Alianța Binelui Comun, structura prin care umaniștii declanșează lupta împotriva abuzurilor de putere exercitate asupra cetățenilor

Este o platformă care reunește profesioniștii din administrație, politică, economie, cercetare, dat și cetățeni activi, sindicate, patronate, precum și asociații și organizații civice. Printre obiectivele fundamentale ale acestei Alianțe se numără stoparea abuzurilor de putere îndreptate împotriva cetățenilor români, abuzuri exercitate atât la nivel local, cât și la nivel central. În cadrul aceluiași congres, partidul și-a ales noua conducere executivă.

Partidul Umanist Social Liberal și-a desemnat, prin vot, la finalul săptămânii trecute, noua structură de conducere a formațiunii, în cadrul celui de-al treilea congres.

Noul secretar general al PUSL este fostul ministru și senator Codruț Șereș. Lorena Iordache este noul președinte al Forumului Umanist, iar eurodeputatul Maria Grapini a fost aleasă în funcția de președinte al Biroului Permanent Național.

Biroul Executiv al PUSL va fi condus, în calitate de președinte, de deputata Grațiela Gavrilescu, iar noii vicepreședinți ai Biroului Executiv aleși sunt avocatul Daniel Ionașcu, deputatul Alexandru Băișanu și fostul primar al Sectorului 3 Liviu Negoiță.

Cei trei noi vicepreședinți aleși ai Biroului Permanent Național sunt Daniel Popa, Vlad Popescu Piedone (primarul Sectorului 5) și Iulian Cârlogea.

Noul președinte al Biroului Central Strategic și Comunicare este Lavina Șandru. Bogdan Ciucă a fost ales în funcția de președinte al Forumului Departamente Profesionale, iar Traian Covaciu - în funcția de președinte al Federației Organizațiilor din Diaspora.

Promovarea identității naționale și susținerea clasei de mijloc

Grațiela Gavrilescu a declarat, înainte de închiderea lucrărilor congresului, că „de acum înainte, intrăm în linie dreaptă. Unul dintre target-urile PUSL, în afara alegerilor din anul 2028, care sunt extrem de importante, unde dorim dublarea numărului de aleși locali și de primari, este că Partidul Umanist Social Liberal dorește să lupte împotriva abuzurilor. Luptăm pentru dreptate. Am dovedit că forța binelui este să ne unim, fie că este vorba despre oameni, instituții, persoane fizice sau partide politice. Toți cei care doresc binele acestei societăți sunt chemați să vină alături de noi și, împreună, să putem să mergem pe drumul pe care, de fapt, am pornit, acela pentru construcția și pentru reconstrucția României și pentru binele românilor”.

Congresul PUSL a adoptat, cu unanimitate de voturi, o rezoluție prin care au fost puse bazele Alianței Binelui Comun (ABC), entitate care își propune să reunească personalități din diverse domenii, sindicate, patronate sau ONG-uri publice.

Alianța Binelui Comun este, conform PUSL, o amplă mișcare națională care reunește, pe baze egale, forțe și conștiințe multiple din societatea românească.

Sunt trei principii fundamentale ale acestei alianțe. Primul se referă la stoparea abuzurilor de putere împotriva cetățenilor României, „indiferent dacă acestea provin din administrație, din sistemul de sănătate, din educație sau din politică. Al doilea principiu se referă la „susținerea concretă și prioritară a clasei de mijloc, element esențial pentru prosperitatea României și pentru coeziunea socială”. Iar cel de-al treilea principiu se referă la „promovarea identității naționale, cu respect pentru istorie și responsabilitate pentru viitor”.

„Noi suntem Forța Binelui”

PUSL reafirmă faptul că România este membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, partener strategic al Statelor Unite și membru esențial al NATO, iar interesele țării trebuie susținute și promovate cu inteligență, rigoare și mândrie națională, fără populism și fără excese demagogice.

Prin inițierea Alianței Binelui Comun și deciziile adoptate la acest congres, PUSL își reafirmă angajamentul pentru apărarea intereselor fundamentale ale României, pentru refacerea coeziunii sociale, identificarea și aplicarea unor soluții economice concrete și oprirea abuzurilor de putere, sub semnul Demnității, Onoarei și Curajului.

Conform rezoluției adoptate, valorile și prioritățile Alianței pentru Binele Comun vor fi permanent completate și dezvoltate, prin propunerile formulate de fiecare forță civică, profesională și politică participantă. „Alianța este una între egali, fără interese subiective, fără jocuri de putere ascunse, fără agende personale”, se afirmă în această rezoluție.

Conform documentului citat, „obiectivul principal al Alianței Binelui Comun este dezvoltarea Forței Binelui”. „În România, există un conflict uriaș între bine și rău. Noi, umaniștii, suntem de partea binelui, suntem Forța Binelui. Răspunzând acestei valori, PUSL inițiază Alianța Forța Binelui, din responsabilitate pentru prezentul și viitorul națiunii române”, mai arată umaniștii.

În rezoluție se mai precizează: „Alianța Binelui Comun va reuni cetățeni activi și profesioniști, personalități reputate din domenii esențiale (sănătate, cultură, educație și cercetare), specialiști în administrație și economie, asociații și organizații civice care militează pentru interesele legitime ale tuturor categoriilor socio-profesionale, dar și mișcările politice care aderează transparent la un set de valori și principii apolitice, esențiale pentru progresul României”.

Profesorul Dan Voiculescu: Calitatea umană, resursa noastră strategică

Într-o postare pe blogul personal, profesorul Dan Voiculescu, fondatorul Doctrinei Umaniste, scrie că întâlnirea cu umaniștii prezenți la Congresul Partidului Umanist Social l-a convins că avem o resursă strategică: calitatea umană.

„Atât în discursurile oficiale, cât și în discuțiile informale, am regăsit colegi onești, curajoși, inteligenți, real interesați de țară și de comunitatea lor. Cu încredere în ei înșiși, în soluțiile umaniste și în destinul națiunii române, acești oameni pot deveni reprezentanții forței binelui în societatea românească. Cu o singură condiție: să se implice, adică să-și susțină cu tenacitate valorile și să lupte împotriva abuzurilor în fiecare zi, asumat și transparent, cu demnitate, onoare și curaj”, conchide profesorul Dan Voiculescu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹