Metoda simplă prin care poți să ascunzi lista de prieteni pe Facebook

Mulți utilizatori ai rețelelor sociale sunt îngrijorați de securitatea datelor, astfel că unele informații este bine să nu fie vizibile pentru toată lumea, potrivit Reader’s Digest.

„Pe vremuri, Facebook era un loc extraordinar, unde să găsești prieteni și rude cu care ai pierdut legătura, dar cum hărțuirea online, crimele cibernetice și furtul de identitate sunt în creștere, nu mai e o metodă înțeleaptă să ai profilul public,” explică Veronika Vebere, directoare la Demand Generation for Sendible.

Astfel că lista de prieteni de pe Facebook poate reprezenta o țintă pentru hackeri. Unii experți recomandă să ascunzi lista, cel puțin pentru persoanele care nu-ți sunt prieteni pe rețeaua de socializare.

Secțiunea Friends de la profilul tău este publică, adică oricine poate să vadă prietenii din listă.

Vestea bună este că există metode prin care poți să setezi vizibilitatea profilului tău. Poți restricționa cine poate să vadă lista, respectiv prieteni apropiați sau să fie vizibilă doar pentru tine.

Tu poți controla vizibilitatea listei de prieteni, în funcție de preferințele tale. În același timp, listele de prieteni din care faci tu parte pot fi gestionate doar de către persoanele respective. Ca urmare, dacă unul dintre prietenii tăi are lista de prieteni publică, atunci oricine poate vedea că sunteți conectați pe rețeaua Meta.

Experții recomandă să-ți limitezi conexiunile de pe Facebook și să îți ascunzi lista de prieteni. În plus, este bine să ai un profil de Facebook privat, pentru a-ți proteja datele personale.

Cum ascunzi lista de prieteni

„Orice informație care include numele întreg al unei persoane, mai ales când sunt acompaniate de mesaje care includ locația și imagini vizuale, reprezintă un risc. Hackerii nu au nevoie de mai mult decât numele tău real și o imagine de profil sau un mesaj pentru a-ți face rău”, explică Vebere.

Pe desktop trebuie să-ți accesezi contul Facebook și să apeși pe imaginea de profil, din colțul dreapta sus de pe ecran. Apoi selectezi Settings & privacy și apeși pe Settings. În coloana care apare în partea stângă, accesează Privacy, caută setarea Who can see your Friends list? Și apasă pe Edit. În noul meniu, alege vizibilitatea pe care o vrei pentru lista de prieteni. Poți alege din diferite grupuri, Friends, Specific Friends, Friends Except, Only Me sau Custom.

Pe iPhone sau Android, trebuie să deschizi aplicația Facebook, apoi apeși pe simbolul Menu, din colțul dreapta jos a ecranului și alegi Settings. În meniul Audience and visibility, apasă How people find and contact you. Alege setarea Who can see your Friends list? și ce vizibilitate vrei pentru lista de prieteni, potrivit useit.ro.