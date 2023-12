Anca Boagiu, numită a cincea oară, în doi ani, administrator provizoriu al TAROM

În aceeași perioadă, mandatul Ancăi Boagiu la TAROM a fost prelungit de patru ori, prin votul unanim al acționarilor. Remunerația pentru activitatea prestată de fostul ministru băsist la compania națională de transport aerian este de 12.500 de lei brut lunar.

Conform acestui document, acționarii TAROM, respectiv statul român, prin Ministerul Transporturilor (cu 97,2456% din acțiuni), SIF Muntenia (cu 0,0833% din acțiuni), ROMATSA (cu 1,2289% din acțiuni) și Compania Națională de Aeroporturi București (cu 1,4422% din acțiuni) au luat act, la 23 octombrie 2023, de încetarea mandatelor de administratori provizorii a șase persoane. Este vorba despre Anca Daniela Boagiu, despre Iuliana Cristina Bârcă, despre Monica Săsărman, despre Iulian Daniel Idolu, despre Mirel Alexandru Marcu și despre Cătălin Radu Dancu.

În aceeași ședință AGA, acționarii TAROM au decis să numească noi administratori provizorii, pentru o perioadă de cinci luni, cu posibilitatea prelungirii până la șapte luni. Noi, în sensul că sunt noi mandate, însă persoanele sunt exact aceleași cărora le-au expirat mandatele în octombrie 2023.

Conform legislației în vigoare, mai exact Legii 31/1990, OUG 109/2011 și Statutului TAROM, AGA este obligată să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, iar, în caz de vacanță a funcției, poate numi administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor plini ai CA. În cazul Ancăi Boagiu, însă, numirea s-a făcut succesiv, în ultimii doi ani, apa cum vom arăta mai jos. De precizat este că remunerația lunară a membrilor provizorii în CA al TAROM este stabilită la 12.500 de lei brut.

Pusă chiar vicepreședinte al CA

Astfel, Anca Boagiu devine, pentru a cincea oară succesiv, administrator provizoriu numit în funcție, dar și pentru a patra oară mandatul acesteia fiind prelungit, începând cu luna octombrie a anului 2021.

Astfel, în 26 octombrie 2021, Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei TAROM o numește, pentru prima dată, pe Anca Boagiu în funcția de administrator provizoriu, pentru o perioadă de patru luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru încă două luni. În 23 februarie 2022, aceeași AGA ia act de încetarea mandatului Ancăi Boagiu începând cu data de 26 februarie și, totodată, aprobă prelungirea cu încă două luni a mandatului, din 27 februarie 2022, până în 26 aprilie 2022.

Apoi, la 18 aprilie 2022, AGA TAROM ia act de încetarea mandatului Ancăi Boagiu, la 26 aprilie 2022 și aprobă numirea, pentru a doua oară, a aceleiași Anca Boagiu în funcția de administrator provizoriu, pentru un al doilea mandat de patru luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, începând cu 27 aprilie 2022, până în 26 august 2022. În 22 august, AGA ia act de încetarea acestui mandat și aprobă prelungirea lui, pentru a doua oară, cu alte două luni, până în 5 noiembrie 2022.

La data de 25 octombrie 2022, AGA se întrunește din nou, pentru a lua act de încetarea mandatului Ancăi Boagiu, dar o numește, pentru a treia oară, pentru un mandat de patru luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, pentru perioada 27 octombrie 2022 – 26 februarie 2023.

Ultima numire ar trebui să înceteze în martie 2024

Lucrurile nu se opresc aici. În data de 6 noiembrie 2022, Anca Boagiu este numită în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al TAROM. Pentru ca, la data de 22 februarie 2023, AGA să ia act de încetarea mandatului de administrator provizoriu și să decidă prelungirea acestui mandat, pentru a treia oară, cu încă două luni, până în 26 aprilie 2023.

Cu două zile înainte ca această prelungire să expire, AGA se întrunește iarăși și decide să o numească pe Anca Boagiu, pentru a patra oară, ca administrator provizoriu, cu un alt mandat de patru luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, cu termen de finalizare 26 august 2023. Iar, în 23 august 2023, se aprobă și această a patra prelungire, cu încă două luni.

De asemenea, așa cum am arătat, în 23 octombrie 2023, AGA a luat act de încetarea celui de-al patrulea mandat al Ancăi Boagiu ca administrator provizoriu al Companiei TAROM și o numește, pentru a cincea oară, administrator provizoriu, cu un mandat, de această dată, de cinci luni, cu posibilitatea prelungirii până la șapte luni.

Și fiul lucrează la stat. Daniel Marian Boagiu, șeful IT al ANIF

Nu doar Anca Boagiu este remunerată de statul român, ci și fiul acesteia, Daniel Marian Boagiu. Acesta din urmă lucrează la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare încă din luna septembrie a anului 2019, unde, până în aprilie aprilie 2021, a activat ca și consilier I.A. la Serviciul Tehnic.

Din 2 iunie 2022, Daniel Marian Boagiu a depus declarații de avere și de interese în calitate de șef al Serviciului IT al ANIF, iar, potrivit declarației de avere completate în această vară, în ultimul an fiscal a încasat un salariu de 121.739 de lei pe an, la care se adaugă vouchere de vacanță de 1.450 de lei.

Fiul Ancăi Boagiu declară că, în 2016, a moștenit, la Snagov, pe raza localității Ghermănești, celebra vilă cumpărată de Anca Boagiu în 2013, pe numele tatălui ei, Constantin Boagiu, pe care a plătit 42.000 de euro. Vila i-a fost donată, în urmă cu șapte ani, lui Daniel Marian Boagiu. Este vorba despre un imobil cu suprafața de 284 de metri pătrați. Fiul Ancăi Boagiu deține o șalupă Delta Lux și un vehicul Yamaha, ambele fabricate în 2017, precum și bijuterii, icoane și picturi în valoare de 20.000 de euro. Daniel Marian Boagiu are un credit, contractat de la Raiffeisen Bank, în sumă de 20.000 de euro, scadent în anul 2025.

