Arhiva cu documente a Fondurilor Europene, mutată de la Urdăreanu, la o companie controlată de un apropiat al lui Iohannis, de Frank Timiș și Cristian Burci

O altă firmă, unul dintre acționarii companiei, este deținută, în prezent, majoritar, de Marian Murguleț, fost secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. Arhivarea documentelor MIPE costă, pentru următorii patru ani, peste 3,5 milioane de lei. Atât firma care și-a adjudecat afacerea, cât și compania care deține acțiuni la această firmă, sunt implicate în contracte cu statul de peste 100 de milioane de euro.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, la data de 11 noiembrie 2023, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț potrivit căruia intenționa să contracteze servicii de depozitare și de arhivare a documentelor generate de structurile aflate în subordinea instituției guvernamentale, documente eligibile din Programul Educație și Ocupare, din Programul Incluziune și Demnitate Socială și din Programul Asistență Tehnică.

Potrivit acestui anunț de participare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) avea în vedere, din punct de vedere cantitativ, cinci tipuri de servicii. Mai întâi, viza preluarea și transportul de documente la depozitul viitorului prestator, fiind vorba despre o cantitate cuprinsă între 40.000 și 75.000 de cutii cu documente. După care este vorba despre arhivarea unei cantități cuprinse între 500 și 5.000 de cutii cu documente. În ceea ce privește depozitarea arhivelor, în contract se vorbește despre o cantitate cuprinsă între 40.000 și 75.000 de cutii cu documente.

De asemenea, acordul-cadru mai înglobează cheltuieli aferente serviciilor de regăsire, extragere, transport (inclusiv transport înapoi la depozit) și livrarea documentelor, fiind aici vorba despre cantități cuprinse între 2.000 și 12.500 de documente. Nu în ultimul rând, contractul mai vizează extragerea definitivă a cutiilor cu documente de la depozitul prestatorului. Este vorba despre o cantitate cuprinsă între 10 și 100 de cutii cu documente.

Bugetul pus la bătaie a depășit un milion de euro

Pentru încheierea acestui contract, care are, potrivit anunțului citat, o durată de 48 de luni (patru ani), autoritatea contractantă a organizat o licitație deschisă, punând la bătaie un buget maxim estimat la 4.962.200 de lei fără TVA. Criteriul de atribuire a contractului a fost stabilit conform principiului celui mai bun raport calitate-preț, din care prețul ofertei a cântărit 90% din decizia de atribuire, iar 10 procente din aceeași decizie a avut la bază timpul necesar mutării arhivei către depozitul ofertantului ce urma să fie declarat câștigător.

La procedura de licitație deschisă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit nu mai puțin de șase oferte admisibile, iar afacerea a fost perfectată la data de 3 aprilie 2024, când autoritatea guvernamentală a încheiat contractul având numărul 49165/2024 cu SC Digital Archiving Solutions SRL. Prețul final negociat a fost de 2.951.950 de lei fără TVA, respectiv de 3.512.820,5 lei cu TVA inclusă (716.902,2 euro) pentru întreaga durată a acordului-cadru, ceea ce înseamnă 878.205,13 lei pe an, respectiv 73.183,8 lei pe lună (14.935,5 euro).

Ce servicii intră în aceste costuri

Din caietul de sarcini care a stat la baza întregii proceduri de achiziție a acestor servicii, aflăm că, „având în vedere numărul de documente generate în perioada 2007 - 2013, precum și în perioada 2014 - 2020, respectiv 2021 - 2027, se preconizează că pe parcursul acordului-cadru se vor încheia mai multe contracte subsecvente”. Conform aceleiași documentații, documentele care urmează să fie arhivate aparțin Direcției Generale program European Capacitate Administrativă și vor intra, integral, sub incidența acestui contract.

În prezent, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene arată că aceste documente sunt depozitate în baza unui alt acord-cadru, având numărul 62318, încheiat la data de 19 aprilie 2023 cu o altă companie.

Acum, printre cerințele tehnice, MIPE solicită, în legătură cu transportul, ca documentele să fie preluate de la sediile autorității contractante și din satul Dragomirești-Deal, comuna Dragomirești-Vale, județul Ilfov, unde se află în prezent stocate. Pe fiecare cutie introdusă în noul depozit, viitorul depozitar are obligația de a asigura un cod unic, inclusiv pe cutiile de arhivă deja existente, predate de la actualul prestator al serviciilor, astfel încât să fie identificată în arhiva acestuia.

În legătură cu serviciul de arhivare, MIPE cere ordonarea documentelor cronologic, îndepărtarea acelor, clemelor, agrafelor metalice, filelor nescrise, legarea în coperte de carton, numerotarea filelor dosarelor cu creion negru, copertarea și organizarea arhivei.

Prestatorul selectat face parte dintr-o rețea de business cu implicații la nivel înalt

Așa cum am arătat mai sus, contractul pus la bătaie de Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene în data de 3 aprilie 2024 a fost adjudecat de compania SC Digital Archiving Solutions SRL. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), această companie a fost înființată în anul 2018, în comuna Dragomirești-Deal, județul Ilfov, și are drept acționari pe Marko Simovic, cetățean sârb, domiciliat în București, pe Ioan Mihnea Mihălcescu și compania SC Trencadis Corp SRL Baia Mare, reprezentată de un anume Radu Negulescu, domiciliat în Baia Mare, dar născut în Sibiu. Acesta este nimeni altul decât unul dintre tinerii care i-au coordonat campania electorală online a lui Klaus Iohannis, la alegerile prezidențiale din anul 2014.

În ceea ce privește acționarul SC Trencadis Corp SRL, această companie era deținută, până în anul 2022, de societatea Alexander In. Capital Management SRL din Baia Mare, reprezentată de același Radu Negulescu, cu 63,95 la sută din capital social, de offshore-ul First Investments Holding LTD din insulele Cayman, reprezentată de nimeni altul decât de controversatul om de afaceri Frank Timiș, cu 22,48%, și de Carlo Robert Burci, cetățean italian, născut în Statele Unite ale Americii și domiciliat în Marea Britanie, cu 9,69% din părțile sociale. Carlo Robert Burci este fiul omului de afaceri Cristian Burci. Din companie a mai făcut parte, cu 3,68 la sută din capitalul social, și o anume Mihaela Maria Moldovan, domiciliată la Londra.

În 2022, în firmă a intrat un fost secretar de stat la SGG

Ei, bine, în 2022, structura acționariatului companiei s-a modificat. Mai exact, SC Alexander In. Capital Management SRL, Carlo Robert Burci și Mihaela Maria Moldovan au decis să cesioneze părțile sociale deținute la SC Trencadis Corp SRL către un nou asociat intrat în firmă, pe nume Marian Murguleț. Ca atare, structura acționariatului arată, în prezent, astfel: Marian Murguleț - 77,52% din acțiuni și First Investments Holding LTD, reprezentată de Frank Timiș - 22,48%.

Noul acționar majoritar, Marian Murguleț, este nimeni altul decât fostul secretar de stat pentru tehnologia Informației din cadrul Secretariatului General al Guvernului, în timpul mandatelor de premieri al Vioricăi Dăncilă și al lui Ludovic Orban, fiind eliberat din funcție de Florin Cîțu. Murguleț a mai ocupat și funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Radiocomunicații București SA.

Ambele firme sunt abonate la contracte cu statul

Revenind la SC Digital Archiving Solutions SRL, firma care și-a adjudecat contractul de arhivare documente de la MIPE, aflăm, din baza de date a SEAP, că a derulat, în ultimii ani, cinci contracte cu statul, a căror valoare se ridică la 14.204.812,5 lei fără TVA, respectiv la 16.903.726,9 lei cu TVA inclusă (3.449.740,2 euro).

Este vorba despre contracte de prestare servicii de arhivare documente încheiate cu Universitatea din București (294.000 de lei fără TVA), cu Distribuție Energie Electrică România SA (2.861.917,5 lei fără TVA), cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (50.596 de lei fără TVA), cu Agenția Națională de Integritate (7.231.749 de lei fără TVA) și cu primăria Municipiului Sebeș (814.600 de lei fără TVA).

Mult mai numeroase și mai profitabile sunt însă contractele parafate cu statul de acționarul Digital Archiving Solutions SRL, SC Trencadis Corp SRL. Această companie este implicată, direct sau împreună cu alte societăți, în contracte pe bani publici în valoare totală de 521.677.359,3 lei cu TVA (106.464767,2 euro). Aceste contracte au avut drept beneficiari Ministerul Dezvoltării, Administrația Națională Apele Române, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ANRE, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Primăria Orașului Vișeu de Sus, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta. Agenția Națională de Integritate, Consiliul Concurenței, Primăria Municipiului Sebeș, Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Vatra Dornei, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, Primăria Municipiului Fălticeni, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Imigrări, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Economiei și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

MIPE caută, din 2019, un depozitar pentru documentele proprii. A găsit mai mulți

Înainte ca Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene să încheie acest contract, a mai plătit bani unor firme private pentru arhivarea și depozitarea documentelor. În total, au fost șapte contracte, în valoare de 6.844,972 de lei cu tot cu TVA.

În 30 decembrie 2019, contractul a fost adjudecat de compania SC Star Storage SA. Apoi, în 2021 au fost încheiate mai multe contracte similare cu SC A&B Activ Distribution SRL, cu SC Heliosoly SRL, cu SC Asist Cont SRL și cu SC Depozitul Arhivele Transilvania SRL. Tot în 2021, a fost semnat un contract având același obiect cu SC Certsign SA, companie care face parte din grupul UTI, controlat de afaceristul Tiberiu Urdăreanu. Firma respectivă a mai primit un astfel de contract și în 22 decembrie 2022.

În iulie 2023, o afacere similară a fost încheiată de MIPE cu SC Iron Mountain SRL, cu Depozitul Arhivele Transilvania SRL, cu S.D.A. Serviciul de Depozitare și Arhivare și cu SC Heliosoly SRL.



