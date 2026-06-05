Exploratorii viitorului: De la arheologie la inteligența artificială – un eveniment interactiv pentru toți copiii din Craiova

Activitățile organizate au rolul de a stimula curiozitatea științifică, de a promova modele pozitive, de a încuraja interesul pentru domenii STEM și pentru patrimoniul local.

Evenimentul România Inteligentă - Tabăra de Genii Craiova – ”Exploratorii viitorului: De la arheologie la inteligența artificială” promite două zile pline de învățare, joacă și descoperire pentru copiii din oraș, într-un cadru festiv al Teatrului Național „Marin Sorescu”.

Program: 6–7 iunie, orele 10:00–18:00 la Teatrul Național „Marin Sorescu", Craiova. Intrarea este liberă.

Stand VR– proiecte interactive și aplicații de ultimă generație powered by ICI (Ochelari VR + căști VR) Prezentarea aplicației imersive de VR “FireEscape” unde vizitatorii standului ICI vor fi plasați într-un scenariu de urgență și trebuie să găsească soluții potrivite pentru a rezolva obiectivele scenariului. Experiența este extrem de realistă întrucât pe lângă setul de căști de realitate virtuală, va fi posibilă și utilizarea unei benzi omnidirecționale care va face deplasarea în simulare cât se poate de imersivă și naturală.

„ROBOT CITY – Viitorul în mișcare” – zona robotica, powered by ICI zonă interactivă de tip tech-playground, unde tehnologia prinde viață prin prezența unor roboți de ultimă generație. Copiii vor trece de la rolul de spectatori la cel de operatori, având ocazia să interacționeze direct cu roboți și să îi coordoneze. Este un spațiu conceput să demistifice inteligența artificială și robotica, oferind tinerilor o viziune tangibilă asupra modului în care orașul viitorului va fi construit pe colaborarea dintre om și mașinării.

Plasme interactive cu quiz-uri Science & Technology & Astronomy anul 2050

ReConstruim Craiova este o activitate interactivă și educațională în care copiii descoperă personalități ale Craiovei și județului Dolj prin joc și colaborare.

Activitatea utilizează cuburi de dimensiuni mari, colorate, fiecare având pe o față o literă și un simbol, iar pe verso un scurt text despre o personalitate locală care are legătură cu simbolul. Fiecare cub funcționează ca o „capsulă a cunoașterii”.

Participanții sunt ghidați să exploreze informațiile, să asocieze simbolurile cu personalitățile și să colaboreze pentru a forma mesajul final.

Sâmbătă, Profesorii Trăsniți animă Science Corner cu experimente spectaculoase și o întâlnire cu mascota Einstein, iar la prânz (12:00–13:00) susțin spectacolul Boom Bang Show — 60 de minute de știință în format de scenă.

Activitatea ”ORA FĂRĂ DIABET” (7 iunie ora 14:00-15:00) abordează într-un format interactiv și accesibil trei teme esențiale pentru sănătatea copiilor: nutriție, sport, somn și ecrane.

Mini studio Stiri Antena 3 CNN cu Ana Iorga – “Fii reporter pentru o zi”

Fundația Calea Victoriei coordonează trei ateliere practice: reconstituirea unei căni din lut (arheologie), pictură pentru începători și avansați cu subiect Casa Baniei, și un atelier de reciclare creativă — „Accesorii din Viitor" — în care materialele recuperate devin bijuterii.

Zona sport - Ilie Balaci, copilul-minune al Craiovei – află povestea!

Înainte de plecare, fiecare participant poate lăsa un mesaj pentru un copil din 2050 — un plic personalizat care va fi sigilat într-o capsulă a timpului păstrată la sediul Primăriei Municipiului Craiova

”România Inteligentă Tabăra de Genii Craiova– Exploratorii viitorului: De la arheologie la Inteligența Artificială” este un eveniment organizat de Antena 3 SA.

În plus, pentru cei atrași de universul cosmic, în interiorul teatrului funcționează un Planetarium cu proiecții imersive și sunet surround. Sâmbătă rulează „Dark: Universul invizibil care modelează cosmosul", duminică — „Sunstruck: Povestea Soarelui, sursa vieții". Proiecțiile au loc din 20 în 20 de minute, pe tot parcursul zilei.