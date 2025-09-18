Klaus Iohannis, dator 1 milion de euro la stat. Fiscul l-a notificat pe fostul președinte al României

Situație fără precedent în ultimii 35 de ani. Fiscul l-a notificat pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, să predea statului imobilul din Sibiu, pe care, în anul 2015, l-a pierdut în instanță, dar care, nici până în acest moment nu a intrat în proprietatea statului. Mai mult, notificarea vizează și restituirea integrală a sumelor pe care familia Iohannis le-a realizat prin închirierea acestui imobil, iar cuantumul acestui debit ar fi de 929.000 de euro. Suma este mai mult decât dublul tuturor chiriilor declarate ca fiind încasate de către fosta familie prezidențială pentru închirierea mai multor imobile din Sibiu, așa cum rezultă din declarațiile de avere pe care Klaus Iohannis le-a depus, din 2005 până în 2025, în calitate de primar al municipiului Sibiu și de președinte al României timp de două mandate. Astfel, fie ANAF a supraevaluat acest cuantum al chiriilor încasate pe un singur imobil, fie datele completate de Iohannis în declarațiile de avere nu corespund adevărului. „Jurnalul” a calculat chiriile declarate, începând cu 2005, de către Iohannis, totalul fiind de 519.603,13 euro, la diferite cursuri de schimb valutar. Însă, suma pe care ar avea-o de restituit statului este de 4.700.000 de lei, în timp ce, din declarațiile de avere citate, ar fi încasat, pentru mai multe proprietăți, chirii în cuantum total de 2.310.191 de lei.

Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a declarat, în urmă cu două zile, că fostul președinte al României, Klaus Werner Iohannis, a primit o solicitare oficială din partea acestei instituții pentru a preda statului imobilul din Sibiu, pe care l-a pierdut, în instanță, în anul 2015, precum și suma pe care o datorează statului ca urmare a închirierii acestuia.

Este vorba despre celebrul imobil din strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu, la parterul căruia se află spațiul comercial pe care familia Iohannis l-a închiriat, ani de zile, băncii Raiffeisen Bank. Klaus Iohannis și Carmen Georgeta Iohannis trebuie, astfel, să returneze jumătate din această proprietate amplasată în centrul municipiului Sibiu, dar și contravaloarea chiriilor încasate de pe urma acestei proprietăți. „ANAF a comunicat soților Iohannis suma pe care o datorează și, totodată, le-a solicitat predarea imobilului. În perioada următoare, îl vor preda și vom comunica public preluarea imobilului”, arată președintele ANAF, care a adăugat că există fixat chiar și un termen pentru predarea imobilului, fără a prezenta, însă, data scadentă. S-a făcut mențiunea că, dacă familia Iohannis va depăși respectivul termen, ar putea fi declanșată procedura executării silite.

Această corespondență ar fi fost purtată de către conducerea ANAF cu familia Iohannis prin comunicare directă, fostul președinte al României transmițând instituției un răspuns care nu poate fi dat publicității, deoarece este invocat secretul fiscal.

Notificarea cu surprize

Supriza nu este aceea că ANAF vrea să recupereze acest imobil și nici că dorește să intre în posesia sumelor încasate de familia Iohannis din închirierea acestui imobil, ci cuantumul acestor debite. Șeful Fiscului a refuzat să spună despre ce sumă este vorba, însă, conform unor informații pe surse, citate de către publicația „Profit.ro”, această sumă se ridică la 929.000 de euro.

Conform sursei citate, ANAF a transmis familiei Iohannis o notificare prin care o informează că datorează statului suma de 4,7 milioane de lei (929.000 de euro) pentru chiriile încasate de-a lungul timpului pentru jumătate din imobilul pe care fostul președinte l-a pierdut în instanță. Această notificare ar fi fost trimisă, prin poștă, încă din data de 14 august 2025, în ea fiind stipulat faptul că acest cuantum a fost determinat de către un expert independent, care se află în relații contractuale cu Agenția Națională de Administrare Fiscală și care ar ține cont de sumele încasate efectiv, dar și de rata inflației, precum și de dobânzile legale.

Ei bine, aici se ridică cel puțin o întrebare. Fie ANAF a supraevaluat aceste creanțe pe care i le impută familiei Iohannis, fie Klaus Iohannis a declarat incorect, de-a lungul timpului, sumele încasate din chirii, în declarațiile de avere pe care le-a completat și depus atât în calitate de primar al Municipiului Sibiu, cât și în calitate de președinte al României, timp de două mandate.

Veniturile declarate, an cu an

La data de 30 septembrie 2024, „Jurnalul” a dezvăluit, în premieră, că, în 20 de ani, familia fostului președinte al României, Klaus Iohannis, a încasat, în total, din închirierea mai multor proprietăți pe care le deține sau pe care le-a deținut în municipiul Sibiu, deci nu doar a celei care trebuie să fie returnată statului, suma de 500.000 de euro. Acest cuantum rezultă strict din declarațiile de avere pe care Klaus Iohannis le-a completat cu mâna lui.

Concret, în anul 2005, ca primar al Sibiului, Iohannis a declarat că, împreună cu soția sa, a realizat venituri din chirii în cuantum de 35.702 lei, ceea ce, la cursul de schimb valutar din acel an, înseamnă 9.903,5 euro. În anul 2006, tot ca primar al Sibiului, Iohannis a declarat că, împreună cu soția, a încasat venituri din închirieri în cuantum total de 35.702 lei, ceea ce, la cursul de schimb din 2006, înseamnă 10.004,5 euro.

Conform declarației de avere din anul 2007, depusă tot ca primar la Sibiu, Klaus Iohannis menționa că, împreună cu Carmen Iohannis, a realizat venituri din chirii de 35.702 lei, adică de 11.391,8 euro la cursul de schimb valutar din acel an. În anul 2008, la finalul acelui mandat de edil, depunea o altă declarație de avere, în care scria că familia Iohannis a încasat venituri din chirii în cuantum de 35.702 lei, adică de 9.716,2 euro la cursul de schimb aferent acelui an.

În declarația de avere completată în anul 2009, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, arăta un cuantum al chiriilor încasate de 35.702 lei, adică de 8.486,9 euro. După care, în declarația de avere din anul 2010, acest cuantum al chiriilor a crescut brusc la 228.132 de lei, adică la 52.218,5 euro. În anul 2011, familia Iohannis declara venituri din chirii în cuantum de 228.132 de lei, adică de 53.879,7 euro. Aceeași sumă de 228.132 de lei apare ca fiind încasată din chirii și în declarația de avere din anul 2012, însă, la cursul de schimb valutar aferent acelui an, suma înseamnă 51.272,5 euro.

În anul 2013, Klaus Iohannis menționa în declarația de avere venituri din chirii în cuantum tot de 228.132 de lei, adică de 51.164,3 euro, iar, în ultimul an ca primar al municipiului Sibiu, adică 2014, Klaus Iohannis a declarat că a încasat din chirii suma de 228.132 de lei, ceea ce înseamnă 52.001,8 euro.

Ultimele sume, prezentate într-un document din 12 februarie 2025

Și prima declarație de avere pe care Klaus Werner Iohannis a completat-o în calitate de președinte al României, în anul 2015, se menționează venituri din chirii în cuantum de 228.132 de lei, adică de 50.996,3 euro.

Apoi, în declarația de avere din anul 2016, cuantumul declarat al chiriilor încasate de fosta familie prezidențială a fost de 119.920 de lei, ceea ce înseamnă 26.525,1 euro. În 2017, declarația de avere completată de Klaus Iohannis stipulează un cuantum al chiriilor încasate în sumă de 38.034 de lei, adică de 8.352,9 euro. După care, în anul 2019, aceste venituri declarate oficial au fost în cuantum de 71.658 de lei, adică de 15.133,4 de euro.

Anul 2020 a venit cu completarea de către Klaus Iohannis a unei noi declarații de avere conform căreia cuantumul chiriilor încasate a fost de 71.486 de lei, adică de 14.762,8 euro. Iar, în anul 2021, conform unei alte declarații de avere actualizate, chiriile declarate au fost de 57.589 lei, adică de 11.682,2 euro.

Potrivit declarației de avere completate de către Klaus Iohannis în anul 2022, chiriile încasate de către familia fostului președinte al României au fost în cuantum de 82.082 de lei, adică de 16.591,76 de euro la cursul de schimb aferent. Pentru anul 2023, declarația de avere a fostului președinte relevă un cuantum încasat din chirii de 88.778 de lei, adică de 17.886,5 euro. Iar declarația de avere din anul 2024 arată un cuantum al chiriilor încasate și declarate de 79.970 de lei, adică de 16.067.6 euro.

În februarie 2025, la eliberarea din funcție, prin demisie, Klaus Iohannis specifica în declarația de avere că, în anul fiscal anterior, realizase venituri din chirii în sumă de 94.314 lei, adică de 18.949,97 euro.

Pentru a restitui banii, fosta familie prezidențială ar trebui să vândă din cele 6 case de la Sibiu

Din analiza declarațiilor de avere prezentate mai sus, rezultă că, din 2015 și până în 2025, Klaus Werner Iohannis a declarat oficial, în înscrisuri, că, împreună cu soția sa, a încasat din închirierea imobilelor respective suma totală de 2.310.191 de lei, ceea ce, la cursurile de schimb valutar aferente fiecărui an în parte, înseamnă 519.603,13 euro.

Agenția Națională de Administrare Fiscală cere, conform surselor citate anterior, restituirea de către fostul președinte al României a sumei de 4.700.000 de lei, reprezentând chiriile, la care se adaugă inflația și dobânzile legale, generate doar de imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr. 29. Ceea ce înseamnă cu 2.389.809 lei mai mult decât cuantumul total al chiriilor declarate ca fiind încasate de familia Iohannis pentru toate imobilele deținute. Ceea ce înseamnă mai mult decât dublu.

Oficial, despre suma pe care Klaus Iohannis trebuie să o restituie din chiriile încasate pe imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr. 29, președintele ANAF, Adrian Nica, a precizat că speră că fostul președinte își va achita datoriile, fără să se ajungă în instanță. „Sunt ferm convins că este de bună credință și că o să predea imobilul și că o să achite suma”, a precizat acesta. De altfel, Nica a adăugat că această sumă datorată de fostul președinte al României va fi adusă la cunoștința opiniei publice doar după finalizarea procedurii de predare a imobilului, iar, în cazul în care nu-și va achita datoriile, acesta va fi executat silit, precum oricare alt contribuabil român.

Cât de bogat declară Klaus Iohannis că este în 2025

Se pune, în aceste condiții, întrebarea dacă are Klaus Iohannis banii pe care îi cere ANAF. Iar, pentru a afla răspunsul la această întrebare, este esențial să aflăm ce scrie în ultima declarație de avere pe care fostul președinte a completat-o la data de 12 februarie 2025.

Conform acestui document, Iohannis nu deține terenuri. Dar deține, în schimb, șase case. Prima este un apartament, în Sibiu, cu suprafața de 84,60 metri pătrați, cumpărat de către soții Iohannis în anul 2007. A doua este un apartament în Sibiu, cu suprafața de 253 de metri pătrați, cumpărat de soții Iohannis în anul 2001. A treia proprietate constă într-o casă de locuit la Sibiu, cu suprafața de 377 metri pătrați, cumpărată de către soții Iohannis în anul 1992.

Cea de-a patra proprietate imobiliară este reprezentată de o casă de locuit, tot la Sibiu, cu suprafața de 76 de metri pătrați, cumpărată de către soții Iohannis în anul 2007. A cincea proprietate este o altă casă de locuit, tot în Sibiu, cu suprafața de 64 de metri pătrați, cumpărată de familia Iohannis în anul 2007.

A șasea și ultima proprietate este un apartament în Sibiu, cu suprafața de 67 de metri pătrați, moștenit de către Carmen Iohannis în anul 2020.

În documentul menționat nu există proprietăți mobile, cum ar fi mașini, nu există bunuri de valoare și nici plasamente sau investiții, iar, în conturile bancare, fostul președinte al României avea economii de 140.000 de lei. Astfel, pentru restituirea milionului de euro către stat, Iohannis va trebui, cel mai probabil, să vândă mai multe imobile pe care le are în proprietate.

Imobilul din Bălcescu nr. 29, pierdut în instanță în urmă cu zece ani

Reamintim că, în luna noiembrie a anului 2015, soții Klaus Werner și Carmen Georgeta Iohannis au pierdut în instanță partea lor din imobilul situat în strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, după ce Curtea de Apel Ploiești a decis că imobilul cumpărat de familia Iohannis aparține de drept statului român. Asta, întrucât, în realitate, proprietarul inițial al imobilului nu a avut moștenitori legali. Familia Iohannis a cumpărat proprietatea de la un pretins moștenitor al fostului proprietar.

În anul 2017, Curtea de Apel Pitești a respins contestația în anulare formulată de fosta familie prezidențială.

Din anul 2015, respectivul imobil nu a mai fost folosit, el neintrând, până în prezent, nici în proprietatea statului, din cauza numeroaselor procese pe care Rodica Baștea, fiica pretinsului moștenitor care a vândut familiei Iohannis jumătate din acel imobil, le-a intentat pentru amânarea deznodământului. Odată ce statul român și-a înscris dreptul de proprietate asupra imobilului, lucrurile ar trebui să intre în matca firească.

