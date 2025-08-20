Candidatul USR la Primăria Capitalei, preferat și de Nicușor Dan, cel mai neproductiv deputat din actuala legislatură

Pretendent la a doua cea mai votată funcție din statul român, preferatul lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, se dovedește a fi unul dintre cei mai neproductivi parlamentari în actuala legislatoră. Aflat la al treilea mandat de deputat în Parlamentul României, fostul lider al USR și ex-ministru al Transporturilor din Guvernul condus de Florin Cîțu nu a inițiat, în actuala legislatură, care a început în luna decembrie a anului trecut, nici măcar un singur proiect de lege și nu a redactat nici măcar o singură inițiativă legislativă. Mai mult, Drulă nici măcar nu a semnat vreun tabel în care să susțină vreo propunere de act normativ, nici măcar vreuna inițiată de colegii săi de partid. În schimb, anunțul candidaturii sale pentru funcția de primar general al municipiului București pare să agite apele pe partea dreaptă a Coaliției de guvernare.

Cătălin Drulă se află la al treilea mandat de deputat în Parlamentul României, fiind ales, la data de 1 decembrie 2024, pe listele USR, în circumscripția electorală Timiș. În prezent, fostul lider al USR este membru în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților și membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu Bulgaria și Canada.

Conform site-ului oficial al Camerei Deputaților, în actuala legislatură, Cătălin Drulă nu a inițiat nici măcar un singur proiect de lege sau nici măcar o singură inițiativă legislativă. În caseta sa de parlamentar nu figurează nici măcar un singur proiect de lege care să fi fost inițiat de un alt parlamentar și care să fi beneficiat de semnătura pentru susținere din partea deputatului Cătălin Drulă. De altfel, rubrica „inițiativelor legislative” lipsește cu desăvârșire din dreptul casetei fostului președinte USR.

În schimb, Drulă a luat cuvântul, în această legislatură, de 170 de ori în 17 ședințe de Plen și de 39 de ori în 23 de ședințe ale Biroului Permanent al Camerei Deputaților. De asemenea, el a adresat trei întrebări și interpelări.

Se laudă cu 14 proiecte, dar a iscălit doar două

Deputatul Cătălin Drulă a mai făcut parte din Parlamentul României și în legislaturile 2016 - 2020, respectiv 2020 – 2024. În mandatul 2020 – 2024, adică în legislatura trecută, în caseta deputatului USR Cătălin Drulă există publicate informații potrivit cărora acesta ar fi inițiatorul a 14 proiecte de lege, din care doar una singură a devenit lege promulgată de către președintele României.

Din aceste 14 proiecte de lege două au fost respinse definitiv, iar pentru altul procedura legislativă a fost încetată. Însă, în realitate, Cătălin Drulă a inițiat personal doar două dintre aceste demersuri legislative, celelalte fiind acte normative promovate de către alți senatori și deputați.

Astfel, Drulă a semnat ca inițiator pentru un proiect de lege privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195.2002 privind circulația pe drumurile publice. Aceasta a devenit, după promulgare, Legea 134/2022.

Al doilea proiect de act normativ care poartă semnătura deputatului Cătălin Drulă în legislatura trecută este un proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității și a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pentru această inițiativă, însă, procedura legislativă a fost încetată.

În ceea ce privește legislatura 2016-2020, Cătălin Drulă a notat că ar fi inițiat 81 de proiecte de lege, din care doar 17 au devenit legi promulgate de către președintele României.

Protecție din partea președintelui

Fostul lider al USR, Cătălin Drulă, care și-a dat demisia, în vara anului trecut, ca urmare a scorului dezastruos pe care partidul l-a obținut la alegerile europarlamentare și locale din data de 9 iunie 2024, și-a arătat intenția de a candida la funcția de primar general al Capitalei, după ce această poziție a devenit vacantă ca urmare a alegerii lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României.

La finalul lunii trecute, Drulă a postat o fotografie chiar în biroul lui Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, lăsând de înțeles că beneficiază de „binecuvântarea” acestuia pentru a-i succeda la Primăria Capitalei. Lucru confirmat și de către Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută, în aceeași zi, câteva ore mai târziu. Întrebat de jurnaliști dacă, prin această întâlnire cu Drulă, „și-a ales urmașul la Primăria Capitalei”, președintele României a răspuns: „Cătălin Drulă are, cu siguranță, profilul de edil al Capitalei”.

Problema este că Drulă și-a luat în serios rolul de candidat USR, fapt ce a început să genereze tensiuni pe partea dreaptă a eșichierului Coaliției de guvernare. Asta, deoarece preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan ar fi convenit ca dreapta să aibă un candidat unic la Primăria Capitalei, astfel încât, din toamnă, să existe un parteneriat politic între Preşedinţie, Guvern şi Primăria Generală. Există mai mulţi lideri PNL care nu sunt de acord cu această sprijinire a unui candidat USR. Surse politice au precizat că va fi greu pentru Ilie Bolojan să-l impună pe Drulă. Organizaţia de Bucureşti cu siguranţă nu-l vrea pe Drulă, dar sunt şi multe filiale din ţară care susţin ca partidul să susțină fie un candidat propriu, fie un candidat comun al coaliţiei de guvernare, din care face parte și PSD.

De altfel, filiala PNL Bucureşti este total împotriva fostului lider USR. Sebastian Burduja, preşedintele PNL Bucureşti, şi-ar dori ca Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar al Capitalei, să fie candidatul comun al coaliţiei de guvernare. Iar acesta din urmă se și comportă, în spațiul public, ca viitor candidat.

Poveste cu iz de nepotism, dezvăluită de presa centrală

În aceste condiții, Cătălin Drulă pare să se bucure profund de sprijinul colegilor săi de la USR. Mai ales după ce partidul a devenit formațiune de guvernare, ocupând unele dintre cele mai importante portofolii în cadrul Cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit publicației „Gândul”, Alina Gîrbea, activistă cunoscută pentru proiecte de gen și egalitate, dar fără expertiză dovedită în fonduri europene, ar fi ajuns secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Conform sursei citate, aceasta „este cumnata lui Cătălin Drulă, ceea ce alimentează suspiciunile de nepotism politic”.

Jurnaliștii scriu Alina Gîrbea este fondatoarea „Femei în Politică”. „În partid, vorbește aproape exclusiv despre teme de egalitate de gen, cote și drepturile femeilor. Totuși, nu există recomandări sau proiecte concrete în domeniul fondurilor europene care să îi ateste competența. A candidat fără succes de două ori anul trecut în interiorul partidului pentru poziții eligibile. Are o legătură politică clară: este cumnata lui Cătălin Drulă, cel mai probabil, viitorul candidat USR la Primăria Generală a Capitalei. A ocupat și poziția de șefă de campanie a lui Dacian Cioloș în PLUS și a aterizat în ministerul prietenului lui Cioloș, Dragoș Pîslaru. Practic, o combinație de lobby politic și advocacy feminist, un mix care îi aduce poziția, fără o justificare tehnică solidă”, se arată într-un articol publicat de „Gândul”.