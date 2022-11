Arhitect șef al județului Ilfov: Crearea unei baze de date va permite ca proiectele de investiții să nu se mai suprapună

"Am început un proiect ambițios în urmă cu un an prin crearea unei baze de date în sistem GIS. Ne dorim să aducem la un loc toate informațiile astfel încât proiectele să nu se mai suprapună unele cu altele, să știm din timp pentru orice investiție nou propusă. Deșa in grupurile de lucru discutăm ce înseamnă investiție nouă, extindere de drum, reglementarea unui proiect existente, acele proiecte cu care interferăm.

Și ne dorim ca, după ce strângem toate informațiile în baza de date, să reușim să emitem certificate online. Am început să facem proiecte-pilot pentru Mogoșoaia pentru că are cadastru sistematic și ne este mai ușor să transpunem tot ce înseamnă documentație de urbanism pentru localitățile care au deja cadastru sistematic. În momentul în care introduci un număr cadastral, sistemul completează automat formularul tip cu anumite câmpuri, și anume partea de reglementare", explică arhitectul șef al județului Ilfov.