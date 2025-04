Raport european: 57.000 de decese, anual, din cauza SIDA, TBC și hepatite 

În ciuda faptului că sunt boli care pot fi prevenite, hepatitele B și C, tuberculoza, HIV și infecțiile cu transmitere sexuală, cum ar fi sifilisul și gonoreea, ucid aproape 57.000 de oameni, în fiecare an, în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European (SEE), arată un raport al Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC). Potrivit documentului, statele europene au ratat majoritatea obiectivelor fixate pentru 2025 și sunt departe de a atinge obiectivele oficiale privind combaterea acestor maladii până în 2030.

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), adoptate de Organizația Națiunilor Unite în 2015, urmăresc să „asigure viața sănătoasă și promovarea bunăstării pentru toți, indiferent de vârstă”, până la orizontul anului 2030, iar ținta 3.3 stabilește obiectivul ambițios de a pune capăt epidemiilor de SIDA și tuberculoză (TBC), precum și combaterea hepatitei virale și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), până la finalul acestui deceniu.

Însă datele pe care Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) le-a colectat de la agențiile partenere pentru cele 30 de țări din UE/SEE și le-a prezentat în raportul său - care evaluează progresul către țintele stabilite pentru fiecare tip de boală în ceea ce privește incidența, prevenirea, testarea și tratamentul și mortalitatea - arată o imagine îngrijorătoare.

820.000 de europeni cu HIV și 5 milioane cu hepatita B și C

„Deși pot fi prevenite, hepatita virală, HIV, infecțiile cu transmitere sexuală (ITS) și tuberculoza (TB) rămân probleme de sănătate publică în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European (UE/SEE), provocând morbiditate substanțială și aproape 57.000 de decese anual. La sfârșitul anului 2023, 820.000 de persoane trăiau cu HIV, 3,2 milioane cu virusul hepatitei B (VHB) și 1,8 milioane cu virusul hepatitei C (VHC) în UE/SEE”, conform documentului.

Cu toate că raportul autorității europene pentru sănătate remarcă unele progrese, mai multe state europene nu progresează în ritmul necesar pentru a atinge obiectivul de eliminare a focarelor de boli infecţioase până în 2030, iar cele mai multe au ratat majoritatea obiectivelor fixate pentru 2025.

În ceea ce privește incidența, cazurile de noi infectări cu HIV în UE/SEE au scăzut doar cu 35%, în ultimii 13 ani monitorizați – adică de la 26.000 (5,9 la 100.000 de locuitori) în 2010 la 17.000 (3,8 la 100.000 de locuitori) în 2023 – mai puțin de jumătate față ținta stabilită, de 75%.

„Incidența estimată a HIV a scăzut cu 35% din 2010, dar este încă sub ținta pentru 2025 de reducere cu 75%. Incidența estimată a tuberculozei a scăzut cu 35% din 2015, dar rămâne și sub ținta pentru 2025 de reducere cu 50%”, arată raportul.

Numărul cazurilor de sifilis și gonoree, în creștere

În prezent, nu sunt disponibile date pentru a măsura progresul către ținta de impact pentru incidența hepatitei cronice B și C, însă datele de supraveghere arată o creștere a diagnosticelor de hepatită acută B, precizează autoritatea europeană pentru sănătate.

În mod alarmant, unele infecții cu transmitere sexuală, cum sunt gonoreea și sifilisul, reapar în întreaga Europă, iar lipsa datelor cruciale ascunde amploarea provocărilor reprezentate de acestea și de hepatita B.

Conform ECDC, „datele de supraveghere privind noile diagnostice de sifilis și gonoree indică faptul că incidența este în creștere în UE/SEE”.

Legat de progresul privind testarea și tratamentul pentru HIV, doar unele țări au atins obiectivele. Cu toate acestea, raportul arată că una din cinci persoane care trăiesc cu HIV în UE/SEE are niveluri ridicate de virus, adică transmisibile. Datele privind tuberculoza indică faptul că activitățile de testare și diagnosticare funcționează bine pe măsură ce ținta de detectare a cazurilor a fost atinsă, dar succesul tratamentului rămâne cu mult sub țintă.

Practic, chiar dacă autorităţile reuşesc acum să detecteze aproape toate cazurile noi şi recurente de TBC, rezistenţa la tratament şi dificultăţile legate de aderenţa la acesta continuă să reprezinte obstacole semnificative. Spre exemplu, în 2022, doar 68% dintre pacienţii care începuseră tratamentul pentru TBC l-au şi finalizat, procentul fiind cu mult sub obiectivul european, de 90%.

Deficiențe majore pentru testarea și tratamentul HBV și HCV

Progresul pentru hepatită este neclar, deoarece doar patru din cele 30 de țări incluse în raport au date disponibile, iar acestea „indică faptul că există deficiențe majore în eforturile legate de testare și tratament”.

„Pentru tratamentul HBV și HCV, dintre cele patru țări cu date disponibile, niciuna nu a îndeplinit obiectivul OMS ca 50% dintre persoanele cu HBV cronic să primească tratament și 50% dintre cei cu HCV să se vindece”, conform raportului ECDC.

Mortalitatea a scăzut pentru HIV și TBC, dar cifrele actuale rămân mult peste țintele propuse pentru acest an, pentru ambele boli, dar mai ales pentru tuberculoză.

Numărul deceselor cauzate de SIDA a scăzut cu 30% din 2010, ajungând la 3.300 în 2023, față de 4.700 în 2010. Cu toate acestea, autorităţile sanitare au avut ca obiectiv reducerea acestui număr la jumătate.

În cazul tuberculozei, mortalitatea a scăzut doar cu 15% (de la 4.200 în 2015, la 3.550 în 2023), rămânând cu mult sub ținta de reducere de 75% pentru 2025, avertizează reprezentanții ECDC.

În același timp, numărul deceselor provocate de hepatita B şi C rămâne foarte ridicat și nu a scăzut.

„Împreună, HIV, TBC, hepatita B și C provoacă aproape 57.000 de decese anual în UE/SEE. Peste 85% dintre aceste decese se datorează hepatitei B și C”, arată raportul publicat de ECDC.

„Aceste boli pot fi prevenite, la fel cum este și povara pe care o aduc asupra sistemelor de sănătate, a pacienților și familiilor lor. Dispunem de cinci ani pentru a acționa și trebuie să facem ca acest interval să conteze”, a declarat Pamela Rendi-Wagner, directorul ECDC.

Documentul avertizează că, fără investiţii consistente şi politici de sănătate publică mai eficiente, povara acestor boli riscă să se agraveze în zonele cele mai afectate ale continentului, cu impact sever asupra pacienţilor şi sistemelor de sănătate.

Apel la acțiuni urgente

Prin urmare, în următorii cinci ani, ECDC cere eforturi suplimentare pentru:

- Prevenirea acestor boli. De exemplu, prin creşterea utilizării profilaxiei pre-expunere (PrEP) pentru prevenirea infecţiei cu HIV, extinderea vaccinării pentru hepatita B şi promovarea utilizării măsurilor de prevenţie (folosirea prezervativelor).

- Extinderea serviciilor integrate eficiente de testare și tratament, eliminând barierele pentru populațiile vulnerabile și adaptarea acestor servicii în funcție de nevoi.

- Îmbunătățirea supravegherii și monitorizării HIV, TBC, hepatite virale și ITS.