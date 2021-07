Capii SRI și SIE, cel mai prost plătiți directori ai serviciilor speciale din România. Cel mai bine remunerat este directorul SPP

Declarațiile anuale de avere și de interese depuse de cei patru directori generali ai principalelor servicii de informații arată că atât Serviciul Român de Informații, cât și Serviciul de Informații Externe își remunerează cel mai prost conducerea. Eduard Hellvig și Gabriel Vlase încasează salarii lunare de aproape două ori mai mici decât directorii Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază. Generalul Lucian Pahonțu, care se află la conducerea structurii ce se ocupă cu securitatea demnitarilor, este cel mai bine remunerat dintre cei patru. Directorul SIE, în schimb, nu doar că are cel mai mic salariu dintre directorii serviciilor speciale, însă, conform declarației sale de avere, este și cel mai sărac, iar, în general, veniturile realizate, împreună cu familia, în ultimul an fiscal, se situează la jumătate din veniturile celorlalți colegi ai săi. Directorul SRI, Eduard Hellvig, din „puținul” său, a reușit, însă, să contracteze un credit imobiliar, pentru construcția unei case în apropierea Bucureștiului.

Cel mai bine remunerat șef de structură specială în România. În ultimul an fiscal, se dovedește a fi generalul Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază. Potrivit ultimei declarații de avere completate și depuse, la mijlocul lunii trecute, acesta a încasat, în calitate de șef al instituției, venituri salariale în cuantum de 317.174 de lei pe an, ceea ce înseamnă un salariu de 26.431,2 lei lunar.

Al doilea cel mai bine plătit șef al unei astfel de structuri este directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, generalul Ionel Sorin Bălan, care a încasat, în ultimul an fiscal, potrivit declarației de avere de luna trecută, o soldă în cuantum de 288.075 de lei. Asta înseamnă un venit lunar de 24.006,25 de lei. Un salariu mai mic cu 2.424,95 de lei pe lună decât al generalului Pahonțu, de la SPP.

La mare distanță de primele două locuri se situează directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig. Din ultima sa declarație de avere, completată, de asemenea, la jumătatea lunii iunie a anului curent, aflăm că Hellvig a realizat venituri salariale plătite de instituția pe care o conduce în cuantum de 171.515 lei, în ultimul an fiscal. Ceea ce înseamnă, că, lunar, directorul SRI încasează 14.293 de lei. Un câștig lunar mai mic cu 12.138,2 lei decât Lucian Pahonțu și cu 9.713,25 de lei mai mic față de cel al lui Ionel Sorin Bălan.

Cel mai puțin bine remunerat se dovedește, însă, a fi directorul Serviciului de Informații Externe (SIE), Gabriel Vlase. Din ultima declarație de avere, rezultă că acesta a încasat un salariu anual de 170.514 lei, ceea ce, lunar, înseamnă 14.209,5 lei. Practic, directorul SIE este plătit lunar cu 12.221,7 lei mai puțin decât șeful SPP, cu 9.796,75 lei mai puțin decât șeful STS și cu 83,5 lei mai puțin decât directorul SRI.

Venituri globale între 46.000 și 98.000 de euro

Iar directorul Serviciului de Informații Externe nu stă cel mai rău dintre șefii structurilor speciale, din punct de vedere financiar, dacă vorbim strict de salariul pe care l-a încasat în ultimul an fiscal și raportat la suma veniturilor totale realizate împreună cu familia, în aceeași perioadă. Din declarația de avere, rezultă că, pe lângă veniturile anuale încasate ca director SIE, în sumă de 170.514 lei, se adaugă și salariul soției sale, Raluca Miriam Vlase, care a realizat, în calitate de șef de serviciu la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Ion Borcea”, din Bacău, venituri anuale de 50.467 de lei. În total, veniturile familiei Vlase s-au situat la 220.981 de lei (46.037,7 euro).

Pe poziția a treia a acestui clasament se află familia directorului Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig. Și asta, datorită faptului că a și fost ajutat de părinți. Astfel, aflăm că, pe lângă salariul anual de 171.515 lei de la SRI, Hellvig a primit, anul trecut, o donație de la părinți, în sumă de 30.000 de euro. La acestea se adaugă veniturile soției. Andreea Oana Hellvig a încasat, anul trecut, 23.863 de lei, ca manager al I.B.U. SRL, iar fiica celor doi a încasat o alocație de 2.280 de lei. În total, veniturile familiei șefului SRI în ultimul an fiscal au fost de 71.178,75 euro. Cu mult mai consistente decât ale șefului SIE.

La mare distanță, însă, de cei doi șefi de servicii secrete se află veniturile realizate anul trecut de directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ionel Sorin Bălan. Pe lângă solda de 288.075 de lei de la STS, în declarația de avere a acestuia mai sunt menționate veniturile realizate de soția Elena Anca Bălan. Aceasta a încasat 53.764 de lei, ca medic la Electrica SA Sibiu, și 105.560 de lei, ca medic la Sanas SRL Sibiu. În total, familia directorului STS a realizat, în ultimul an, venituri de 447.399 de lei (93.208,73 euro).

Generalul Lucian Pahonțu domină și topul veniturilor familiale din ultimul an fiscal al șefilor de servicii. Directorul SPP a încasat, pe lângă salariul de 317.174 de lei, și o indemnizație de delegare, în cuantum de 4.142 de lei. Soția directorului Serviciului de Protecție și Pază, Elena Mihaela Pahonțu, a realizat, anul trecut, venituri de 145.986 lei ca prodecan al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, la care se adaugă venituri de 6.461,5 lei din activități de cercetare la UEFISCDI. În total, veniturile anuale ale familiei lui Lucian Pahonțu se situează la 473.763,5 lei (98.700,73 euro).

Eduard Hellvig și Gabriel Vlase conduc topul datornicilor

Dacă la capitolul venituri salariale, precum și la cel al veniturilor realizate împreună cu familia, directorul SIE, Gabriel Vlase, se află pe ultimul loc în topul șefilor de servicii secrete, la capitolul datorii acesta se află pe al doilea loc.

Din ultima sa declarație de avere, rezultă că directorul Serviciului de Informații Externe are de restituit patru împrumuturi, către entități anonimizate, în cuantum total de 129.879,6 euro. Este vorba despre un credit de 45.000 de euro, contractat în anu 2010, al cărui termen scadent nu este specificat, la care se adaugă un credit de 25.000 de lei, luat în anul 2015, care, de asemenea, nu are menționată o scadență. Pe lângă acestea, Vlase a mai luat, în anul 2017, un împrumut în cuantum de 14.922 de lei, pe care trebuie să-l restituie în cursul anului 2022, precum și un alt credit, mult mai consistent, în sumă de 367.500 de lei, contractat chiar anul acesta, cu scadență în anul 2034.

Cu toate acestea, lider al topului datornicilor, dintre șefii serviciilor speciale, este Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de Informații. Din declarația sa de avere, rezultă că, în cursul anului 2020, în plină pandemie, acesta a contractat de la societatea SC Imocredit SA un împrumut în cuantum de 1.699.500 de lei (354.062,5 euro). Perioada de restituire a acestui credit este și ea lungă - termenul scadent fiind anul 2050.

„Bronzul” la această categorie este adjudecat de către directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Ionel Sorin Bălan menționează un credit în cuantum de 77.000 de euro, contractat de la Banca Comercială Feroviară, în anu 2012. Termenul scadent este anul 2028.

Pe ultimul loc al datornicilor se află generalul Lucian Pahonțu. Acesta a împrumutat, chiar în cursul anului curent, suma de 92.500 de lei (19.270,83 de euro) de a BRD. Directorul Serviciului de Protecție și Pază trebuie să restituie banii în cursul anului 2026.

Conturile de economii, mai mult goale

Șefii „intelligence-ului” românesc nu par să stea foarte bine nici la capitolul economii sau al investițiilor. Spre exemplu, directorul SRI a investit, începând cu anul 2019, suma de 30.000 de lei în bijuterii, ceasuri și tablouri. Este, de altfel, singurul dintre cei patru care are în posesie obiecte de valoare declarate în documentele publice depuse. Eduard Hellvig mai menționează două conturi bancare, deschise la Banca Transilvania, în care a reușit să economisească 41.457,09 lei. În primul, deschis în 2016, are 38.551,98 de lei, iar în al doilea, deschis în 2019, are 2.905,11 lei.

Directorul SIE, Gabriel Vlase, declară un cont deschis în anul 2005, la o bancă anonimizată, în care s-ar afla 10.786 de lei, dintr-o linie de creditare cu limita de 32.800 de lei. Șeful spionilor are, însă, investiții directe. El menționează acțiuni sau părți sociale la două entități, de asemenea anonimizate. Concret, Vlase deține 49.678,6 lei, reprezentând 64,98% din capitalul social, respectiv 76.291 de lei, reprezentând 100 la sută din capitalul social. Gabriel Vlase mai menționează în ultima sa declarație de avere că a acordat un împrumut unei persoane, de asemenea anonimizate, în sumă de 102.630 de euro.

În ceea ce îi privește pe Lucian Pahonțu și Ionel Sorin Bălan, șefii STS și SPP nu menționează, în declarațiile de avere depuse luna trecută, niciun cont bancar și nici investiții sau plasamente.

Șeful spionilor nu are case, terenuri sau mașini

Declarația de avere depusă de Eduard Hellvig luna trecută face lumină și cu privire la motivul pentru care directorul SRI domină topul datornicilor. Din documentul citat, aflăm că, în anul 2017, Hellvig și soția sa au cumpărat două terenuri intravilane în localitatea Tunari, județul Ilfov, Primul teren are suprafața de 2.781 metri pătrați, iar al doilea este de 1.000 de metri pătrați.

Pe unul dintre aceste terenuri, familia Hellvig a ridicat, anul trecut, o casă de locuit cu suprafața de 559 de metri pătrați. Construcția a fost finanțată prin creditul ipotecar contractat de la societatea de creditare menționată anterior.

În schimb, generalul Lucian Pahonțu deține pământuri. Mai exact, 21.200 de metri pătrați. Șeful SPP arată că a moștenit, în localitatea Lerești, județul Argeș, un teren extravilan cu suprafața de 6.000 de metri pătrați, precum și 1,5 hectare de pădure. Lucian Pahonțu mai deține un teren intravilan, în București, cumpărat în anul 2000, în suprafață de 200 de metri pătrați.

Soția șefului Serviciului de Protecție și Pază deține, începând cu același an, o casă de locuit în București, cu suprafața de 186 de metri pătrați, achiziționată în baza unui contract de vânzare-cumpărare.

În ceea ce privește proprietățile deținute de directorul STS, Ionel Sorin Bălan menționează un teren intravilan, la Sibiu, în suprafață de 349 de metri pătrați, dobândit în anul 2012, în baza unui contract de rentă viageră, precum și o casă de locuit, tot la Sibiu, cu suprafața de 95 de metri pătrați, dobândită de asemenea printr-un contract de rentă viageră. Bălan este singurul dintre cei patru care menționează posesia unui autovehicul. Este vorba despre un autoturism Honda Accord, fabricat în anul 2008.

Directorul SIE, Gabriel Vlase, nu are nici case, nici terenuri menționate în declarația de avere.