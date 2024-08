Procurorul „6 dimineața” de la Caracal, spălat de CSM și albit de colegii de la Parchetul Craiova, leafă de 20.000 de lei pe lună

Este vorba despre Cristian Ovidiu Popescu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, care, în declarația de avere din data de 12 iunie 2024, menționează, la rubrica „Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal”, că în 2023 a încasat de la Parchet remunerații pentru activitățile judiciare, salarii și diferențe de natură salarială în sumă totală de 248.283 de lei.

Împărțită la 12 luni, această sumă înseamnă câte 20.690,25 de lei pe lună, adică 4.222,5 euro, pe care procurorul Cristian Ovidiu Popescu i-a ridicat ca leafă anul trecut. În aceeași declarație de avere, acesta mai menționează că soția sa, Florentina Popescu, a realizat, tot în anul fiscal 2023, venituri de natură salarială în cuantum total de 100.106 lei. Mai exact, aceasta a încasat din activități didactice prestate la Centrul Județean de Prevenire și Asistență Educațională Hunedoara, filiala Slatina, un salariu de 56.512 lei pe an. De asemenea, a încasat din activități psihologice prestate la Agenția pentru Dezvoltare Durabilă Slatina venituri salariale de 36.000 de lei pe an, iar din activități psihologice prestate la un cabinet de psihologie din Caracal a încasat 7.594 de lei pe an.

Completul de 5 judecători a desființat „premiul” acordat de CSM

În 17 mai 2023, Secția pentru Procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, în Dosarul 18/P/2019 al Inspecției Judiciare, să respingă acțiunea disciplinară exercitată de Inspecția Judiciară împotriva pârâtului Cristian Ovidiu Popescu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, constând în săvârșirea abaterii disciplinare de exercitare a funcției cu rea-credință sau gravă neglijență.

Inspecția Judiciară a putut face recurs la Completul de 5 Judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, lucru care s-a și întâmplat, la 15 zile de la comunicarea hotărârii CSM. La data de 28 august 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul de 5 judecători a înregistrat recursul Inspecției Judiciare, fiind constituit dosarul 2166/1/2023, având ca obiect desființarea hotărâri CSM. Procesul a început în 12 februarie 2024, cu o amânare, a avut patru termene de judecată, iar la data de 18 martie 2024 instanța a pronunțat Hotărârea nr. 77/2024, prin care a admis recursul declarat de recurenta Inspecția Judiciară împotriva Hotărârii nr. 3/P/ 17 mai 2023 pronunțată de CSM - Secția pentru Procurori în materie disciplinară, în dosarul 18/P/2019.

Instanța supremă a casat hotărârea atacată și, rejudecând, i-a aplicat pârâtului procuror Cristian Ovidiu Popescu sancțiunea disciplinară constând în diminuarea indemnizației brute de încadrare lunară cu 25% pentru o perioadă de un an, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de articolul 99 litera „t”, teza a II-a, din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Avansat temporar și scăpat de orice răspundere penală

Procurorul Cristian Ovidiu Popescu este celebrul anchetator care s-a ocupat, în primă fază, de cazul „Caracal” și care nu le-a dat voie polițiștilor să intre în curtea lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6.00 dimineața. În cazul său, nu doar că nu a fost sancționat de CSM, ci, în 20 decembrie 2023, el a fost chiar avansat temporar în funcția de procuror-șef al Secției Judiciare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2024, „până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de șase luni”.

Inspecția Judiciară a statuat, în 2019, că procurorul Popescu a încălcat din culpă, „în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil normele de drept material care permiteau pătrunderea în imobilul lui Gheorghe Dincă, cu mandate de percheziție, anterior orei 6.00”. De asemenea, s-a constatat că ancheta penală s-a desfășurat „fără coerență, informațiile au fost disipate, procurorul nu a impus comunicarea într-o singură direcție”. „Informațiile ai fost disipate, iar necoordonarea lor a condus la pierderea consistenței fiecăreia, întrucât existau mai multe indicii care, doar cumulate, puteau conduce la identificarea autorului și la găsirea minorei Alexandra Măceșeanu”, mai arăta ancheta disciplinară.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a trimis în instanță, în august 2023, dosarul privind modul în care prima echipă de anchetatori a acționat pentru găsirea minorei Alexandra Măceșeanu, însă doar în ceea ce privește faptele de natură penală reținute în sarcina polițiștilor, nu și în ceea ce-l privește pe procurorul Cristian Ovidiu Popescu, cel care i-a coordonat pe acești polițiști. Față de acesta, colegii săi procurori au dispus clasarea, în dosarul 244/P/2023.

Creditele bancare contractate demonstrează că procurorul nu a avut niciun stres legat de anchetarea sa

Siguranța că nu va păți nimic, nici din punct de vedere penal, nici din punct de vedere disciplinar sau financiar se regăsește, din belșug, chiar în declarația de avere depusă de Cristian Ovidiu Popescu în luna iunie a acestui an.

Astfel, el și-a permis, în 2022, să contracteze două credite bancare de la Banca Transilvania, unul în sumă de 120.000 de lei, cu scadență în 2027, iar al doilea, de 34.000 de lei, cu scadență chiar anul acesta. Există și un al treilea credit bancar, acordat tot de Banca Transilvania procurorului Cristian Ovidiu Popescu, în 2021, în sumă de 208.000 de lei, cu scadență în anul 2031.

Procurorul are în proprietate șase terenuri, din care trei intravilane, două terenuri agricole, precum și un teren forestier. De asemenea, același procuror mai deține trei case de locuit: una la Caracal, de 204 metri pătrați, construită în 2009, una la Teslui, Dolj, de 60 metri pătrați, cumpărată în 2012, și a treia la Caracal, de 242 de metri pătrați, cumpărată în 2021.