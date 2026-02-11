„Tătucul” PNRR îl acuză pe Bolojan că s-a înconjurat de „dronele” sistemului, îndepărtate din USR

Fostul „strateg” al USR Cristian Ghinea l-a acuzat, într-un podcast, pe premierul Ilie Bolojan că nu este apropiat de USR, deși USR îl susține în tot ce face, ci de „dronele sistemului” infiltrate în USR, dar pe care formațiunea progresistă le-a identificat și îndepărtat. Ghinea se referă, printre alții, la fostul eurodeputat Vlad Gheorghe, în prezent lider al partidului DREPT, proaspăt numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Atât Ghinea, cât și liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, arată că Bolojan a umplut Guvernul cu oamenii lui Dacian Cioloș din REPER, atât pe posturi de miniștri, cât și la Cancelaria Prim-ministrului. Iar aceste ieșiri confirmă, indirect, existența unui proiect politic al lui Ilie Bolojan de a strânge în jurul PNL sau chiar de a fuziona cu aceste partide de sorginte progresistă desprinse din USR (DREPT, REPER, SENS), dar și Forța Dreptei și PMP, care, în asociere cu USR, să preia, începând cu anul 2028, guvernarea, fără PSD în componență, și să câștige, pentru Ilie Bolojan, alegerile prezidențiale din anul 2030.

Lovitură pentru Ilie Bolojan chiar din interiorul USR, partidul care îl susține pe actualul premier și agenda acestuia mult mai puternic decât chiar unii dintre liberali. „Părintele” PNRR, senatorul USR Cristian Ghinea l-a atacat pe șeful Executivului, în cadrul unui podcast difuzat chiar pe contul său de socializare, afirmând că Ilie Bolojan și-a adus aproape de el oameni de care USR s-a descotorosit, deoarece au fost identificați drept „drone ale sistemului”.

„Bolojan are, în «bulă», o imagine foarte bună, pentru că e așa, serios, se ceartă cu PSD. Faptul că se ceartă cu PSD face să pară că este reformist. Dar nu face mari reforme. Nu le pune pe masă. De ce nu le pune pe masă? Nu știu. Poate că nu mai are susținere în PNL”, a declarat Cristian Ghinea.

Acesta a adăugat că „vine Rareș Bogdan și spune că Bolojan e foarte apropiat de USR. Păi, USR este singurul care îl sprijină în ce vrea să facă. De-aia pare că e apropiat de noi. Dar, de fapt, nu este apropiat de noi, dacă te uiți pe cine angajează în Guvern. Pe toți ăia care erau anti-USR, care erau proiectele sistemului ca să demoleze USR: Vlad Gheorghe etc. I-a luat pe toți, care sunt acum pe lângă Bolojan. Unii sunt ok, pentru că au plecat cu supărări legitime (din USR - n.red.). Alții erau dronele sistemului infiltrate în USR. Noi ne-am prins și i-am dat deoparte. Iar acum îi preia Bolojan de buni, pe acolo”.

Deși, probabil, nu și-a propus să facă asta, Cristian Ghinea confirmă, prin aceste afirmații, un scenariu vehiculat pe piața politică, în ultimele săptămâni, cu privire la un potențial proiect al lui Ilie Bolojan, demarat în vederea alegerilor parlamentare din anul 2028, dar, mai ales, al alegerilor prezidențiale din anul 2030.

Oamenii lui Cioloș populează Palatul Victoria

Ceea ce spune senatorul USR este cât se poate de real. Ilie Bolojan a adus în Guvern o serie de personaje venite din zona ex-USR, transferate cu arme și bagaje în proiectele politice ale lui Dacian Cioloș. Deși protocolul Coaliției de Guvernare a fost încheiat între PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților, unul dintre ministerele PNL a fost predat formațiunii REPER a lui Dacian Cioloș, prin înscăunarea ca ministru al Fondurilor Europene a lui Dragoș Pîslaru. Apoi, Cancelaria Prim-ministrului a fost umplută, de asemenea, cu foști demnitari PLUS, transformat în REPER. Acesta este cazul Oanei Alexandra Cambera și al lui Andrei Răzvan Lupu, ambii foști deputați aleși pe listele USR-PLUS, deveniți parlamentari neafiliați până la finalul legislaturii trecute și deveniți membri REPER. Sau al lui Victor Giosan.

De asemenea, fostul europarlamentar USR Vlad Gheorghe, exclus din partid, actualmente lider al formațiunii DREPT, a fost numit, recent, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

Această infiltrare a REPER-iștilor pe lângă Bolojan a fost observată și de rivalii actualului premier din interiorul Partidului Național Liberal, care îl acuză pe actualul premier de o încercare de USR-izare a partidului. Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, i-a reproșat lui Bolojan, recent, în cadrul emisiunii „Ora de Foc” de la Antena 3 CNN, încercarea de USR-izare a Partidului Național Liberal. Acesta a afirmat: „Acest lucru este evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale. În afară de un ministru liberal, ceilalți trei miniștri nu fac parte din Partidul Național Liberal. Uitați-vă la cabinetul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Sunt mai mulți cei de la USR și cei de la REPER care fac parte din cabinetul premierului decât de la PNL. Da, este o USR-izare a partidului.

Planul unui nou PNL, dar ultra-progresist

Potrivit unor informații din zona politică, intenția lui Ilie Bolojan este de a-și face un nou partid. Mai exact, de a prelua Partidul Național Liberal cu totul și de a îngloba în interiorul său formațiuni mai mici, extraparlamentare, în vederea atragerii electoratelor acestora în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și a alegerilor prezidențiale din 2030, la care el însuși ar intenționa să candideze, chiar împotriva lui Nicușor Dan.

Miza alegerilor parlamentare din 2028 a lui Ilie Bolojan ar fi sporirea numărului de aleși, astfel încât să nu mai aibă nevoie de PSD pentru a forma o majoritate guvernamentală.

În acest sens, Bolojan ar pune la cale fuziunea PNL cu partide precum Forța Dreptei, al lui Ludovic Orban, DREPT (al lui Vlad Gheorghe), REPER (al lui Dacian Cioloș și Dragoș Pîslaru) și chiar SENS (condus de Ana Ciceală). În afara lui Ludovic Orban, toți ceilalți conducători de partidulețe progresiste provin din USR. Exact așa cum a afirmat Cristian Ghinea.

Hubert Thuma caracterizează ca fiind o utopie încercarea lui Ilie Bolojan de a determina o fuziune a PNL cu USR. Însă lucrurile pot merge pe scenariul fuziunii cu aceste partidulețe. „Dragoș Pîslaru n-a trecut de votul popular la alegerile din 2024. A luat 2%, la Iași. Eu nu cred că acești oameni pot veni și pot ajuta PNL să redevină partidul care să se poată bate de la egal la egal cu celelalte partide, spre exemplu, în București”, a adăugat liderul liberalilor ilfoveni.

Oastea lui Bolojan, alianță cu USR, după modelul Alianței „DA”, ca o construcție anti-PSD

Proiectul lui Ilie Bolojan pare să fi fost construit în aceeași manieră în care și guvernează actualul președinte PNL. Anume, contabil. Iar contabilizarea pornește de la rezultatele „brute” obținute de forțele politice vizate la ultimele alegeri parlamentare care au avut loc în data de 1 decembrie 2024, dar și pe evoluția intenției de vot măsurate de ultimele sondaje de opinie.

PNL a obținut, în 1 decembrie 2024, un scor de 13,2% la alegerile pentru Camera Deputaților și un scor de 14,28% la alegerile pentru Senat. Media a fost, astfel, de 13,74%.

Partidul REPER a obținut, la ultimele alegeri parlamentare un scor mediu de 1,3 procente. Formațiunea DREPT a luat, la același scrutin electoral, 1,2%. Forța Dreptei, împreună cu Partidul Mișcarea Populară (PMP), alături de care a candidat pe liste comune, a reușit performanța de a strânge 2% din voturile exprimate.

Partidul SENS, condus de Ana Ciceală, a luat, de asemenea, la alegerile parlamentare din 2024, 2,9 la sută.

Adunate, scorurile obținute de Forța Dreptei, DREPT, REPER și SENS sunt de 7,4%. Dacă s-ar adăuga acest procent la scorul obținut de PNL la aceleași alegeri, ar rezulta un total de 21,14 procente. Adică un scor apropiat de cel al PSD la scrutinul electoral din 1 decembrie 2024.

Acest obiectiv al „USR-izării” PNL ar fi fost urmărit și la recenta ședință de la Vila Lac, în care cuplul Ilie Bolojan - Ciprian Ciucu a intenționat să decapiteze conducerea a patru filiale de sector, iar la una dintre aceste filiale să-l impună pe REPER-istul Dragoș Pîslaru. Spre „ghinionul” lui Bolojan, acest lucru nu a fost aprobat.

Manevra, cântărită contabilicește

Proiectul politic ar merge și mai departe și indică inclusiv alcătuirea unei alianțe politice de tip Alianța „DA”, pe model Băsescu. Mai exact, „noul” PNL, USR-izat, prin „înghițirea” Forța Dreptei, PMP, DREPT, REPER și SENS ar urma să facă alianță politică cu USR, partid care, la ultimele alegeri parlamentare, a obținut 12,33%. S-ar pleca, astfel, de la un scor politic al acestei alianțe anti-PSD de 22,47%, fără redistribuire. Cu tot cu redistribuiri, ponderea în Parlament a acestei construcții politice ar putea fi de 40 de procente, conform planului aruncat pe piața politică.

Iar cu sprijinul UDMR și al Grupului Minorităților Naționale, Ilie Bolojan ar miza pe formarea unei majorități parlamentare, în viitoarea legislatură, fără PSD.

În toamna anului trecut, înainte de alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, Ilie Bolojan a confirmat că este de acord cu ideea unei absorbții a partidului lui Ludovic Orban în PNL. Premierul, care este și președintele PNL, a declarat, într-un interviu pentru „Cotidianul”, că discuția a avut loc încă din campania electorală, după ce Orban și-a declarat susținerea pentru Ciprian Ciucu.

„Am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbție în PNL a partidului domniei sale. Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susținerea pe care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta și să vedem în ce condiții se poate face acest lucru”, a afirmat Bolojan la finalul anului trecut.

