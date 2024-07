Software-ul conduce lumea! Actualizările, printre cele mai eficiente metode de a proteja viaţa digitală

Conform unei analize realizată, recent, de Departamentul Eset Research, erorile de tip "Blue Screen Of Death" (BSOD) în sistemul de operare Windows provoacă un amestec de alertă şi frustrare, chiar şi printre utilizatorii de tehnologie experimentaţi.



"Mizele sunt chiar mai mari atunci când un BSOD are loc la scară mare; adică, dacă face parte dintr-un incident mai extins, care afectează nenumărate dispozitive din întreaga lume şi chiar perturbă unele dintre cele mai critice servicii pe care ne bazăm în fiecare zi. Acest incident s-a produs recent, implicând întreruperi pe scară largă în funcţionarea unor infrastructuri IT, blocaje atribuite unei actualizări CrowdStrike defectuoase ce a afectat sisteme Windows. În primul rând, ce reprezintă un BSOD? Este o eroare majoră de sistem care forţează Windows să se închidă pentru a evita consecinţe negative software suplimentare. Poate fi o problemă cauzată de orice, de la componente hardware defecte până la drivere învechite, care determină o serie de conflicte în sistemul de operare, erori grave în sistem ori în aplicaţii critice (sau, într-adevăr, poate fi produsă de actualizări software ale acestora), precum şi de malware", se arată într-un articol de specialitate, publicat pe blogul din România al Eset.



În acelaşi context, specialiştii precizează că, deşi BSOD semnalează că ceva a mers prost la dispozitivul personal, "vă recomandăm să nu vă panicaţi", pentru că "de cele mai multe ori, problema poate fi rezolvată şi puteţi lua măsuri pentru a o evita pe viitor".



"Fiecare aplicaţie necesită actualizare, la fel şi sistemul de operare şi firmware-ul de bază (un tip special de software care se conectează la hardware-ul dispozitivului). Deşi aparent aceste actualizări scad productivitatea sau, cel puţin, par o pacoste pentru mulţi dintre noi, ele sunt esenţiale din mai multe motive. Rolul lor principal este de a vă ajuta să rămâneţi în siguranţă, atât dvs., cât şi organizaţia dvs. Orice software poate avea erori, inclusiv vulnerabilităţi care pot fi exploatate de hackeri. De asemenea, este cunoscut faptul că vulnerabilităţile de tip unpatched sunt cauza multor breşe de securitate a datelor. Acesta este motivul pentru care patch-urile, livrate de producătorii de software, fie la intervale regulate, fie după cum este necesar, sunt atât de importante. Anul trecut, au fost raportate peste 29.000 de vulnerabilităţi, în creştere faţă de cele aproximativ 25.000 raportate anul anterior", se menţionează în analiză.



Potrivit sursei citate, actualizările de software pot aduce, însă, probleme noi, ce pot afecta stabilitatea sistemului de operare.



"În mod oarecum ironic, actualizările în sine pot introduce, la limită, noi vulnerabilităţi de securitate care ar putea fi exploatate de atacatori, înainte de a fi corectate în actualizările ulterioare. De asemenea, şi după cum au arătat cercetările ESET în mod repetat (iată doar un exemplu recent), hackerii experimentaţi pot submina mecanismul de actualizare în sine pentru a distribui actualizări false. În prezent, software-ul conduce lumea, iar actualizarea acestuia este una dintre cele mai eficiente strategii pentru a vă proteja viaţa digitală. Este recomandat să descărcaţi actualizările numai din surse oficiale, evitând link-urile din e-mailuri sau reclame. Data viitoare când sunteţi tentat să ignoraţi sau să amânaţi instalarea actualizărilor de software, amintiţi-vă cât de esenţiale sunt acestea pentru siguranţa dvs", notează experţii.



Compania Eset a fost fondată în anul 1992 în Bratislava (Slovacia) şi se situează în topul companiilor care oferă servicii de detecţie şi analiză a conţinutul malware, fiind prezentă în peste 180 de ţări.

Sursa: AGERPRES