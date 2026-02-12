WhatsApp pregătește o schimbare importantă pentru utilizatorii Android

De această dată, compania testează o noutate mult așteptată: un buton care le permite utilizatorilor să se înscrie mai ușor în programul beta și să încerce funcțiile noi înaintea tuturor.

Cum funcționează programul beta WhatsApp

În mod obișnuit, noile funcții WhatsApp nu ajung simultan la toți utilizatorii. Înainte de lansarea globală, acestea sunt testate de un grup restrâns de persoane prin versiunea beta a aplicației. Problema este că accesul la acest program este limitat.

În prezent, programul beta WhatsApp este gestionat prin Google Play Store, unde există un plafon maxim de 10.000 de utilizatori. Înscrierile se deschid pentru perioade foarte scurte, iar locurile se ocupă rapid, astfel că mulți utilizatori rămân pe dinafară.

Din acest motiv, unii ajung să instaleze versiuni neoficiale ale aplicației, descărcate din surse externe (APK sau IPA), o practică riscantă din punct de vedere al securității.

Meta testează un buton care simplifică accesul la beta

Pentru a rezolva această problemă, WhatsApp testează o nouă opțiune direct în aplicație. Pe Android, în meniul de setări, apare o secțiune nouă numită „Acces anticipat la funcții”. Prin activarea acesteia, utilizatorii pot intra în programul beta fără descărcări suplimentare sau pași complicați.

Totuși, această funcție nu este încă disponibilă pentru toată lumea, fiind în fază de testare. Dacă nu o vezi în aplicația ta, înseamnă că actualizarea nu a ajuns încă pe dispozitivul tău.

Atenție: versiunea beta poate avea erori

WhatsApp reamintește că folosirea versiunii beta implică anumite riscuri. Fiind vorba de funcții aflate în testare, pot apărea erori, blocaje sau comportamente neașteptate ale aplicației. Tocmai de aceea, beta este recomandată utilizatorilor care sunt dispuși să accepte aceste neajunsuri pentru a avea acces anticipat la noutăți, scrie 20minutos.es.

Dacă funcția va fi lansată oficial, accesul la WhatsApp beta ar putea deveni mult mai simplu și mai sigur pentru milioane de utilizatori. Până atunci, rămâne de văzut când va extinde Meta această opțiune la scară largă.