Primăria lui Fritz și-a corectat greșeala: nu mai sparge 40 de milioane de euro la licitație. Le sparge fără licitație

În luna iunie, Primăria Timișoara anunța că vrea să încheie un acord-cadru pentru 4 ani, în vederea prestării de servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi. Licitația ar fi trebuit să se încheie în luna iulie. Însă acest lucru nu s-a întâmplat, dar, printr-o hotărâre de Consiliu Local, s-a dispus contractarea acestor servicii, pentru un an, prin negociere directă. Referatul de aprobare al acestei hotărâri este semnat de către edilul Dominic Fritz. Astfel, dacă valoarea contractului-cadru care nu a mai fost licitat era de 36,8 milioane de euro, la datele de 18 și 21 iulie, municipalitatea a încheiat direct două contracte, a căror valoare se ridică la 4,8 milioane de euro. Ambele contracte au fost adjudecate de către firma controlată de mama fostului șef al TNL Timiș. Firmă care este abonată la contractele primăriei conduse de Dominic Fritz.

Este vorba despre o achiziție făcută de Primăria Municipiului Timișoara, la conducerea căreia se află edilul USR Dominic Fritz, vizând contractarea de servicii de întreținere a spațiilor verzi din municipiul Timișoara – Zona 1.

Conform SEAP, acest contract a fost încheiat de către instituția respectivă fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Afacerea are o durată de 12 luni, iar criteriul de selecție invocat a fost acela al celui mai bun raport calitate-preț. În anunțul de atribuire publicat de către Primăria Municipiului Timișoara, se face referire la faptul că „contractul va înceta de plin drept la expirarea perioadei de 12 luni, în cazul în care procedura de licitație deschisă declanșată prin aplicarea în SEAP a anunțului de participare din data de 14 mai 2024 va fi finalizată și va fi desemnat un câștigător.

Până atunci, însă, la data de 18 iulie 2025, municipalitatea a selectat compania SC Rogera Prest Com SRL, cu care a încheiat acest contract fără licitație, la prețul de 10.682.120,23 de lei fără TVA, respectiv de 12.711.723,07 lei cu TVA inclusă (2.595.229,2 euro), finanțarea fiind asigurată din fonduri de la bugetul local.

Evenimente neprevăzute

Autoritatea contractantă justifică procedura negocierii directe fără licitație, invocând extrema urgență, determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de aceasta. „Procedura prin care s-a stabilit atribuirea acestui contract, negociere fără publicarea prealabilă, conform articolului 104 alineatul 1, litera «c» din Legea nr. 98/2016, este o normă absolut necesară, atunci când, din motive de extremă urgență, determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă, termenele pentru procedurile de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate”, susține Primăria Municipiului Timișoara, care adaugă că, „pentru a asigura continuitatea serviciilor de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din Zona 1 a municipiului Timișoara, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 320 din 20 iunie 2025, prin care a fost aprobată procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”.

Ei bine, anunțul de participare la licitația care nu a putut avea loc a fost emis la 26 iunie 2025 și este vorba despre intenția primăriei conduse de Fritz de a încheia un acord-cadru având ca obiect întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, pentru care a fost alocat un buget de 151.658.245 de lei fără TVA, respectiv de 180.473.311,55 de lei cu tot cu TVA (36.831.288,07 euro).

Durata acestui contract ar fi trebuit să fie de patru ani, iar licitația deschisă ar fi trebuit să fie deja finalizată în data de 10 iulie 2025.

Afaceri similare, pe bandă rulantă

Iar lucrurile nu se opresc aici. Dacă nu a reușit să atribuie contractul pentru Zona I, Primăria Timișoara pare să nu fi reușit să liciteze nici lotul privind Zona 3. Asta, deoarece, la data de 21 iulie 2025, în aceeași manieră, instituția condusă de Dominic Fritz a atribuit aceleiași firme – SC Rogera Prest Com SRL – un alt contract, în valoare de 9.076.886,35 de lei fără TVA, respectiv de 10.801.494 de lei cu TVA inclusă (2.204.386,7 euro), pentru prestarea de servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din municipiul Timișoara – Zona III. Afacerea a fost parafată tot prin încredințare directă, fiind invocată, și de această dată, intervenirea unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă. De asemenea, și acest contract are durata de un an.

SC Rogera Prest Com SRL este deținută, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de unic acționar, de către Rodica Angeliuc. Conform presei din Timișoara, aceasta este mama lui Răzvan Vasile Angeliuc, fost șef al Tineretului Național Liberal Timiș.

Firma este abonată la contractele Primăriei Municipiului Timișoara. Spre exemplu, la 11 iunie 2020, a primit un lot. în valoare de 33.057.831,64 de lei fără TVA, pentru servicii similare aferente Zonei I, privind întreținerea și amenajarea parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă, și pentru defrișări de pe domeniul public. De asemenea, tot cu SC Rogera Prest Com SRL s-a mai încheiat, la aceeași dată, și un acord cadru aferent lotului al treilea al aceluiași contract, pentru încă 27.724.697,47 de lei fără TVA.

În 19 aprilie 2022, Primăria Timișoara a mai încheiat cu firma în cauză un contract de 2.002.706,36 lei fără TVA, pentru lucrări la Centrul pentru Artă, Tehnologie și Agrement MultipleXity. Iar, la 17 octombrie 2023, împreună cu Atelier Recumanus SRL, firma Rogera Prest Com SRL a mai primit un contract de 4.934.037,46 de lei fără TVA, pentru amenajarea terenului de fotbal din Strada Mircea cel Bătrân nr. 114. În total, contractele încheiate de firma familiei Angeliuc cu primăria lui Fritz se ridică la 104.218.152,62 de lei cu TVA (21.269.010,7 euro).

Hotărârea de consiliu prin care s-a stabilit procedura, la inițiativa primarului

La data de 26 iunie 2025, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a adoptat Hotărârea nr. 320/2025 privind asigurarea continuității prestării serviciilor de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din municipiul Timișoara, prin încheierea unui contract de achiziție publică de servicii, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Hotărârea a avut la bază Referatul de Aprobare a proiectului de hotărâre nr. TM12025-026056, din data de 19 iunie 2025, al primarului municipiului Timișoara, Dominic Fritz.

Prin această hotărâre, s-a dispus ca aducerea la îndeplinire a deciziei să fie încredințată Serviciului Spații Verzi Recreative din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Documentul este semnat de către consilierul Dan Aurel Diaconu, președinte de ședință, și de către secretarul general, Adina Pokker.