Restricții pe Instagram. Copiii nu vor mai avea acces la anumite funcții

Aceștia nu pot să mai transmită live fără aprobarea adulților. De asemenea, vor avea nevoie de consimțământul părinților pentru a dezactiva o funcție de protecție din mesageria aplicației care estompează automat imaginile ce pot conține nuditate.

Ce presupune sistemul Teen Accounts

Noile măsuri fac parte din extinderea sistemului Teen Accounts, implementat pe Instagram, și care urmează să fie aplicat și pe Facebook și Messenger.

Meta a lansat programul Teen Accounts în luna septembrie 2024, cu scopul de a le oferi părinților mai multe instrumente pentru a supraveghea activitatea online a copiilor. Decizia vine în contextul criticilor tot mai numeroase privind impactul rețelelor sociale asupra tinerilor.

Circa 54 de milioane de adolescenți la nivel global au fost deja trecuți pe conturi cu aceste restricții. Primele țări în care vor fi implementate noile reguli sunt Marea Britanie, SUA, Canada și Australia.

Alte măsuri de protecție pentru copii

Măsurile de protecție pentru adolescenț, deja existente pe Instagram sunt : setarea implicită a conturilor ca fiind private, blocarea mesajelor private de la persoane necunoscute, limitarea conținutului sensibil, mementouri pentru a lua pauze de la ecran și restricționarea notificărilor pe timpul nopții.

În Marea Britanie, intrarea în vigoare a Legii privind Siguranța Online (Online Safety Act) obligă marile platforme să ia măsuri pentru a preveni expunerea utilizatorilor, în special a copiilor, la conținut ilegal sau periculos.

Însă există ș critici legate de criptarea end-to-end în aplicații de mesagerie, precum Facebook Messenger și WhatsApp. Experții în siguranță online atrag atenția că această tehnologie îngreunează lupta împotriva abuzurilor asupra copiilor.

Organizația britanică NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) a acuzat Meta că „alege să ignore crimele împotriva copiilor” prin introducerea criptării în Messenger. Însă compania susține că această funcție este esențială pentru protejarea intimității utilizatorilor, potrivit dcnews.ro.