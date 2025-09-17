România, în pragul unei crize sanitare: pacienții riscă să rămână fără tratamente

Cheltuielile cu sănătatea, la minim istoric

România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize financiare din sistemul sanitar. Cheltuielile pe cap de locuitor sunt cele mai reduse din UE, iar peste 700.000 de pacienți riscă să rămână fără tratamente esențiale dacă nu se iau măsuri rapide.

Pentru a aborda această situație, Antena 3 CNN a organizat Conferința Națională România Inteligentă „Alertă în sănătate – criza bugetară amenință viețile pacienților”, având ca obiectiv principal găsirea de soluții pentru a asigura accesul continuu la tratamente și servicii medicale.

Autoritățile promit mai mult dialog

Reprezentanți ai Executivului au transmis mesaje de deschidere și colaborare, recunoscând gravitatea situației. „Am avut intense discuții cu Ministerul Sănătății și Casa Națională și știm că trecem printr-o perioadă financiară dificilă. Sperăm că ați văzut în noi un partener de dialog și de înțelegere”, a declarat Ioana Stoenescu, Head of External Affairs and Market Access and Reputation la Roche.

Prețul medicamentelor, cel mai mic din Europa

Stoenescu a subliniat că medicamentele compensate din România au prețuri strict reglementate, fiind cele mai mici din Europa. „Nu putem stabili prețurile după bunul plac. Conform legislației, prețul este cel mai mic dintr-un coș de referință european, la care se adaugă un risc financiar ce poate ajunge până la 40%”, a explicat reprezentanta companiei farmaceutice.

Criza actuală scoate la iveală fragilitatea sistemului sanitar românesc și nevoia urgentă de reformă și finanțare sustenabilă. Autoritățile și industria farmaceutică par dispuse să colaboreze, însă soluțiile concrete trebuie implementate rapid pentru a evita o catastrofă sanitară.