Telefonul vechi e o comoară. Moduri de reutilizare neașteptate

Reutilizarea unui telefon vechi drept cameră de securitate este una dintre cele mai inteligente soluții, scrie El Economista.

Unul dintre cele mai utile lucruri pe care le poți face cu un telefon vechi este să-l transformi în cameră de securitate. Există aplicații dedicate care îi conferă exact funcțiile unei camere de supraveghere. Datorită dimensiunilor reduse și portabilității, îl poți amplasa practic oriunde în casă.

Poți descărca filme, seriale sau muzică direct pe telefonul vechi. Astfel, eliberezi spațiul de stocare al telefonului principal și prelungești durata de viață a bateriei. Un telefon dedicat divertismentului înseamnă și mai puține întreruperi în activitatea zilnică.

Fotografiile, videoclipurile și documentele importante ocupă spațiu prețios pe telefonul principal. Vechiul smartphone poate deveni un spațiu de stocare personal, la îndemână oricând. Nu mai depinzi exclusiv de serviciile cloud plătite.

Telefonul vechi poate transmite conținut direct pe televizor. Este suficient ca ambele dispozitive să fie conectate la aceeași rețea WiFi. Poți reda filme sau videoclipuri fără să folosești telefonul principal.

Dacă mașina ta nu are ecran integrat, telefonul vechi rezolvă problema. Îl montezi pe bord și îl folosești ca hartă, player de muzică sau orice altceva ai nevoie. Bateria telefonului principal rămâne intactă, iar apelurile nu îți mai întrerup navigarea.

(sursa: Mediafax)