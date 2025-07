12 bugetari de lux, cu lefuri și pensii cumulate de peste 7 milioane de lei în anul fiscal 2023

Ieri, plenul CCR l-a mandatat pe secretarul general al instanței pentru a solicita Guvernului găsirea unei soluții pentru ca suma de 540.000 de lei ce urmează să fie încasată de către Marian Enache, Doina Livia Stanciu și Varga Attila să fie finanțată, întrucât în bugetul Curții Constituționale nu există un asemenea fond. Pensiile de serviciu de care vor beneficia cei trei odată cu plecarea de la CCR sunt uriașe, ele adăugându-se altor pensii de la stat pe care le primesc aceiași trei judecători și chiar și cu pensiile speciale pe care le încasează doi dintre ei. Ceea ce face cu atât mai scandaloasă solicitarea acordării celor trei sume speciale, de câte 180.000 de lei pentru fiecare dintre cei trei viitori membri pensionați ai Curții Constituționale.

Marian Enache, încă președintele Curții Constituționale, și-a făcut, ultima dată, publice veniturile în declarația de avere datată 16 iunie 2024 și care se referă la situația financiară a acestuia din anul fiscal 2023. Anul acesta, Enache nu și-a mai publicat declarația, între timp intrând în vigoare decizia, pe care el însuși a votat-o, prin care aceste documente devin secrete pentru publicul contribuabil.

Așa stând lucrurile, în declarația de avere de anul trecut, Marian Enache nota că a încasat, în 2023, ca președinte al CCR, o indemnizație de 473.298 de lei pe an, ceea ce a însemnat 39.441,5 lei pe lună. La acești bani, se mai adaugă încă 679.800 de lei pe an, respectiv 56.650 de lei pe lună, reprezentând pensii de la Casa de Pensii a Sectorului 6 și de la Casa de Asigurări a Avocaților București. La care, de asemensea, se adaugă 82.980 de lei pe zece luni ale anului 2023 (8.298 de lei pe lună) reprezentând indemnizația de fost parlamentar, plătită de către Camera Deputaților.

În acest context, rezultă că veniturile bugetarului de lux Marian Enache în anul 2023 s-au ridicat la 1.235.988 de lei pe an (252.242,45 euro), adică la 104.380,5 lei pe lună (21.302,14 euro).

Șase salarii la plecare și pensie specială de 80% din venitul brut, indexabil

Conform articolului 72, alineatul 1, din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, „la încetarea mandatului, ca urmare a expirării termenului acestuia sau a imposibilității executării sale, din motive de sănătate, judecătorii Curții Constituționale beneficiază de o sumă egală cu indemnizația netă pe 6 luni de activitate”. Calculând acest lucru la venitul lui Marian Enache din 2023, rezultă că încă președintele CCR ar urma ca, la expirarea mandatului, adică luna aceasta, să încaseze cel puțin de șase ori suma de 39.441,5 lei, adică 236.649 de lei brut. Asta, în condițiile în care indemnizația a fost majorată în 2024, față de 2023.

Potrivit alineatului al doilea al aceluiași articol citat, „judecătorii CCR, la data pensionării sau recalculării pensiilor anterior stabilite, beneficiază de pensie de serviciu egală cu 80% din indemnizația lor brută lunară. Pensia astfel stabilită se indexează în raport cu indemnizația judecătorilor Curții Constituționale și se impozitează potrivit legii”. În cazul lui Marian Enache, odată cu terminarea mandatului, va primi o pensie de serviciu de minimum 31.553,2 lei pe lună, calculată la veniturile din 2023, care se va adăuga celorlalte pensii pe care deja le are în plată.

„Bonusuri” egale pentru Varga Attila și Livia Stanciu

Nu doar Marian Enache se pensionează din CCR luna aceasta, ci și judecătorul Varga Attila. Nici acesta nu și-a declarat veniturile anul acesta, ultima declarație de avere fiind publicată în data de 13 iunie 2024 și reflectă veniturile din anul fiscal 2023.

Conform documentului citat, Varga Attila a încasat, atunci, o indemnizație anuală de judecător constituțional de 420.417 lei pe an, adică de 35.034,75 de lei pe lună. El a mai încasat, în același an fiscal 2023, o pensie de serviciu de la Casa Teritorială de Pensii Satu Mare, de 443.600 de lei pe an, adică de 36.966,7 lei pe lună. În total, aceste venituri au însemnat 864.017 lei pe an (176.330 de euro), respectiv de 72.031,47 lei pe lună (14.700,3 euro). Iar, odată cu finalizarea mandatului la CCR, Varga Attila ar trebui să încaseze cel puțin o sumă egală cu de șase ori 35.034,75 lei, adică 210.208.5 lei. De asemenea, va primi o pensie de serviciu de fost judecător CCR de 28.027,8 lei pe lună, la nivelul anului 2023, la care se adaugă cealaltă pensie.

Doina Livia Stanciu este al treilea magistrat care pleacă, luna aceasta, de la CCR. Indemnizația acesteia, declarată ultima dată tot la mijlocul anului trecut, a fost egală cu cea a colegului Varga Attila, ceea ce înseamnă că atât „bonusul” de pensionare va fi egal, cât și pensia specială va fi aceeași. Pensie specială care se adaugă celei de-a doua pensii speciale încasate de Livia Stanciu, de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Magistrații, bancherii și șefii de agenții domină topul

Chiar dacă par uriașe, indemnizațiile judecătorilor CCR nu sunt și cele mai mari din sistemul public. Iar referințele sunt accesibile din declarațiile de avere ale unora dintre acești salariați publicate în 2024, aferente anului fiscal 2023. Cu mențiunea că absolut niciunul dintre acești bugetari nu și-a mai publicat veniturile, anul acesta, după secretizarea de către CCR a declarațiilor de avere și de interese.

Președintele CSM, judecătorul Elena Raluca Costache, a încasat 655.663 de lei pe an, în timp ce vicepreședintele CSM, procurorul Claudiu Constantin Sandu, a încasat o indemnizație de 393.079 lei pe an.

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina Corbu, a încasat 779.816 lei pe an de la ÎCCJ și 126.438 de lei pe an ca membru de drept în CSM. Procurorul general al României, Alex Mihai Florența, a încasat 254.555 de lei pe an de la PÎCCJ, la care s-au adăugat 10.284 de lei pe an, tot de la Parchetul General, reprezentând un spor de fonduri europene, și 82.641 de lei pe an, indemnizația de membru de drept al CSM.

Directorul Serviciului de Protecție și Pază, generalul Lucian Pahonțu, a încasat, în 2023, un salariu de 353.510 lei pe an, la care s-au adăugat 22.312,29 lei pe an indemnizație de delegare. Comparativ, directorul general interimar al SRI, Răzvan Ionescu, a câștigat, în 2023, 224.273 de lei pe an, directorul civil al SIE, Gabriel Vlase, a încasat 168.236 de lei pe an, iar directorul STS, Ionel Sorin Bălan, a încasat 264.988 de lei pe an.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a încasat, în anul fiscal 2023, un salariu anual de 1.081.187 de lei, la care s-a adăugat pensia de 322.097 de lei pe an. De asemenea, președintele ANRE, George Sorin Niculescu, a încasat, în același an fiscal, un salariu de 553.826 de lei pe an. Președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, viitor judecător CCR, a încasat o leafă anuală de 339.331 de lei, iar președintele Consiliului Concurenței, Mihai Chirițoiu, o leafă de 235.090 de lei pe an.

Adunate, sumele încasate, în anul fiscal 2023, de aceștia, împreună cu actualul președinte al CCR, Marian Enache, se ridică la 7.008.905,77 lei.