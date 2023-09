Mişcări interesante în afacerile fondatorului AUR, după ce George Simion l-a nominalizat drept candidat la funcţia de prim-ministru 

Două dintre aceste mişcări interesante au loc la AUR, formaţiune condusă de George Simion, clasată pe poziţia a doua în sondajele de opinie, la nivel naţional. Marius Lulea, fondatorul acestui partid, despre care George Simion susţine că va fi candidatul AUR pentru funcţia de prim-ministru după alegerile parlamentare din 2024, a decis să iasă din structura acţionariatului unei companii de publicitate. În paralel, Lulea, care este şi prim-vicepreşedintele formaţiunii, a înfiinţat o nouă companie de arhitectură - societate pe acţiuni - în care a cooptat inclusiv doi parlamentari de vârf ai partidului.

În luna iunie a acestui an, preşedintele AUR, George Simion, invitat fiind într-o emisiune televizată, a precizat că formaţiunea pe care o conduce are deja numele candidatului care, după alegerile parlamentare de la sfârşitul anului viitor, ar putea ocupa funcţia de prim-ministru al Guvernului României. Asta, evident, în cazul în care AUR va obține suficiente voturi pentru a fi invitat să formeze Executivul. Numele candidatului este Marius Dorin Lulea, fondatorul partidului, un afacerist care, astăzi, ocupă funcţia de prim-vicepreşedinte al Biroului Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor.

Ca o coincidenţă, Marius Dorin Lulea a renunţat, la scurt timp de la acest anunţ făcut de George Simion, la părțile sociale deţinute la o companie de publicitate aflată pe profit. Este vorba despre SC Unirea 1918 Media SRL, pe care Marius Dorin Lulea a înfiinţat-o, la data de 15 iunie 2020, împreună cu Sorin Lulea.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, compania în cauză este una care a mers „unsă”, de la momentul înfiinţării. Astfel, conform bilanţului contabil pe anul 2020, SC Unirea 1918 Media SRL a avut o cifră de afaceri de 59.985 lei, venituri identice, a cheltuit 553 lei şi a realizat un profit net de 57.632 de lei. Bilanţul contabil pe anul 2021 arată o cifră de afaceri şi venituri de 92.712 lei, cheltuieli de 11.170 lei şi un profit net de 83.126 de lei. Iar pe anul 2020, compania a avut cifra de afaceri şi venituri de 28.476 lei, a cheltuit 13.839 de lei și a realizat un profit net de 13.783 lei.

Cesiune în plină vară

Ei bine, în data de 2 august 2023, Marius Dorin Lulea ia decizia să cesioneze, în favoarea coasociatului său, Sorin Lulea, toate cele zece părţi sociale deţinute în cadrul SC Unirea 1918 Media SRL, retrăgându-se atât din calitatea de asociat, cât şi din funcţia de administrator, conform unei încheieri de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Noul asociat unic al societăţii, care a preluat aceste părţi sociale de la Marius Dorin Lulea, a decis să schimbe, în aceeaşi zi, denumirea firmei, în SC Unirea Construct Instal SRL, şi să modifice obiectul principal de activitate al firmei în „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.

Firmă de arhitectură, nou-nouţă, cu doi deputaţi printre acţionari

A doua mişcare în sfera business-urilor fondatorului AUR a fost făcută chiar înainte ca George Simion să-i vehiculeze numele ca viitor candidat pentru funcţia de prim-ministru. Astfel, conform unei încheieri de la Oficiul Național al Registrului Comerţului din data de 27 aprilie 2023, a fost autorizată înfiinţarea şi înregistrarea unei noi companii, de data aceasta o societate pe acţiuni, intitulată SC Design and Build Corporation SA.

Noua societate se ocupă cu servicii de arhitectură şi are un acţionariat compus din nu mai puţin de 45 de persoane, printre care îi regăsim pe fondatorul AUR, Marius Dorin Lulea, şi pe deputaţii AUR Adrian George Axinia şi Dan Tănasă.

Pentru că firma a fost înființată în aprilie, am fost curioşi să vedem dacă apartenenţa la structura acţionariatului a fost asumată şi declarată de cei doi deputaţi amintiţi mai sus în declaraţiile de avere depuse în vară. În acest sens, am descoperit că deputatul Adrian George Axinia nu a făcut această menţiune, în documentul datat 13 iunie 2023, acesta referindu-se numai la calitatea de acţionar al SC Axial Procom SRL, firmă de la care a încasat dividende de 205.000 de lei. Adrian George Axinia are legături de rudenie cu o anume Daniela Luciana Axinie (fostă Calotă), aceasta din urmă fiind, la rândul ei, asociată în SC Design Build Corporation SA, dar şi asocială cu Marius Dorin Lulea în SC Soft Construction SRL, SC Ideal Proiect Architecture & Engineering SRL, dar şi în SC Ideal Prima Design SRL.

În schimb, deputatul Dan Tănasă a menționat, în declaraţia sa de interese, că are 3.000 de acţiuni la SC Design Build Corporation SA.

Angajatorul lui George Simion, în anul electoral 2020

De altfel, în prima sa declaraţie de avere, completată în calitate de deputat, în data de 30 decembrie 2020, liderul AUR, George Simion, menţiona, la capitolul venituri realizate în ultimul an fiscal, că, înainte de a fi parlamentar, a ocupat funcţia de director general al SC Ideal Proiect Architecture & Engineering SRL, firmă deţinută de Marius Dorin Lulea şi de Daniela Luciana Axinie (fostă Calotă), de unde a încasat un salariu de 38.322 de lei. Mai mult, presa a dezvăluit, la acel moment, că George Simion a locuit, în acea perioadă, într-o garsonieră cu suprafaţa de 20 de metri pătraţi aflată, de asemenea, în proprietatea lui Marius Dorin Lulea.

Revenind la mişcările din business-urile fondatorului AUR Marius Dorin Lulea, descrise anterior, au loc nu doar la un moment în care numele său a fost vehiculat ca posibil candidat la funcţia de premier, dar şi în contextul în care formaţiunea condusă de George Simion este clasată pe poziţia a doua în sondajele de la nivel naţional.

Potrivit CURS, în iulie 2023, în cadrul unei cercetări sociologice care testa intenţia de vot la nivel naţional în vederea alegerilor parlamentare, pe primul loc se situează PSD, cu 31%, urmat de AUR, cu 20%, şi de PNL, cu 18%. Pe locul al patrulea se află USR, cu un scor de 12%.

În august, CURS a sondat opinia bucureştenilor, în legătură cu intenţia de vot pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. PSD se află tot pe primul loc, cu 29 de procente, însă locurile 2-4 sunt extrem de înghesuite. Pe locul al doilea se află PNL, cu 18%, pe al treilea se află USR, cu 16%, iar pe locul al patrulea se află AUR, cu 14%.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹