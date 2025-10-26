x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Tech Companiile europene - acord asupra unei fuziuni în domeniul sateliților pentru a contracara Starlink

Companiile europene - acord asupra unei fuziuni în domeniul sateliților pentru a contracara Starlink

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   17:00
Companiile europene - acord asupra unei fuziuni în domeniul sateliților pentru a contracara Starlink

Grupurile aerospatiale europene au dezvăluit un acord inițial pentru a-și pune în comun activitățile de producție de sateliți, care înregistrează pierderi, combinându-și forțele după luni de negocieri pentru a contracara creșterea galopantă a rivalilor conduși de Starlink, scrie Reuters.

Acordul mult așteptat între Airbus, Thales și Leonardo vizează crearea unei noi întreprinderi începând din 2027, sub rezerva aprobării de către autoritățile de reglementare europene, care s-au opus unor astfel de măsuri în trecut.

Noua entitate, al cărei nume nu a fost încă dezvăluit, va avea 25.000 de angajați în toată Europa și venituri anuale de 6,5 miliarde de euro, pe baza cifrelor din 2024, au declarat companiile într-un comunicat.

Airbus va deține 35%, iar Thales și Leonardo vor deține fiecare 32,5%, se arată în comunicat, care adaugă că entitatea va funcționa sub control comun, „cu o structură de guvernanță echilibrată”.

Discuțiile dintre cele trei grupuri aerospațiale au început anul trecut.

Cei mai importanți producători europeni de sateliți au concurat mult timp pentru a construi nave spațiale complexe pe orbita geostaționară, dar au fost afectați de apariția sateliților mici și ieftini pe orbita terestră joasă.

Directorii executivi ai celor trei companii au spus într-o declarație comună că fuziunea va ajuta guvernele să asigure „autonomia Europei în domeniul spațial strategic”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: companii europene sateliti fuziune
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri