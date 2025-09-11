iPhone 17: Cel mai subțire model Apple și funcții avansate

Acesta va dispune de un sistem de camere redesenat, alături de alte upgrade-uri care promit o experiență îmbunătățită față de modelele anterioare.

Specificații tehnice

Noul telefon va beneficia de toate funcțiile iOS 26, însă modelul de bază nu va include toate upgrade-urile tehnice disponibile pe versiunile Pro.

În schimb, modelul Plus a fost înlocuit cu iPhone Air, un dispozitiv mai subțire și mai scump.

iPhone 17 va fi dotat cu un cip nou, un ecran mai luminos și mai clar, precum și camere frontale performante, cu un senzor principal de 48 MP și o cameră ultrawide tot de 48 MP, o schimbare importantă față de cele 12 MP, de pe iPhone 16.

Designul a suferit o schimbare majoră: modulul de camere spate a trecut de la o dispunere în diagonală într-un bloc pătrat, la o formă ovală verticală situată în colțul stâng sus al telefonului. Apple prezintă astfel cel mai subțire iPhone creat până acum.

Ecranul de 6,3 inchi include tehnologia ProMotion cu refresh variabil între 1 și 120 Hz pentru economisirea bateriei și este acoperit cu un strat Ceramic Shield 2, mai rezistent la zgârieturi și fisuri.

Luminozitatea maximă a crescut semnificativ, ajungând la 3.000 niți, față de 2.000 niți la generația precedentă.

Cât costă iPhone 17

iPhone 17 va fi disponibil pentru precomandă începând cu 12 septembrie 2025 și va ajunge în magazine pe 19 septembrie, având un preț de pornire de 799 de dolari pentru varianta cu 256 GB, iar modelul cu 512 GB costă 999 de dolari.

Noul iPhone Air începe de la 999 dolari, iar modelele Pro sunt evaluate între 1.099 și 1.199 dolari.

Telefonul poate fi achiziționat în 5 culori: lavandă, albastru deschis, gri închis, alb-argintiu și verde, potrivit a1.ro.

