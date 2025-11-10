O simplă vizită la muzeu ar putea fi mai eficientă decât o zi la spa

Un studiu recent realizat de King’s College London sugerează că vizitarea unei galerii de artă poate reduce semnificativ stresul și susține sănătatea generală, scrie Smithsonian Mag.

Cercetătorii au observat modificări fiziologice măsurabile la participanții care au petrecut 20 de minute privind capodopere la Courtauld Gallery din Londra, comparativ cu cei care au văzut reproduceri în alt mediu.

Studiul a împărțit 50 de voluntari, cu vârste între 18 și 40 de ani, în două grupuri: unul a privit opere originale semnate Manet, Van Gogh și Gauguin, iar celălalt copii ale acestora.

Cercetătorii au monitorizat ritmul cardiac, temperatura pielii și probele de salivă înainte și după vizionare.

Grupul din galerie a înregistrat o scădere de 22% a nivelului de cortizol și o variabilitate mai bună a ritmului cardiac, semn al unei reglări mai eficiente a stresului.

De asemenea, au fost reduse citokinele proinflamatorii — proteine asociate durerii, febrei și bolilor cronice.

Cei care au privit reproducerile au înregistrat beneficii minime: o scădere de doar 8% a cortizolului și nicio reducere a markerilor inflamatori.

Autorul principal, Tony Woods, a subliniat că hormonii de stres precum cortizolul, IL-6 și TNF-alfa sunt legați de riscuri pentru sănătate precum diabetul, bolile cardiace și depresia.

Vizionarea operelor originale, a spus el, pare să întărească simultan trei sisteme – imunitar, endocrin și autonom.

Rezultatele confirmă studii anterioare ale Universității din Pennsylvania care asociază vizitele la muzee cu efecte psihologice pozitive.

Directoarea Art Fund, Jenny Waldman, a subliniat că aceste beneficii sunt universale și a încurajat publicul să vadă galeriile de artă ca spații accesibile pentru bunăstare și refacere.

(sursa: Mediafax)