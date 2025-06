Cum tehnologia gândită cu empatie transformă experiența de învățare la NEW EDU

Într-o lume educațională în care digitalizarea este adesea doar o bifă pe hârtie, un nume se remarcă prin modul concret, funcțional și profund uman în care reușește să îmbine tehnologia cu nevoile reale ale elevilor și părinților: Adrian Drăgan, co-fondatorul și directorul tehnologic al instituției educaționale NEW EDU.

Departe de clișeele despre „platforme moderne” sau „inovație în educație”, Adrian este omul care a transformat o viziune ambițioasă — educația ca experiență coerentă, personalizată și transparentă — într-o infrastructură digitală vie, accesibilă și adorată de copii.

„Tehnologia nu trebuie să complice lucrurile. Trebuie să creeze punți — între elevi, părinți și profesori. Numai așa putem vorbi despre un ecosistem educațional sănătos și adaptat vremurilor noastre.”

Un pas înainte de „digitalizare”. Un pas spre realitate

Sub coordonarea lui Adrian Drăgan, NEW EDU a implementat soluții digitale reale, create nu în laboratoare sterile, ci în dialog permanent cu profesorii, elevii și părinții.

Cel mai apreciat instrument?

New Edu App - Catalogul electronic interactiv, un instrument disponibil după fiecare ședință, care oferă părinților:

– feedback detaliat de la profesori

– progresul copilului în raport cu obiectivele stabilite

– gradul de implicare și recomandări pentru următorul pas

Un sistem simplu, intuitiv, dar cu impact major în încrederea dintre părinte și echipa educațională.

Alături de acesta, Adrian a dezvoltat o serie de aplicații educaționale interactive, cu exerciții smart și sinteze clare, adaptate generației actuale, precum și o interfață digitală modernă pentru comunicare și acces la materiale — totul gândit pentru a simplifica, nu pentru a impresiona.

Tehnologie cu suflet. Design pedagogic, nu doar tehnic

Ce diferențiază filosofia tehnologică a lui Adrian Drăgan este punctul de pornire: copilul, nu software-ul.

„Orice funcționalitate pe care o lansăm trebuie să răspundă la trei întrebări:

E utilă copilului?

Sprijină profesorul?

Clarifică lucrurile pentru părinte?

Dacă nu bifăm toate cele trei, nu o lansăm.”

Această abordare a făcut ca soluțiile NEW EDU să nu fie doar folosite, ci îndrăgite. Copiii vin cu entuziasm, părinții simt că au control și încredere, iar profesorii lucrează mai eficient.

Un ecosistem digital care inspiră încredere

Într-o piață în care încă domină meditațiile „informale”, fără contracte, fără transparență, fără metodologie sau etică, NEW EDU — prin infrastructura tehnologică gândită de Adrian — oferă o alternativă sigură, scalabilă și profund umană.

Toți elevii sunt urmăriți pedagogic, nu doar administrativ

Toți părinții știu, nu presupun, cum evoluează copilul lor

Viitorul educației începe cu oameni care știu să construiască.

Cristina vine cu vocația și metodologia. Adrian cu structura, tehnologia și inovația. Împreună, au creat un sistem care nu doar funcționează, ci inspiră părinții să creadă din nou în educație.

✅ Iar rezultatele vorbesc de la sine: din 2017, mii de copii au trecut prin programele NEW EDU, și-au redescoperit încrederea în propriile forțe, iar părinții lor au găsit, în sfârșit, un partener educațional serios, vizionar și implicat.