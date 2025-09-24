Viitorul începe din școală: cum ajută companiile tinerii să-și construiască cariera

Aceste subiecte au fost în centrul conferinței „Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii”, organizată de Antena 3 CNN, care a reunit specialiști, reprezentanți ai mediului de afaceri, cadre universitare și decidenți politici.

Viitorul aduce provocări serioase pentru tineri – fie că sunt elevi de liceu sau studenți – într-o lume în care inteligența artificială și tehnologiile emergente schimbă radical piața muncii. Multe meserii vor dispărea în următorii ani, iar tinerii sunt deja preocupați de ce drum să aleagă după absolvire.

Companiile se apropie de Generația Z

Alina Cioclei, Recruitment Consultant la Kaufland România, a explicat că firmele trebuie să-și adapteze strategiile și să meargă direct acolo unde se află tinerii:

„Ne-am uitat pe piața muncii și am căutat să înțelegem unde găsim Generația Z. Am descoperit că își petrec mult timp în mediul online și am gândit proiecte prin care să le arătăm că abilitățile lor digitale pot fi valorificate și în lumea reală. Oferim numeroase oportunități de angajare, inclusiv part-time – două, patru sau șase ore – astfel încât tinerii să poată continua școala sau liceul.”

Programele pentru debutul în carieră, rampă de lansare

Alina Cioclei a subliniat importanța programelor pentru tinerii aflați la început de drum:

„Să-ți începi cariera printr-un astfel de program sau prin joburi entry-level este ideal. Ai ocazia să experimentezi, să vezi dacă domeniul sau compania ți se potrivesc, iar la final poți decide dacă mergi mai departe. Este o adevărată rampă de lansare pe piața muncii.”

Investiții în învățământul dual

Kaufland sprijină și educația duală, atât la nivel preuniversitar, cât și universitar: