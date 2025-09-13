Instagram introduce noi funcții: Monitorizarea vizitatorilor și capturilor de ecran la povești

Aplicația va introduce două funcții noi pentru utilizatori. Aceștia vor putea să vadă cine le vizitează profilul și cine face capturi de ecran la poveștile lor. Cea de-a doua funcție este disponibilă și pe SnapChat.

2 funcții noi pe Insagram

În prezent, uilizatorii pot să vadă doar numărul de persoane care le vizitează profilul, urmând să le fie permis accesul și la identitatea acestora.

De asemenea, ei po să vadă acum doar numărul și numele persoanelor care le văd poveștile, dar în curând vor ști și cine face capturi de ecran.

Aplicații cu funcții asemănătoare

Două aplicații au introdus deja funcții asemănătoare. Pe TikTok utilizatorii au posibilitatea deja să vadă cine intră pe profilul lor.

Și pe SnapChat utilizatorii pot să vadă cine face capturi de ecran la poveștile lor. Aceasta funcție este disponibilă de la început, potrivit spynews.ro.