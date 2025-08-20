Avertisment Facebook. Dacă vedeți acest mesaj, este un atac al hackerilor

Acest avertisment Facebook este din nou în prim-plan deoarece MalwareBytes avertizează că un nou atac a creat „un e-mail care spune că ai fost conectat la contul tău de Facebook de pe un dispozitiv nou” sau „am primit o solicitare de resetare a parolei pentru contul tău de Facebook!”

La fel ca în cazul Google, Apple și Microsoft, e-mailurile care pretind că provin de la Facebook cu alerte legate de cont sau de securitate sunt probabil atacuri la cont. Aceste mesaje vor include linkuri pe care nu trebuie să dați clic. Ștergeți mesajele.

Cum arată mesajele înșelătoare

„Atacurile de phishing pot lua multe forme diferite”, transmite Facebook. „Aceste linkuri pot părea inofensive, dar vă pot duce la site-uri web periculoase sau frauduloase care par legitime, unde informațiile. personale sau acreditările de conectare pot fi furate.”

Aceste linkuri apar în e-mailuri, mesaje text sau postări. „Citiți o postare pe Facebook de la cineva pe care credeți că îl cunoașteți”, dar când „faceți clic pe link, sunteți direcționat către o pagină falsă de conectare Facebook unde, fără să știți, oferiți acreditările contului vostru escrocilor.”

În cel mai recent atac de parole descoperit de MalwareBytes, „toate linkurile pe care le vedeți în e-mail: «Raportează utilizatorul», «Da, eu», «dezabonare» și chiar adresa de e-mail ascunsă din partea de jos fac exact același lucru. Îți deschid programul de e-mail implicit cu un mesaj preadresat, cu un subiect care corespunde butonului/textului pe care ai făcut clic.”

Toate aceste atacuri vor duce în cele din urmă la o pagină de conectare falsă care fură numele de utilizator și parole și, uneori, coduri de autentificare cu doi factori sau te va păcăli să descarci un atașament sau o aplicație, care apoi instalează malware pe dispozitivul tău.

Deoarece acest atac te ademenește să trimiți un e-mail, MalwareBytes le reamintește utilizatorilor Facebook să „examineze destinația unui link de e-mail. Chiar dacă domeniul pare legitim, contul tău de Facebook nu este securizat de un producător de încălțăminte sau de un furnizor de servicii de vacanță sau de cineva care utilizează o adresă Gmail. Adresa de e-mail ar trebui să aparțină Facebook sau Meta.”

La ce să fii atent

Dacă contul tău a fost deturnat sau compromis, Facebook spune că ai putea vedea următoarele semne de avertizare:

„Nu poți accesa contul tău de Facebook.

Prietenii sau familia ta îți spun că primesc mesaje, videoclipuri sau imagini nepotrivite din contul tău.

Urmărești persoane sau pagini pe care nu vrei să le urmărești.”

Facebook spune că ar trebui să fiți atenți la mesajele create pentru a vă păcăli să reacționați urgent, cum ar fi „amenințări sau solicitări urgente, cum ar fi «faceți asta acum sau vă vom închide contul», solicitări de parole, detalii ale contului sau alte informații personale sau limbaj care vă îndeamnă să faceți clic pe un link”.

Deși orice mesaj cu astfel de avertismente sau îndemnuri la acțiune este aproape sigur o înșelătorie, Facebook recomandă ca orice e-mailuri pe care le trimite trebuie să provină de la una dintre aceste adrese: fb.com, facebook.com, facebookmail.com, meta.com, metamail.com.”, potrivit forbes.com.

