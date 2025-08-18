Schimbări pe Instagram. Like-urile și comentariile tale devin publice

În plus, platforma a adăugat o opțiune similară Snapchat, prin care utilizatorii pot împărtăși cea mai recentă locație pe o hartă interactivă.

O nouă funcție, denumită „Friends Tab”, apare în partea superioară a feed-ului Instagram și oferă utilizatorilor posibilitatea să vadă activitatea prietenilor referitoare la like-uri și comentarii. Această vizibilitate este reciprocă. Prietenii vor putea vedea ce postări apreciezi și comentariile tale.

Cum îți ascunzi interacțiunile pe Instagram

Pentru cei care doresc să-și păstreze confidențialitatea, funcția poate fi dezactivată. Este necesar să acceseze profilul personal, iar în meniul celor trei liniuțe să selecteze „Activity” și în „Friends Tab” opțiunea „No one”, astfel că nimeni nu va mai vedea interacțiunile tale pe Instagram.

Această funcționalitate seamănă cu opțiunea similară oferită de Facebook, însă momentan nu este disponibilă în toate țările.

Hartă interactivă

Pe lângă „Friends Tab”, Instagram a introdus și o funcție inspirată de Snapchat, care afișează pe o hartă interactivă cea mai recentă locație activă a utilizatorului. Spre deosebire de Snapchat, unde locația poate fi partajată chiar și când aplicația nu este deschisă, pe Instagram partajarea este limitată la momentele în care aplicația este efectiv folosită.

Utilizatorii pot opta să dezactiveze această funcție, notează spynews.ro.