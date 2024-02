USR își mărește colecția de „penali”: Afacerea „Catacombele Brașov” îngroașă numărul progresiștilor puși sub acuzare de DNA

Lidera organizației locale a partidului, Flavia Boghiu, are calitatea de suspect, la fel ca și fosta șefă a Serviciului Patrimoniu din Primăria Brașov, actuală șefă de serviciu în Poliția Locală, Cristine Manolache. Cele două sunt acuzate că au dat, în 2021, fără aprobarea Consiliului Local, în folosință gratuită și în folosul unui ONG spațiul cunoscut sub denumirea de „Catacombele Brașov”, pentru organizarea unui festival. Prejudiciul calculat în acest dosar este de peste 60.000 de euro. Interesant este că acest proiect a fost promovat, în mai multe rânduri, de însuși primarul USR Allen Coliban pe contul propriu de socializare.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție dau o nouă lovitură partidului USR, formațiune apropiată de fosta șefă a acestei instituții, Laura Codruța Kovesi, sporind numărul reprezentanților acestei formațiuni politice care capătă calitatea de „penali”, după definiția progresiștilor a acestui termen. Serviciul Teritorial Brașov al DNA anunță că a declanșat efectuarea urmăririi penale față de viceprimaul USR al municipiului Brașov, Flavia Ramona Boghiu, dar și față de șefa Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanismului Comercial (SAPUC), din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, Cristine Manolache, pe care le suspectează de săvârșirea de infracțiune de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Conform anchetatorilor, în perioada 1 aprilie – 20 august 2021, cele două suspecte, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu prevăzute de legislația primară și fără aprobarea autorității deliberative, mai exact a Consiliului Local al Municipiului Brașov, ar fi permis, în mod nelegal și cu titlu gratuit, unui ONG să folosească imobilul „Catacombele Brașov”, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Brașov.

„Prin demersurile menționate mai sus, cele două suspecte au produs Primăriei Municipiului Brașov un prejudiciu total de 304.010 lei, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit, în același cuantum, pentru asociația respectivă”, mai precizează procurorii, care adaugă că atât Flaviei Ramona Boghiu, cât și lui Cristine Manolache le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile.

Și gratis, și cu utilitățile asigurate

Surse judiciare arată că, încă din toamna anului 2022, Consiliul Local Brașov a primit rezultatele unui audit întocmit de către Curtea de Conturi, realizat în anul 2021, prin care a fost verificat inclusiv modul în care „Catacombele Brașov”, cunoscute și sub denumirea de „Catacombele de După Ziduri” au fost predate unui ONG pe nume Asociația Amural, pentru un proiect intitulat „Brașov Underground Museum”.

Concret, Curtea de Conturi a arătat că această asociație a solicitat Primăriei Municipiului Brașov să îi acorde cu titlu gratuit aceste spații și să-i asigure și utilitățile, fără a fi încheiat un document oficial. De asemenea, Curtea de Conturi este de părere că respectivul imobil a fost utilizat de Asociația Amural fără să existe aprobarea Consiliului Local, fără să fi fost încheiat un act juridic și fără acordul autorității deliberative.

În august 2021, după ce evenimenul organizat de asociație s-a încheiat, Consiliul Local Brașov a refuzat să aprobe Protocolul de parteneriat între ONG-ul Amural și Primăria Municipiului Brașov.

Edilul Coliban, agent publicitar pentru ONG-ul în cauză

Interesant este faptul că, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 496 din data de 19 august 2021, însuși edilul USR al municipiului Brașov, Allen Coliban, a întocmit un Referat de aprobare, cu numărul 85852/2021, în calitate de inițiator. Propunerea a venit de la Serviciul Administrare a Patrimoniului și Urbanism Comercial din cadrul Direcției Tehnice, pentru care s-a solicitat aprobarea Protocolului de parteneriat cu Asociația Amural.

Consiliul Local Brașov a respins cererea cu 10 voturi pentru, la 5 voturi împotrivă și 8 abțineri, ceea ce înseamnă 13 voturi anti la 10 pro.

Mai mult, în luna aprilie a anului 2021, primarul USR Allen Coliban posta pe contul său de Facebook un text potrivit căruia „galeriile subterane de După Ziduri au un potențial enorm pentru a dezvolta turismul și viața culturală a orașului, cu toții am văzut asta prin implicarea celor de la Amural de-a lungul anilor. (…) Urmează să avem un apel pentru artiștii new media, discuții și mese rotunde cu persoanele interesate să contribuie la acest proiect”. Primarul știa de atunci că se produce un folos pentru Asociația Amural, deoarece, într-o altă postare, din vara aceluiași an, scria că „Brașov Underground Museum e deschis!” și invita populația să-i calce pragul, plătind un bilet cu 20 de lei, „banii mergând către proiect”.

Asociația Amural, cu sediul într-un apartament la bloc, în strada Saturn, din Brașov, este reprezentată de o anume Andreea Carmen Zmaranda și de un anume Răzvan George Pascu. Cei doi mai sunt asociați și într-o firmă, Mirador Collective SRL, iar Zmaranda mai are calitatea de asociat unic al companiilor Wooddoo Marker SRL și General Hermetic SRL.

Prejudiciul calculat de procurori: 304.000 lei. Viceprimarul nu are niciun bun proprietate personală

Revenind la dosarul deschis de procurorii DNA, trebuie precizat că viceprimarul Brașovului, pus sub acuzare, Flavia Ramona Boghiu, este președintele Filialei locale a USR Brașov și membru în Biroul Național al USR. În ultima declarație de avere completată și depusă în vara anului trecut, Flavia Boghiu arată că nu deține nicio proprietate imobiliară, că nu deține mașini și nici bunuri de valoare. În schimb, are trei conturi bancare și un depozit în lei, în care economisește 22.903 RON, și un alt cont bancar în valută, în care economisește 9.645 de euro. Viceprimarul Brașovului a acordat un împrumut de 7.000 de lei unui anume Ioan Boghiu, iar, în anul fiscal anterior, a încasat, în calitatea sa de ales, o indemnizație de 146.016 lei pe an, adică de 12.168 de lei pe lună.

Colega sa de dosar, Cristine Manolache, figura, anul trecut, cu o declarație de avere depusă în calitate de șef de birou la Poliția Locală a Municipiului Brașov. Suspecta DNA este căsătorită cu Marian Manolache, pensionar MApN (cu o pensie de 37.248 de lei în anul fiscal 2022), dar care lucrează, la rândul său, la Primăria Municipiului Brașov, fiind inspector de specialitate în cadrul Serviciului Public Administrare Piețe, având un salariu anual de 48.816 lei.

În anul fiscal anterior, Cristine Manolache a realizat venituri salariale de 75.894 de lei pe an.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹