Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou

Pentru tragerile suplimentare, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 8,7 milioane de lei, echivalentul a peste 1,7 milioane de euro, acesta fiind unul dintre cele mai atractive premii puse în joc la final de an.

Sume importante sunt puse în joc și la celelalte jocuri ale Loteriei Române. La Joker, reportul la categoria I este de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat depășește 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro), iar la Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 75.900 de lei. La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 140.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report de peste 71.800 de lei.

La Tragerile Speciale Loto de Crăciun, organizate duminică, 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

Recent, la Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.455.398,80 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din București, Sectorul 4. De asemenea, la Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 354.879,03 lei, biletul fiind jucat online.