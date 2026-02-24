Aplicația iPhone care te ajută să îți organizezi sarcinile zilnice

Concepută ca o „unealtă pentru oricine are nevoie de structură, notificări și flexibilitate”, Tiimo este recomandată și persoanelor cu creiere neurodivergente, potrivit producătorilor. Aplicația combină calendarul, lista de sarcini și instrumente de menținere a atenției, toate integrate într-o interfață vizuală ușor de folosit, notează Reader’s Digest, citat de useit.ro.

Cum funcționează Tiimo

Aplicația permite utilizatorilor să-și creeze agende zilnice cu sarcini programate la o oră exactă sau în intervale generale (dimineață, după-amiază, seară). Fiecare activitate poate fi împărțită în pași mai mici pentru a fi mai ușor de gestionat. În plus, Tiimo oferă cronometre tip Pomodoro și chiar muzică relaxantă pentru a menține concentrarea pe parcursul zilei.

O altă funcție inovatoare este integrarea AI, care ajută la împărțirea și prioritizarea sarcinilor zilnice. Utilizatorii pot descrie într-un mesaj ce au de făcut, iar AI generează automat o agendă completă, ajustabilă în funcție de nevoi. Aplicația poate fi pusă pe ecranul principal, astfel încât sarcinile și cronometrele să fie vizibile permanent.

Disponibilitate și abonamente

Tiimo poate fi descărcată pe toate dispozitivele Apple, însă momentan nu există versiune pentru Android. Aplicația oferă și un abonament premium de 10 dolari pe lună (sau 42 de dolari pe an), care include planificare AI nelimitată, sincronizare cu calendarul personal și acces la versiunea web.

Cu peste 14.000 de recenzii și un scor mediu de 4,6, Tiimo se detașează în segmentul aplicațiilor de productivitate, fiind apreciată pentru interfața intuitivă și funcțiile care ajută la menținerea atenției și organizarea eficientă a zilei.

Pe fondul cererii crescute pentru aplicații de productivitate interactive, Tiimo reușește să ofere o combinație de instrumente vizuale și suport AI care simplifică planificarea zilnică și sporește productivitatea utilizatorilor.