Nava spațială Starliner a Boeing, fără astronauți, a revenit pe Pământ

Capsula s-a desprins de Stația Spațială Internațională, fără astronauți la bord, vineri, la ora 18.04 ET, apoi a petrecut aproximativ șase ore zburând înapoi spre Pământ. Starliner a aterizat cu succes la portul spațial White Sands din New Mexico la ora 12.01 a.m. ET.

Imaginile NASA au arătat capsula străbătând cerul nopții înainte ca două seturi de parașute să se deschidă pentru a o încetini. Șase airbaguri de aterizare au fost, de asemenea, desfășurate sub nava spațială pentru a amortiza aterizarea.

Pentru Boeing, întoarcerea cu succes a Starliner a fost dulce-amară. Călătoria de întoarcere fără probleme a capsulei sugerează că cei doi astronauți NASA pe care i-a transportat la stația spațială ar fi putut zbura acasă în siguranță cu nava spațială. Dar problemele cu propulsoarele Starliner și scurgerile de heliu, ambele detectate la scurt timp după lansare, au determinat oficialii de vârf ai agenției să decidă să apeleze la SpaceX pentru zborul de întoarcere, confom NBC News.

Starliner i-a lansat pe astronauții NASA Butch Wilmore și Suni Williams spre stația spațială la începutul lunii iunie, în primul zbor de testare al capsulei cu echipaj - o misiune care ar fi trebuit să dureze aproximativ opt zile. În schimb, Starliner a rămas în spațiu timp de luni de zile, în timp ce inginerii de la sol evaluau cum să o aducă în siguranță înapoi pe Pământ.

După săptămâni de teste și analize, NASA a stabilit că sistemul de propulsie al capsulei părea stabil, dar problemele cu propulsoarele reprezentau un risc prea mare pentru ca Starliner să se întoarcă cu un echipaj.

Wilmore și Williams vor rămâne pe stația spațială până în noul an, apoi se vor întoarce în februarie cu o capsulă SpaceX.

(sursa: Mediafax)