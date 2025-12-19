Români care dezvoltă România. Energie în spiritul binelui

Claudia Griech, CEO E.ON Energie România: ”Când lucrezi într-o companie mare, e ușor să crezi că totul se rezumă la cifre, la performanță, la eficiență. Dar în spatele fiecărui indicator, fiecărui proiect, stau oameni. Oameni care cred, care muncesc, care nu renunță. Și asta este adevărata energie care mișcă România înainte.”

Grupul E.ON face parte din povestea de succes a României moderne, poveste cladită de oameni care aleg să rămână și să construiască aici. Iar un business solid nu se naște peste noapte, el se consolidează în timp, prin dedicarea și munca oamenilor care îi garantează succesul.

Claudia Griech, CEO E.ON Energie România: ”În fiecare zi, peste 3 milioane de clienți se bazează pe energia noastră. Suntem o echipă de aproape opt sute de colegi care lucrează pentru o companie cu o cifră de afaceri de 1,6 miliarde de euro. La E.ON Energie România, misiunea noastră nu este doar să furnizăm electricitate sau gaze naturale. Misiunea noastră este să aducem siguranță, confort și speranță.”

O afacere de succes nu se rezumă însă doar la profit, ci și la implicarea în comunitatea din care face parte, implicare ce la rândul ei aduce încredere. Grupul a investit peste 24 de milioane de euro, în digitalizare — pentru servicii mai rapide și mai accesibile oamenilor. Peste 110.000 de români au ales soluțiile E.ON pentru casele și afacerile lor. Totodată au fost instalate zeci de mii de centrale termice și sisteme de climatizare și sute de stații de încărcare pentru mașini electrice.

Nu sunt simple proiecte, ci o fereastră deschisă spre viitor. Iar un viitor sănătos nu poate exista fără educatie.

Claudia Griech, CEO E.ON Energie România: ”Prin proiectul „Energie în școlile copilăriei”, am modernizat iluminatul în peste 100 de școli și grădinițe. Am construit 14 parcuri de joacă acolo unde copiii aveau doar curți goale. Iar prin „Dăruiește Lumină” am donat, cu ajutorul românilor, peste 8 milioane kWh de energie — pentru școli, spitale și centre sociale.”

Toate acestea nu erau însă posibile fără implicarea oamenilor. Oameni care au ales să facă bine și să contribuie cu propria lor energie pentru a lăsa ceva durabil în urmă.