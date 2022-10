Nicoleta Pauliuc, senator PNL: Dosarul pacientului este necesar mai ales în cazurile bolnavilor de cancer

"Fie că vorbim despre un pacient oncologic. De exemplu, o doamnă care a avut cancer de sân, are un anumit tratament. are anumite afecțiuni după operația de sân și dacă suferă un accident, cel care o tratează trebuie să știe că ea are anumite interdicții pentru un anumit medicament sau un diabetic, șamd.

În planul național de luptă împotriva cancerului se vorbește foarte clar de dosarul pacientului. Este șansa noastră să accesăm acele fonduri europene, pentru că vorbim de 4 miliarde de euro puse la dispoziție de Comisia Europeană, pentru această problemă de securitate europeană. Dacă vorbim că noi avem 100.000 de oameni anual depistați cu cancer și, un oraș de mărimea Făgărașului, dispare de pe hartă în fiecare an. 55.000 de oameni sau 150 de oameni mor la fiecare 5 minute într-o zi. Și pentru aceste cifre ar trebui totuși să ne așezăm și să găsim soluții",