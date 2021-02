Compania Coaliției de dreapta, cu acționarul plecat puțin la Bruxelles. Afacerile, transferate de la un guvern la altul

Compania de consultanță controlată de europarlamentarul USR-PLUS Dragoș Pîslaru, fost ministru al Muncii, în timpul guvernului condus de Dacian Cioloș, s-a mufat la contractele guvernamentale, finanțate prin fondurile europene, chiar în timpul stării de urgență. La începutul lunii mai a anului trecut, între această companie și însuși Ministerul Fondurilor Europene, condus, la acea dată, de liberalul Ioan Marcel Boloș, a fost parafat un contract ce se va derula pe o perioadă de trei ani și jumătate. Astfel, relația contractuală dintre compania cu pricina și stat se execută, în cea mai mare parte a ei, cu ministerul condus, la acest moment, de colegul de partid al lui Pîslaru, actualul ministru Cristian Ghinea și sub coordonarea șefului celor doi, pe linie politică și guvernamentală, Dan Barna, vicepremier în Cabinetul Cîțu. Premierul însuși se numără, de altfel, printre fondatorii acestei companii – client al Ministerului Fondurilor Europene. Afacerea a fost devoalată de jurnalistul Adrian Ursu, în avanpremieră, în cadrul emisiunii „Exces de putere”, de vineri, de la Antena 3.

În data de 5 mai 2020, cu zece zile înainte de expirarea cele de-a doua luni de stare de urgență instituită de președintele României, prin Decret prezidențial, Ministerul Fondurilor Europene definitiva procedura de achiziție a unor servicii de consultanță referitoare la implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai exact, au fost atribuite două loturi ale acestui contract, din care primul lot, constând în servicii de evaluare a investițiilor în domeniul incluziunii sociale a fost încheiat cu societatea Civitta Strategy & Consulting SRL, pentru 4.883.760 de lei cu TVA (un milion de euro).

SC Civitta Sttategy & Consulting SRL are o istorie mai mult decât interesantă, fiind o companie prin care au trecut, în calitate de asociați, nume grele din politica „de dreapta”. Astfel, înființată, în decembrie 2006, sub denumirea de SC GEA Strategy & Consulting SA, societatea i-a avut ca primi membri fondatori pe Daniel Dăianu, pe Florin Vasile Cîțu, actual premier al Guvernului României, pe Liviu Voinea (BNR) sau pe Dragoș Pîslaru, fostul ministru al Muncii, din Guvernul Cioloș, actual europarlamentar USR-PLUS și negociator de forță al Alianței pentru formarea Guvernului PNL-USR-PLUS-UDMR. De altfel, ani de zile, sediul social al companiei în cauză a fost declarat acasă la Pîslaru, conform actelor constitutive ale societății.

Mișcări în acționariat

Florin Cîțu a părăsit structura acționariatului SC GEA Strategy & Consulting SA în 24 iunie 2010, cesionându-și părțile sociale către o concitadină de-a sa, de la Râmnicu Vâlcea, pe nume Laura Darie.

Până în 27 noiembrie 2015, societatea era administrată de însuși Dragoș Pîslaru, acesta din urmă renunțând la mandat, odată cu numirea sa, în primă fază, la Cancelaria premierului Dacian Cioloș și, ulterior, în funcția de ministru al Muncii. În timpul ministeriatului, Pîslaru a renunțat, temporar, la acțiunile companiei, după care a revenit, cu un procent de 0,5%, așa cum reiese dintr-o notă înregistrată la Registrul Comerțului, în data de 28 martie 2017.

Interesant este că, la acel moment, compania a fost preluată de grupul eston Civitta International OU, care a achiziționat 98 la sută din părțile sociale ale companiei, iar alte 0,5% din acestea au intrat în posesia unei persoane pe nume Carmen Veronica Mariș. Aceasta este soția lui Augustin Corneliu Vâcu, ex-manager public la Ministerul Justiției, condus de o altă reprezentantă a PLUS. Raluca Prună.

Mai departe, în 26 iulie 2018, GEA Strategy & Consulting SA își schimbă denumirea, devenind SC Civitta Strategy & Consulting SA, iar potrivit unei încheieri din 9 iulie 2020, rezultă că Dragoș Pîslaru a fost înlocuit în structura acționariatului de o anume Silvia Neșu. Așadar, birocratic, în acest moment, europarlamentarul Dragoș Pîslaru nu mai apare ca acționat în această companie, concomitent cu statutul său de membru al Parlamentului European.

Deloc de neglijat este și amănuntul potrivit căruia, tot în iulie 2020, eurodeputatul Dragoș Pîslaru, din partea grupului Renew Europe, a fost numit coraportor al Parlamentului European pe Facilitatea de Redresare și Reziliență, care se ridică la o anvelopă bugetară de 560 miliarde de euro din Planul de Relansare de 750 de miliarde de euro intitulat #NextGenerationEU pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziție statelor membre pentru a face reforme și investiții.

Relația politică

Revenind la contractul încheiat, în 5 mai 2020, de Ministerul Fondurilor Europene cu SC Civitta Strategy & Consulting SA, trebuie menționat că serviciile aferente acestuia trebuie prestate până în anul 2023, conform caietului de sarcini. Asta înseamnă că firma fondată de actualul premier Florin Cîțu și de europarlamentarul PLUS Dragoș Pîslaru, deși a primit contractul de la Guvernul Orban, sub semnătura ministrului de profil de la acea dată, Ioan Marcel Boloș, se va derula, în cea mai mare parte a lui, sub guvernul condus de Florin Cîțu, dar sub atenta monitorizare a noului ministru Cristian Ghinea.

Cristian Ghinea a fost el însuși europarlamentar USR, coleg de partid și de Bruxelles cu Dragoș Pîslaru. Iar pe linia administrării fondurilor europene, supervizarea este făcută de vicepremierul USR Dan Barna, la rândul lui ex-patron de firmă de consultanță care a lucrat pentru instituțiile statului și fost secretar de stat, în Guvernul Cioloș, la Ministerul Fondurilor Europene.

Ce face firma „abandonată” de Pîslaru pentru banii de la ministerul condus, acum, de colegul Ghinea

Sub această „umbrelă”, SC Civitta Strategy & Consulting SA trebuie să evalueze, pentru Ministerul Fondurilor Europene intervențiile în domeniul incluziunii sociale, în trei etape. Serviciile constau într-un exercițiu de evaluare care va acoperi intervențiile Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru a extrage lecțiile învățate din perioada precedentă de programare și a analiza modul în care acestea au fost luate în considerare pentru programarea și implementarea asistenței financiare 2014-2020. Celelalte două exerciții vor fi concentrate exclusiv asupra Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

În ceea ce privește evaluarea POSDRU, va fi realizată o retrospecție a prevenirii și corectării părăsirii timpurii a școlii, a dezvoltării economiei sociale din POSDRU, a îmbunătățirii accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, precum și a promovării egalității de șanse pe piața muncii, potrivit documentației de atribuire a contractului.

La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, vor fi realizate evaluări ad-hoc. În acest sens, firma în cauză va livra maximum trei rapoarte de evaluare ad-hoc pentru domeniul „Incluziune socială”, cu o estimare a efortului total de 360 zile de muncă.

Primar de sector, salarizat de aceeași firmă

SC Civitta Strategy & Consulting SA nu a avut doar asociați cu greutate politică, ci și salariați de același calibru. Unul dintre aceștia este nimeni altul decât actualul primar al sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu (FOTO).

Din cea mai recentă declarație de avere depusă de acesta, rezultă că edilul încasat 63.875 de lei, în calitate de consultant al SC Civitta Strategy & Consulting SA. Aceasta este fosta SC Gea Strategy & Consulting SA. Sumă importantă, în condițiile în care, în declarația de avere pe anul 2019, Dragoș Pîslaru arăta că, în 2018, a încasat de la această firmă un salariu de aproximativ 100.000 de lei.

Contracte de la „Ciuma roșie”

„Jurnalul” a dezvăluit, în anii trecuți, faptul că societatea controlată de Dragoș Pîslaru a fost abonată, ani de zile, la contractele cu statul, mai ales în perioada în care la guvernare se afla Partidul Social Democrat. Astfel, în data de 5 iulie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, condus de vicepremierul Paul Stănescu, actual senator și secretar general al PSD, a atribuit companiei GEA Strategy & Consulting SA un contract în valoare de 2.382.165,7 lei cu TVA inclusă, pentru achiziţia serviciilor aferente contractului de achiziţie publică având ca obiect implementarea Planului de Evaluare a Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Este vorba despre evaluarea intervenţiilor POIM în domeniul transporturilor (rapoarte de evaluare pentru anii 2017, 2019 şi 2023), care au fost finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020. La licitaţia organizată de ministerul condus de Paul Stănescu s-au înscris trei firme de consultanţă, fiind declarată câştigătoare compania manageriată de Dragoş Pîslaru.

Iar coincidenţele nu se opresc aici. GEA Strategy & Consulting SA a fost selectată, fără licitaţie, prin procedură simplificată, să realizeze pentru Consiliul Judeţean Brăila, o documentaţie cu caracter director ce are drept scop transpunerea spaţială a programului de dezvoltare economică, socială, culturală şi instituţională a teritoriului, plan elaborat de autorităţile judeţene, pentru teritoriul pe care îl gestionează. Contractul a fost încheiat în data de 20 iunie 2018 şi are valoarea de 246.211 lei cu TVA.

Consiliul Judeţean Brăila, care este beneficiarul documentaţiei ce urma a fi făcută de firma lui Dragoş Pîslaru, era condus, la acel moment, de preşedintele Iulian Chiriac, un susţinător al fostului prim-ministru PSD Mihai Tudose şi membru al organizaţiei judeţene Brăila a acestui partid.

De altfel, în perioada în care Guvernul României era condus de Mihai Tudose, afacerile cu statul ale SC GEA Strategy & Consulting SA au mers ca unse. În 28 iunie 2016, spre exemplu, tot Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a atribuit companiei lui Dragoş Pîslaru un contract în valoare de 424.116 lei cu TVA, pentru elaborarea unui studiu privind zonele funcţionale, activitate aferentă organizării celei de-a XVII-a sesiuni CEMAT. Iar la 3 august 2017, Ministerul Fondurilor Europene a încheiat un acord-cadru, în valoare de 27.723.935 de lei cu TVA inclusă, pentru achiziţia de servicii aferente contribuirii la asigurarea sprijinului necesar Autorităţii de Management OI POCU, prin punerea la dispoziţie a resurselor umane care să îndeplinească rolul de evaluator extern în cadrul Comitetelor de evaluare şi în cadrul Comitetelor de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman. Una dintre companiile care au fost selectate, cu acest prilej, este aceeaşi SC GEA Strategy & Consulting SA.

Însă cele mai spectaculoase contracte ale firmei controlate de Dragoș Pîslaru sunt cele încheiate cu Consiliul Județean Teleorman (contract din 2010), când instituția era condusă de nimeni altul decât Liviu Dragnea, în valoare de 153.510 lei cu TVA, dar și parteneriatul încheiat, în anul 2009, cu Primăria Slatina, condusă, la vremea respectivă, de nimeni altul decât Darius Vîlcov, pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului.

Citește și