suliman Diner i-ar fi remis 10.000 de lei colegului său, inspectorul vamal Vîlsan Bogdan, pentru ca o parte din bani să fie distribuită și altor angajați ai biroului vamal.

În cazul lui Vîlsan Bogdan, DNA susține că acesta ar fi cerut, în februarie 2026, 200 de dolari pentru fiecare container procesat cu prioritate, bani solicitați unor reprezentanți ai unor societăți comerciale.

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Inculpații și-au recunoscut faptele

Procurorii precizează că toți cei trei inculpați și-au recunoscut integral faptele și au avut o atitudine sinceră pe parcursul anchetei.

În prezența avocaților, aceștia au acceptat încadrarea juridică a faptelor, pedepsele propuse și modalitatea de executare.

DNA a propus:

3 ani de închisoare cu suspendare , sub supraveghere timp de 4 ani, pentru Suliman Diner;

, sub supraveghere timp de 4 ani, pentru Suliman Diner; 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare , sub supraveghere timp de 4 ani, pentru Vîlsan Bogdan;

, sub supraveghere timp de 4 ani, pentru Vîlsan Bogdan; 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere timp de 2 ani, pentru reprezentantul firmei.

De asemenea, celor trei li s-a interzis, pentru o perioadă de doi ani, exercitarea dreptului de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat sau de a fi aleși în autorități publice. Ei au acceptat și prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, pentru perioade cuprinse între 60 și 120 de zile.

DNA vrea confiscarea banilor

Procurorii anticorupție au dispus măsuri asigurătorii și au solicitat instanței confiscarea sumelor considerate provenite din infracțiuni.

În cazul lui Suliman Diner, DNA cere confiscarea specială a 17.900 de dolari și 36.300 de lei, precum și confiscarea extinsă a 73.526 de dolari și 146.780 de lei.

Pentru inspectorul Vîlsan Bogdan, procurorii solicită confiscarea specială a 10.000 de lei, sumă despre care susțin că reprezintă mită.

Dosarele și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Constanța, care urmează să decidă dacă le va admite și va menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.