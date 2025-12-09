x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Dec 2025   •   22:15
Copiii din Rusia se plâng de interzicerea jocului Roblox. Motivele pentru care a fost blocată platforma
Sursa foto: Hepta/Roblox a fost interzis în Rusia sub acuzația că difuzează materiale extremiste și promovează propaganda LGBTQ.

Copiii ruși sunt nemulțumiți de blocarea platformei Roblox, după ce autoritatea de reglementare a interzis-o pentru „propagandă LGBT”, relatează The Moscow Times.

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, spune că autoritățile ruse au primit un număr impresionant de plângerii de la copiii din Rusia, în urma anunțului de interzicere a platformei Roblox.

Declarațiile acestuia vin după ce Ekaterina Mizulina, fost director al Centrului Național de Asistență a Copiilor și activistă pro cenzură a anunțat că a primit peste 60.000 de scrisori de la la copii, cu vârste între 8 și 16 ani, dintre care jumătate ar fi spus că vor să plece din țară ca urmare a interdicției.

Săptămâna trecută, Roskomnadzor, Autoritatea de reglementare a comunicațiilor și mass-media, a confirmat blocarea platformei americane, sub acuzația că difuzează materiale extremiste și promovează propaganda LGBTQ.

Toodată, autoritatea susține că minorii ar fi expuși pe Roblox hărțuirii sexuale, manipulării pentru obținerea de imagini intime și altor comportamente violențe sau indecente.

Subiecte în articol: Rusia copii roblox
