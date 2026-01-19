Primăria lui Mihai Chirica se pregătește de dezastre. A cumpărat sirene de alarmă de un milion de lei

Afacerea a costat bugetul local un milion de lei și a fost încheiată, fără licitație, cu o firmă din București. Firma respectivă are drept clienți, pentru același tip de servicii, mai multe primării din România. Anul trecut, în primăvară, unul dintre clienți a fost Primăria Sectorului 6, condusă de actualul edil general liberal al Capitalei, Ciprian Ciucu. Atunci, pentru un singur sector din București, valoarea achiziției a fost dublă, ca și costuri, decât cumpărătura lui Chirica.

Primăria Municipiului Iași, condusă de celebrul edil liberal Mihai Chirica, a antamat această interesantă afacere încă din data de 19 noiembrie 2025, când a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că este interesată să facă o achiziție de sirene electronice.

Mai exact, se arată că, „pentru dezvoltarea sistemului de înștiințare-alarmare a municipiului Iași, se vor achiziționa sisteme de alarmare electronice de 1.800 W, 2.400 W și 3.000 W, care se vor instala în locațiile stabilite de către Primăria Municipiului Iași și aprobate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Sturdza al județului Iași, locații pentru care sunt încheiate Acorduri de principiu privind instalarea echipamentelor de alarmare publică”.

Conform documentației de atribuire, în vederea încheierii acestui acord de achiziție, primăria condusă de Mihai Chirica nu a organizat o licitație deschisă, ci a susținut o procedură simplificată de selecție de oferte, punând la bătaie un buget total estimat inițial de 810.743,8 lei fără TVA.

La această procedură simplificată de selecție de oferte au depus oferte două companii, din care una s-a retras ulterior, rămânând în cursă doar o singură ofertă, declarată admisibilă. În aceste condiții, la data de 18 decembrie 2025, Primăria Municipiului Iași a încheiat cu SC Axatel Service SRL contractul nr. 164552/2025, pentru un preț final negociat de 807.700 de lei fără TVA, respectiv de 977.317 lei cu tot cu TVA.

Patru tipuri de avertizări

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, aflăm că scopul principal al cumpărăturii este „extinderea și integrarea în sistemul actual de înștiințare și alarmare a populației din municipiul Iași în diferite situații de urgență, pentru asigurarea propagării optime a mesajelor și semnalelor specifice de protecție civilă, către populație”. Astfel, „în vederea respectării legislației în vigoare privind dezvoltarea sistemelor de înștiințare-alarmare, pentru Iași a fost întocmit un studio de audibilitate necesar, rezultând necesitatea extinderii sistemului actual, prin achiziția a două sirene electronice de 1.800 W, a patru sirene electronice de 2.400 W și a trei sirene electronice de 3.000 W”.

Valorile minime de presiune acustică solicitate sunt de 118 decibeli, de 121 de decibeli și de 123 de decibeli, la 30 de metri distanță. Sistemele solicitate trebuie să conțină capul sirenei, dulapul electric de comandă al sirenei, bateria de acumulatori și amplificatoarele finale modulare. Tehnic, echipamentul electronic trebuie să asigure difuzarea de mesaje vorbite de la microfon sau 16 înregistrări prealabile, fiecare cu durata de 60 de secunde. Trebuie să asigure difuzarea de mesaje transmise live și să asigure difuzarea a patru categorii de alarme: alarma aeriană, prealarma aeriană, alerta la dezastre și încetarea alarmei.

Deși anunță „nenorociri”, trebuie să fie prietenoase cu mediul

Documentația de atribuire stabilește că „echipamentele vor fi noi și în concordanță cu prevederile tehnice reprezentând standardele europene privind protecția mediului și a sănătății umane, materialele vor fi non-toxice, cu finisaje care să permită exploatarea în siguranță a acestora. Primăria Municipiului Iași a atras atenția că „nu se admit produse reciclate, remanufacturate sau second-hand”.

În acest sens, furnizorul va trebui să instruiască beneficiarul sau reprezentantul acestuia privind exploatarea produsului și să predea documentele necesare.

Sirenele au deja prestabilite locurile de amplasare. Astfel, două sirene de 1.800 W vor fi amplasate în Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 41 și în Șoseaua Bucium, nr. 55K. Patru sirene de 2.400 W vor fi montate în Bulevardul Carol I, nr. 50, în Calea Chișinăului, nr. 29, în Șoseaua Nicolina, nr. 81 și în strada Păcurari, nr. 581.

Cele trei sirene de 3.000 W urmează să fie amplasate în strada Anastasie Panu, nr. 51, în Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 41 și în strada Mitropolit Varlaam, nr. 54.

Furnizorul a livrat astfel de echipamente către majoritatea municipiilor

SC Axatel Service SRL, compania care a participat de una singură la procedura de selecție și care și-a adjudecat acest contract, este deținută, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de asociat unic, de omul de afaceri bucureștean Gheorghe Ungureanu.

Firma a livrat, în ultimul an, sisteme de înștiințare-alarmare către mai multe instituții ale statului. Este vorba despre Primăria Municipiului Carei, Complexul Energetic Oltenia sau Primăria Sectorului 6 din București, contracte a căror valoare se ridică la 2.402.892 de lei fără TVA.

În portofoliul companiei se mai află contracte similare, derulate în anii anteriori, cu Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Galați, Primăria Municipiului Craiova, Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Primăria Municipiului Pitești, Primăria Municipiului Constanța, Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Sectorului 3, Primăria Municipiului Deva, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, Primăria Municipiului Ploiești, Ministerul Apărării Naționale, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Consiliul Județean Dolj, Nuclearelectrica sau Primăria Municipiului Bacău.

Ciucu a cheltuit dublu, pe sirene, în primăvara anului trecut

Spre comparație cu achiziția de la Iași, anul trecut, în 24 septembrie 2025, Primăria Municipiului Craiova a făcut o achiziție de sirene de alarmare în valoare de 246.530,4 lei fără TVA. Este vorba despre trei sirene de 1.200 W și despre o sirenă de 2.400 W. Furnizorul a fost de această dată SC Focus Security Systems SRL.

În schimb, Primăria Sectorului 6, la conducerea căreia se afla actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a întrecut cu mult afacerea de la Iași. În data de 15 aprilie 2025, Primăria Sectorului 6 a încheiat, tot cu SC Axatel Service SRL, un contract în valoare de 1.457.600 de lei fără TVA, respectiv de 1.763.696 de lei cu TVA inclusă, pentru furnizarea de echipamente de avertizare-alarmare publică și servicii pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului de înștiințare-alarmare publică la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București.

Este vorba despre 25 de sirene, dintre care 22 de sirene electronice de câte 1.200 W fiecare și trei sirene electronice de câte 500 W fiecare. La acestea, se adaugă servicii privind schimbarea amplasamentului pentru cinci sirene electronice de alarmare publică existente, întocmirea de memorii tehnice pentru toate cele 30 de locații de instalare a sirenelor electronice și 15 tripede cu dale din beton pentru instalarea traductoarelor acustice ale sirenelor electronice.