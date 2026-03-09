x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Alarmă NATO: „Insula greacă este expusă riscului unui atac"

Alarmă NATO: „Insula greacă este expusă riscului unui atac"

de Redacția Jurnalul    |    09 Mar 2026   •   22:00
Alarmă NATO: „Insula greacă este expusă riscului unui atac&quot;
Sursa foto: Hepta/Un raport american și NATO identifică baza din Golful Suda drept potențială țintă iraniană

Insulele grecești au intrat în vizorul Iranului, avertizează NATO. Baza navală din Golful Suda, Creta, figurează pe lista potențialelor ținte.

Pe 1 martie, o dronă de tip Shahed a lovit baza britanică RAF Akrotiri din Cipru. Atacul a dus la evacuarea parțială a bazei. Regatul Unit a răspuns trimițând elicoptere anti-dronă și nava militară Dragon în regiune.

Un raport american și NATO identifică baza din Golful Suda drept potențială țintă iraniană. Clasificarea se situează imediat sub „risc ridicat" în terminologia NATO, scrie Il Messaggero.

O baterie Patriot fusese deja activată în Suda Bay înainte de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului. O a doua baterie a fost desfășurată rapid pe insula Karpathos.

Baza Suda este cel mai important punct naval NATO din estul Mediteranei. A găzduit recent portavionul american Gerald Ford. Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a declarat că „Grecia se află la limita razei de acțiune a armelor iraniene".

Pe lângă Cipru și Suda, alte trei baze americane sunt expuse riscului: Adana (Incirlik), Konya și Izmir, în Turcia. Rachetele iraniene interceptate ar putea ajunge dincolo de Turcia, până în Grecia, Bulgaria și România. Grecia și România sunt singurele țări din flancul sud-estic NATO echipate cu sisteme Patriot.

Grecia este descrisă drept „o verigă cheie în lanțul anti-balistic de la Incirlik până la baza Deveselu din România".

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nato grecia iran atac
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri