Bill Gates: Telefoanele mobile trebuie interzise până când copiii devin mai mari

Există anumite persoane care, atunci când vorbesc, sunt ascultate, iar în lumea tehnologiei, unul dintre părinții a ceea ce putem numi tehnologie modernă este Bill Gates. Datorită istoricului său și a pasiunii evidente pentru acest sector, opinia fondatorului unor companii precum Microsoft este foarte relevantă și interesantă, iar de ani de zile magnatul s-a dedicat să facă predicții și să împărtășească reflecții despre cum ne va schimba tehnologia în viitor, scrie El Economista.

Dintre numeroasele subiecte abordate în acest timp pe blogul său personal, Gates Notes, magnatul, inspirat de lectura cărții The Anxious Generation (Generația Anxioasă), a subliniat preocuparea sa pentru impactul negativ al dispozitivelor mobile asupra dezvoltării intelectuale și emoționale a tinerilor.

Potrivit lui, expunerea constantă la ecrane, de la vârste tot mai fragede, le afectează capacitatea de concentrare și gândire critică a celor mai tineri, aspect esențial în dezvoltarea lor.

„Ironia este că părinții de astăzi sunt supraprotectori în lumea fizică și, ciudat, nu intervin în cea digitală, permițând copiilor să trăiască viața online, în mare măsură, fără supraveghere”, reflectează Gates.

Fostul fondator și CEO al Microsoft subliniază numeroasele efecte negative ale expunerii constante la ecrane: „deteriorarea somnului, scăderea interesului pentru lectură, mai puțină socializare față în față, reducerea timpului petrecut în aer liber…”. De aceea, oferă o soluție fermă: „trebuie interzise telefoanele mobile până când copiii devin mai mari”.

Lipsa supravegherii în domeniul digital generează consecințe îngrijorătoare, motiv pentru care Gates subliniază că este foarte important să se implementeze sisteme mai eficiente de verificare a vârstei pe rețelele sociale, deoarece acest lucru ar ajuta la reconstruirea „infrastructurii copilăriei”.

(sursa: Mediafax)