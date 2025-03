Atenție la adolescenți. Codurile secrete folosite în mesaje

Unele coduri sunt foarte cunoscute (precum DM, care înseamnă direct message) iar altele mai recente încă nu sunt înțelese, potrivit Daily Mail, citat de useit.ro.

Experții atrag atenția că și emoji-urile pot să aibă semnificații diferite față de înțelesul comun, în funcție de context.

Codurile secrete ale adolescenților

Poliția din Nottinghamshire a creat o listă cu astfel de coduri pentru a avertiza părinții la ce trebuie să fie atenți. Acestea coduri sunt folosite de tineri din întreaga lume.

Printre codurile secrete folosite de adolescenți sunt 52 de cuvinte și acronime la care părinții trebuie să fie atenți.

Coduri periculoase

Numărul 420 face referire la marijuana.

#ana face trimitere la anorexie, #deb la depresie, #sue este folosit uneori pentru a vorbi despre sinucidere.

CD9 sau 9 sunt folosite uneori pentru a avertiza cealaltă persoană din conversație că sunt părinți prin apropiere.

Anumite întrebări pot indica o problemă și poliția sfătuiește părinții să fie atenți la astfel de semne și să investigheze situația.

Dacă cineva întreabă „Unde se află computerul în casa ta?”, ar putea să vrea să afle dacă se află părinții adolescentului prin preajmă.

Din aceeași categorie fac parte și întrebări sau declarații precum „Știu pe cineva care te poate face model” sau „Știu un mod simplu prin care poți face bani rapid”.

Prădătorii folosesc astfel de tactici pentru a atrage copiii în conversații și situații periculoase, susține poliția.

Din categoria emoji-urilor care pot fi periculoase este pastila roșie, dinamita sau boabele de fasole. Acestea ar face trimitere la termenul incel. Această tendință atrage băieți și bărbați în spații periculoase de pe internet cu retorică misogină și extremistă.

Uneori, nu comunicarea prin coduri e problema. Experții atrag atenția asupra prădătorilor care se află pe internet și care încearcă să discute cu copii.

Coduri amuzante

Însă nu toate aceste acronime fac trimitere la ceva periculos. Cele mai multe dintre codurile secrete folosite de adolescenți au fost identificate ca fiind distractive, pentru a comunica mai rapid și eficient.

CBA (can’t be bothered -nu mă interesează), DWBH (don’t worry be happy - nu-ți face griji, fii fericit), HAND (have a nice day - să ai o zi frumoasă).

Și anumite emoji-uri au o semnificație surprinzătoare dar inocentă.

O inimă portocalie poate fi folosită pentru a încuraja un prieten care trece printr-o perioadă dificilă, potrivit useit.ro.