Schimbare importantă pe WhatsApp: Mesajele vor putea fi programate

Potrivit informațiilor apărute în versiunea beta 26.7.10.72 pentru iOS, aplicația lucrează la introducerea opțiunii de programare a mesajelor, cerută de mult timp de utilizatori.

Descoperirea a fost semnalată de platforma WhatsApp Beta Info, potrivit publicației Tecnoandroid. În codul aplicației apar primele referințe la o secțiune denumită „Mesaje programate”.

Cum va funcționa noua opțiune

Utilizatorii vor putea redacta un mesaj și selecta data și ora exactă la care acesta să fie trimis. Mesajul va fi expediat automat, fără ca utilizatorul să fie online în acel moment și fără intervenții suplimentare.

Aplicația va include și o secțiune specială unde vor fi afișate toate mesajele programate. De aici, acestea vor putea fi modificate sau șterse înainte de trimitere.

Primele capturi de ecran indică faptul că funcția este testată în conversațiile de grup, însă există indicii că va fi disponibilă și în chat-urile private, extinzându-se la întreaga experiență de utilizare.

Funcția NU este încă disponibilă

Deși apare în versiunea beta pentru iOS, opțiunea nu este activă nici măcar pentru utilizatorii înscriși în programul beta. Funcția se află încă în fază de dezvoltare, iar lansarea oficială ar putea să dureze.

Introducerea mesajelor programate ar alinia WhatsApp la standardele deja oferite de platformele concurente, unde această opțiune este disponibilă de mai mult timp și este folosită frecvent pentru comunicare profesională sau organizare personală, potrivit stiripesurse.ro.

În ultima perioadă, aplicația deținută de Meta a accelerat ritmul actualizărilor, lansând funcții precum parole suplimentare pentru protejarea conturilor și un design actualizat pentru secțiunea de status. O decizie finală privind introducerea mesajelor programate urmează să fie anunțată de companie.