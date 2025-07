Surse: premierul Ilie Bolojan va decide soarta CFR Călători

Toate calculele companiei feroviare a statului român au fost făcute pe baza compensației pe care ar fi trebuit să o primească, la valoarea calculată pentru anul în curs, de 47,4 lei per kilometru, dar președintele ARF vrea să păstreze valoarea din anul 2022, de 33 de lei per kilometru. Diferența de buget ar putea duce la anularea a două treimi din totalul trenurilor operate de CFR Călători, în condițiile în care compania statului asigură peste 80% din traficul feroviar național. Surse din Ministerul Transporturilor au declarat, pentru Jurnalul, că nu se va ajunge la desființarea trenurilor și se caută soluții. Inclusiv actualul ministru i-ar fi pus în vedere președintelui ARF să găsească o soluție prin care să dea banii pe care CFR Călători trebuie să-i primească, dar ar mai fi o problemă: un contract semnat de ARF și CFR Călători de unde lipsește actul adițional în care era specificată suma.

Banii pe care companiile de transport feroviar de persoane îi primesc de la statul român drept compensație sunt dați de Guvernul României către ARF, în fiecare an. Toate companiile primesc aceste compensații și semnează, la finalul anului, un contract în care este specificată suma pentru anul următor.

Scandalul actual de la CFR Călători vizează intrarea companiei statului în incapacitate de plată, după ce ARF a transferat către aceasta o sumă mult mai mică decât cea care era așteptată, conform calculelor care se fac pe baza evoluției prețurilor și a inflației. Contractul semnat pentru 2025 trebuia să includă compensația unitară preliminată per kilometru de 47,4 lei pentru 2025, ARF a fost de acord, dar nu s-a mai semnat și actul adițional cu suma aferentă.

Pe asta se bazează actualul președinte al ARF, Mihai Barbu, când refuză să plătească suma pe care CFR Călători o așteaptă, deși nu este vorba doar despre un act adițional, ci și despre cadrul legislativ în baza căruia sunt semnate aceste contracte anuale, iar legea prevede calcularea pe baza mai multor indicatori, inclusiv taxa de șină, prețul combustibilului, prețul electricității etc. Președintele ARF consideră că poate face acest calcul al compensației doar prin raportare la rata inflației.

Din această diferență de calcul între anul 2022 și 2025 rezultă o gaură imensă în bugetul CFR Călători care înseamnă că nu se vor mai putea plăti salariile angajaților, lucrările de reparații și achizițiile. Cu unele dintre ele deja compania este în urmă și ar putea pierde inclusiv contracte din PNRR.

Soarta trenurilor stă în decizia premierului

Toate aceste aspecte au fost explicate de directorul general al CFR Călători, cu două săptămâni în urmă, dar președintele ARF a refuzat în continuare să dea banii. Acesta a cerut lămuriri și din partea Consiliului Concurenței, de unde i s-a răspuns că trebuie să respecte legea și contractul semnat de ARF cu CFR Călători – conform surselor noastre guvernamentale. Același răspuns ar fi primit, conform acelorași surse, și din partea noului ministru al Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban. Sursele noastre mai spun că Mihai Barbu ar urma să se consulte cu premierul Ilie Bolojan de la care așteaptă o decizie finală. De menționat este faptul că actualul președinte al ARF, numit recent în funcție, este susținut de PNL.

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a explicat că după ce ARF a refuzat să aloce suma stabilită pentru anul în curs, de 47,4 lei per kilometru pentru compensații, a solicitat să se dea măcar o sumă egală cu execuţia de anul trecut, în condiţiile în care prin Ordonanţa Trenuleţ s-au pierdut aproape 250 de milioane de lei din facilităţile acordate studenţilor, care au fost modificate. „Ni s-au alocat prin bugetul de stat 2,135 miliarde de lei. Nu au fost la nivelul execuţiei, dar eram mulţumit cu această cifră. Numai că bugetul de venituri şi cheltuieli se face în concordanţă cu o filă de buget emisă de Autoritatea de Reformă Feroviară. Imediat după emiterea Legii bugetului de stat, Autoritatea de Reformă Feroviară trebuia să înainteze un act adiţional cu compensaţia unitară pentru fiecare operator feroviar de călători. Anul trecut, compensaţia unitară era în valoare de 44,73 de lei per kilometru şi am căzut de comun acord ca anul acesta să avem o compensaţie conform Ordonanţei Trenuleţ indexată cu rata inflaţiei şi s-a ajuns la 47,4 lei per kilometru. Mi s-a dat o hârtie sub semnătura preşedintelui ARF, că asta e suma pe care să formăm bugetul nostru de venituri şi cheltuieli şi l-am făcut, cu un exerciţiu cu profit de 15 milioane de lei venituri şi cheltuieli. Nici în ziua de astăzi nu avem semnat acest act adiţional pe 47 de lei şi ni se plăteşte o compensaţie unitară de 33 de lei. 33 de lei a fost în anul 2022 compensaţia unitară. De atunci, energia electrică şi motorina aproape s-au dublat, a intrat în aplicare Legea statutului feroviar care ne obligă să ducem salariile angajaţilor CFR în funcţie de salariul minim pe economie indexat cu indici din lege”, a explicat Preoteasa, în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o cu două săptămâni în urmă.

Gaură de 50 de milioane de lei pe lună

În total, CFR Călători are cheltuieli lunare de circa 365 de milioane de lei pe lună, acestea trebuind să fie acoperite din vânzarea de bilete şi din compensaţia acordată de ARF. Taxa de utilizare a infrastructurii datorată CFR SA este de 60 de milioane de lei pe lună, la ANAF, CFR Călători plătește lunar 80 de milioane de lei, energia costă circa 40 de milioane de lei pe lună, pentru salariile nete se plătesc 80 de milioane de lei pe lună, motorina costă 30 de milioane de lei pe lună, la care se adaugă o serie de datorii pe care compania trebuie să le achite, inclusiv pentru reparații și achiziții prin PNRR. Toate cheltuielile se bazau pe suma pe care Guvernul a trimis-o către ARF, dar președintele autorității a împărțit-o conform unei formule de calcul personale.

„La nivelul compensaţiei de 33 de lei, suma care ne vine de la ARF este de 135 de milioane de lei, din suma aprobată şi transmisă de dânşii de 185 de milioane. Dat fiind că anul acesta nu s-a plătit deloc compensaţia la 185 de milioane, s-a făcut această diferenţă de 50 de milioane lunar cu care nu am putut să închidem datoriile. 50 de milioane adunate în ultimele 3-6 luni, se duc la vreo 350 – 400 de milioane. Asta este datoria şi de aici a venit datoria lui CFR Călători către furnizori astăzi”, a mai explicat directorul CFR Călători.

Nesemnarea actului adițional la contractul CFR Călători cu ARF, pentru creșterea nivelului compensației unitare la 47,4 lei, poate sta la baza unui blocaj. În bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2025 al CFR Călători sunt prevăzute investiţii de peste 790 de milioane de lei, în creştere cu circa 52% faţă de cele preliminate la sfârşitul anului 2024. Societatea estimează venituri totale în valoare de peste 3,7 miliarde de lei şi cheltuieli totale în valoare de peste 3,6 miliarde de lei, iar rezultatul brut programat pentru anul 2025, în valoare de 15 milioane de lei.

Surse sindicale: „se vrea falimentarea companiei!”

În continuare există riscul ca CFR Călători să intre în incapacitate de plată, dacă ARF nu va aloca 47,4 lei per kilometru pentru compensație, în loc de 33. „Dacă ARF-ul nu va semna actul adiţional în care să ajungem la 47,4 compensaţia unitară şi va continua cu acest 33, există foarte mare risc de a intra în incapacitate de plată, tocmai pentru că furnizorii nu vor mai livra. Eu sper să nu se întâmple. Noi am depus toată documentaţia necesară, absolut tot ce ne-a solicitat ARF-ul, să dovedim tot ce au crezut dânşii că nu este adevărat”, a mai explicat directorul CFR Călători.

Traian Preoteasa a explicat că această compensaţie pe care ARF a diminuat-o doar pentru compania statului român asigură 55% din costuri, în timp ce la operatori privaţi acoperă 80% din costuri. „În ceea priveşte calculul compensaţiei în biletul de transport, vreau să fac precizarea că, la acest moment, la CFR Călători, compensaţia asigură 55% din costuri. La operatorii privaţi, compensaţia, şi sunt datele ARF-ului, atinge 80% din costuri. Deci nu putem fi acuzaţi, cum am înţeles, că a făcut ARF-ul că trebuie să ducem cheltuielile la nivelul privatului, că atunci trebuie să mai dea nişte bani”, a mai explicat directorul general al CFR Călători.

Sindicate: „ARF a dat șah-mat CFR-ului!”

Surse sindicale spun că această situație era de așteptat, pentru că se știe de peste 10 ani că se încearcă falimentarea CFR Călători, pentru a putea pătrunde pe piața din România alte companii feroviare din alte țări. Sindicaliștii au dat aceste explicații în nenumărate rânduri, în ultimul deceniu, la toate mitingurile pe care le-au organizat de-a lungul timpului. Acum, aceleași surse sindicale ne-au spus că din punctul lor de vedere s-a forțat contractarea reparațiilor și a achizițiilor pe sume foarte mari pentru CFR Călători, prin PNRR, făcându-se trucul acela prin care să nu fie semnat actul adițional, pentru „a dat șah-mat CFR-ului”.

„ARF pare că și-a făcut un calcul foarte cinic. A forțat conducerea CFR Călători să semneze contracte de achiziții și să calculeze plățile în funcție de o sumă pe care aștepta să o primească, apoi s-a omis – intenționat, din punctul meu de vedere – semnarea actului adițional, Guvernul a întârziat foarte mult plata către ARF pentru compensații și astfel s-a ajuns la jumătatea anului, după ce deja s-au înregistrat datorii, cu o sumă care nu le va acoperi, iar din vânzarea de bilete se știe că nu se pot plăti toate cheltuielile. În felul ăsta, ARF falimentează CFR. Șah-mat!”, spune o sursă sindicală.

