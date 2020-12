Cea mai importantă realizare științifică a anului 2020

Cea mai importantă realizare științifică a acestui an este este considerată dezvoltarea rapidă a vaccinului împotriva COVID-19, primind titlul "Science 's Breakthrough of the Year 2020", din partea prestigioasei revistei Science. Virusul SARS-CoV-2 a provocat infectarea a peste 74 de milioane de oameni din toată lumea și decesul a circa 1,6 milioane de persoane.



"2020 a fost un an de viaţă în suspans, pe măsură ce coronavirusul se răspândea pe întreaga planetă forţând populaţia să se izoleze şi, de multe ori, să se despartă de fiinţele dragi. Pentru cercetătorii din biomedicină din prima linie a luptei împotriva COVID-19 cursa dezvoltării unui vaccin s-a desfăşurat în ritm alert. Acum, în mai puţin de un an de la apariţia virusului SARS-CoV-2, cercetătorii şi-au atins ţelul", transmite Asociaţia Americană pentru Dezvoltarea Ştiinţelor (AAAS).

Reviata Science notează că în luna ianuarie au fost declanșate mai multe focare de infecție în orașul Wuhan din China, care au provocat confuzie și panică.

Deșa luna viitoare, în feburarie, mai multe societăți farma au demarat cercetările pentru crearea unui vaccin. Primele care au început dezvoltarea unui tratament au fost CanSino Biologis, Sinovac Biotech şi cea de stat Sinopharm, toate din China.

În Statele Unite, principalele companii au fost Moderna și Inovio Pharmaceuticals, iar în Europa a fost societatea germană BioNTech. Au urmat Univeritatea Oxford, AstraZeneca, Janssen și Sanofi Pasteur.