Români care dezvoltă România. Produse cu rețete tradiționale și ingrediente locale

Dincolo de discursurile despre tradiție și identitate gastronomică, această transformare se sprijină pe infrastructuri comerciale complexe, în care un rol important îl au rețelele de retail modern. Iar Carrefour a reușit să dezvolte cea mai puternică rețea de producători locali. Are peste 1500 de parteneri autohtoni care furnizează produse proaspete şi ultra-proaspete, mărci proprii, dar și produse din programe originale de promovare a produselor românești.

Adina Andrei, Director Mărci Proprii Carrefour România: „600 din acești producători sunt producători de produse ultra-proaspete, adică se află la o distanță de 50 km de magazinele noastre. În ceea ce privește portofoliul nostru de mărci proprii alimentare, acesta include 6.000 de produse și ceea ce este important este că 90% din vânzările produselor noastre marcă proprie alimentară se realizează cu produse dezvoltate de producători din România.”

Cu 93% furnizori români, portofoliul retailerului include o multitudine de produse autohtone, având una dintre cele mai ample amprente locale de parteneriate și colaborări. În prezent, selecția include aproximativ 50 de mărci proprii Carrefour, mare parte realizate împreună cu producătorii români.

Adina Andrei, Director Mărci Proprii Carrefour România: „Ne mândrim foarte mult cu produsele cu recunoaștere la nivel european, produse cu Indicație Geografică Protejată sau produse cu denumire de origine protejată, cum ar fi Salamul de Sibiu, Cașcavalul de Săveni sau Telemeaua de Ibănești.”

Acest model de colaborare scurtă, între producător și punctul de vânzare, aduce mai multă prospețime, dar și susținere în comunitățile din zonă, unde micii producători au acces la piețe stabile. Pentru mulți dintre aceștia, intrarea într-un astfel de lanț nu înseamnă doar listare în magazin, ci și acces la consultanță și posibilitatea de a dezvolta produse adaptate consumului actual, fără a renunța la tehnicile tradiționale.

Adina Andrei, Director Mărci Proprii Carrefour România: „Noi am lansat gama Drag de România în anul 2013, din dorința de a aduce în fața consumatorilor produse autentice românești, după rețete tradiționale, care păstrează gustul și savoarea de altădată. A fost o inițiativă prin care ne-am propus să sprijinim producătorii locali și, în același timp, să păstrăm vii gusturile și tradițiile românești.”

Iar pentru viitor, planurile includ extinderea gamelor româneşti cu noi categorii, diversificarea portofoliului și dezvoltarea constantă de rețete adaptate gusturilor actuale, menținând totodată legătura cu tradițiile culinare locale.