Mihai Cătălin Precup: Nu este o problemă de bani. Dacă avem cetățeni mai sănătoși, creștem productivitatea

"Nu cred că este o problemă de bani. Ne-am dat seama anul acesta că, dacă avem cetățeni mai sănătoși, cu tratamente de calitate, scădem absenteismul, creștem productivitatea în muncă și, indirect, creștem PIB-ul României. De aceea, încă de la începutul acestui an s-au redus dividendele plătite de companiile din domeniul medicamentelor, de la 90%, cum prevede legea, la 50%. Mă refer la Antibiotice Iași, tocmai pentru a-i da mai multe resurse financiare înspre investiții", explică demnitarul.

Acesta explică de unde provin banii pentru sănătate.

"Dialogul între finanțiști și medici nu este de fiecare dată evident, provin dintr-o familie de medici și am ajuns la finanțe. Dar cred că nu avem o problemă de bani. Săptămâna trecută am participat, împreună cu ministrul Sănătății, la semnarea unui împrumut, finanțare de 100 de milioane de euro din partea Băncii Mondiale pentru reformarea sistemului medical. Este cea mai mare finanțare acordată în regiune, în această direcție. Am putea să gândim o finanțare, din partea Băncii Mondiale, un program pentru combaterea acestor boli, pentru că banii din partea instituțiilor financiare internaționale sunt mult mai ieftine, chiar de patru ori mai ifetine decât ceea ce se împrumută România pe piața de capital.

Avem Banca Europeană de Investiții, 900 de milioane de euro sunt în curs de semnare pentru acele spitale regionale. La Ministerul de Finanțe lucrăm la parteneriatele publice-private pentru a avea spitale construite de la zero în parteneriat cu privatul. Pentru că Ministerul Sănătății are 25 de spitale de construit prin PNRR. Eu, personal, cred că este o provocare foarte mare să reușească să le facă de unul singur. Cred că trebuie să facem un parteneriat cu privatul, nu numai din punct de vedere al finanțării dar și din punct de vedere al expertizei pe care o aduce privatul la masă, a interesului de a monitoriza acele proiecte pe o perioadă lungă de timp.

Mă uitam la execuția bugetară, la octombrie, în ceea ce privește investițiile în sănătate, era pe la 41%. În ceea ce privește deblocarea investițiilor mari din România este principala cheie", detaliază Mihai Cătălin Precup.

