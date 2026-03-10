Planeta norocului, Jupiter, deschide uși pentru 4 zodii începând cu 10 martie 2026

Motivul este unul astrologic important: Jupiter își încheie perioada de retrogradare, iar energia sa revine la normal.

În astrologie, Jupiter este considerat planeta norocului, a abundenței și a succesului, fiind asociat cu oportunități, prosperitate și evoluție personală. Din noiembrie 2025 până în prezent, planeta s-a aflat în mișcare retrogradă, o perioadă în care accentul a fost pus mai ales pe introspecție și dezvoltare interioară.

Odată cu revenirea la mersul direct, energiile se schimbă, iar anumite zodii vor simți mai rapid efectele pozitive.

Rac

Pentru Rac, această schimbare astrologică este deosebit de importantă. Jupiter se află în casa personalității și deschide un nou ciclu de aproximativ 12 ani de dezvoltare și încredere în sine.

După 10 martie, Racii pot avea mai multe șanse de succes în plan personal și profesional. Se pot ivi oportunități legate de carieră, relații sau chiar de sănătate și stil de viață.

Mulți nativi din această zodie vor simți că lucrurile se aliniază în favoarea lor și că apar exact la momentul potrivit în locul potrivit.

Gemeni

Pentru Gemeni, perioada de retrogradare a lui Jupiter a pus accent pe bani și resurse. După 10 martie, lucrurile pot începe să se miște mai repede în plan financiar.

Pot apărea:

oportunități de creștere salarială

promovări

noi surse de venit.

În același timp, Gemenii își recapătă încrederea în propriile abilități. Această energie îi ajută să își valorifice mai bine talentul și să își construiască stabilitatea materială.

Scorpion

Pentru Scorpioni, revenirea lui Jupiter în mers direct aduce evoluție în plan intelectual și spiritual. Planeta activează sectorul legat de educație, călătorii și idei.

Este posibil ca nativii acestei zodii să:

înceapă cursuri sau proiecte noi

călătorească mai mult

descopere domenii de interes care le schimbă perspectiva asupra vieții.

Această perioadă poate aduce și rezultate favorabile în chestiuni juridice sau profesionale.

Pești

Pentru Pești, schimbarea aduce energie pozitivă în zona iubirii și a relațiilor. Jupiter activează sectorul romantismului, al creativității și al bucuriei.

Pentru cei singuri, perioada poate aduce întâlniri importante sau relații care devin semnificative. Cei aflați deja într-o relație pot experimenta mai multă apropiere, romantism și armonie.

În același timp, Peștii se pot bucura de mai multă inspirație creativă și de oportunități de a-și valorifica talentul.

O perioadă mai optimistă pentru aceste zodii

Revenirea lui Jupiter la mersul direct marchează începutul unei etape mai optimiste. Pentru Rac, Gemeni, Scorpion și Pești, următoarele luni pot aduce oportunități, evoluție și o stare generală mai bună.

După o perioadă de reflecție și ajustări interioare, aceste zodii sunt pregătite să treacă la acțiune și să profite de șansele care apar.