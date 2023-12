România redevine verde - trei pași fără întoarcere

Discuțiile, dezbaterile și prezentările conferinței regionale se vor axa pe expunerea clară a legislației elaborate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectiv Strategia națională pentru păduri 2030, Codul Silvic și expunerea oportunităților rezultate din acțiunile de împădurire la nivel național prin PNRR. La conferință vor participa ministrul Mediului, Mircea Fechet, reprezentanți ai proprietarilor de terenuri persoane fizice și juridice, societăți comerciale care prestează servicii de împăduriri, reprezentanți ai industriei forestiere, asociațiile profesioniștilor din silvicultură, reprezentanți ai UAT-urilor din regiunile deficitare în suprafețe împădurite, reprezentanți ai Gărzilor Forestiere din teritoriu, ai Gărzii Forestiere Naționale, ai Direcțiilor Silvice din regiunea de Sud, reprezentanți ai RNP-Romsilva, ONG-uri, reprezentanți ai instituțiilor subordonate/în coordonarea/sub autoritatea MMAP și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai mediului academic.

Conferința regională este organizată de Antena 3 SA, parte a Intact Media Group, și va fi transmisă live pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro si pe paginile de Facebook ale Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial și Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalulro, iar tronsoane ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN. Conceptul conferinței face parte din platforma media „România Inteligentă”, marca Antena 3 CNN.

Pe lângă ministrul Mediului, Mircea Fechet, pe lista vorbitorilor se vor mai număra:

-Ionuț-Sorin Banciu, Secretar de Stat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

-Alexandra-Maria Bocșe, Consilier de Stat - Departamentul Climă și Sustenabilitate, Administrația Prezidențială

-Mihaela Frăsineanu, Consilier de Stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului;

-Prof. Dr. Bogdan Popa, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere, Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre, membru în grupul de lucru al Noului Cod Silvic;

-Conf. Univ. Dr. Ing. Liviu Nichiforel, Prodecan Universitatea Ștefan Cel Mare Suceava, membru în grupul de lucru al Noului Cod Silvic;

-Prof. Univ. Dr. Laura Bouriaud, Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, Universitatea Ștefan Cel Mare Suceava, membru în grupul de lucru al Noului Cod Silvic;

-Dan Popescu, Șef Ocolul Silvic Renașterea Pădurii;

-Gabriel Oltean, Consilier Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

-Asist. Univ. Dr. Cristian Mihai Enescu, Lector la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București;

-Ion Spiridon, Primar Comuna Urzica, jud. Olt;

-Bogdan Chiripuci, Manager Politici și Programe pentru Agricultură în echipa Clubului Fermierilor Români;

-Dr. Ing. Olivier Bouriaud, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Silvicultura, Head of the Model and Methods Office, National Forest Inventory

-Ion Nedelcu, inginer de cercetare Agenția Spațială Română (ROSA)

