Statul nu vrea să dea faliment singur: Cazul carierei de la Băița. Să moară și compania privatului!

Industria minieră din România este astăzi limitată la câteva exploatații, dar și acestea se confruntă cu mari probleme. Unele din acestea sunt create inclusiv de către statul român, cum este cazul societății Băița Bihor SA, căreia nu i se eliberează permise de exploatare de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG, fosta ANRM) pentru calcarul industrial și de construcții în cariera Băița. Înființată în 2005, cu aprobarea Ministerului Economiei, compania a realizat aici investiții de peste 5 milioane de euro, exclusiv din surse proprii, iar statul român a încasat de pe urma activității ei zeci de milioane de lei sub formă de redevențe, dividende, impozite și taxe. La compania Băița Bihor SA este acționar inclusiv statul român, care deține 6,07% din acțiuni.

Compania este titularul dreptului de proprietate al terenului pe care se desfășoară activitatea de exploatare și prelucrare a calcarului industrial și de construcții aflat la suprafață. Astăzi, pentru că ANRMPSG nu a eliberat Permisul de exploatare, activitatea companiei este blocată și toată lumea are de pierdut. „Nu poți bloca activitatea unei firme care are capacitatea tehnică și financiară de a lucra”, ne-a declarat Maria Rodica Trip, directoarea generală a companiei Băița Bihor SA. Ea spune că la fiecare solicitare de eliberare a permisului de exploatare s-au depus documentele cerute de dispozițiile legale. ANRMPSG își schimbă însă interpretarea în fiecare an, astfel că în aceleași condiții (același perimetru, aceeași resursă, aceeași companie) eliberează sau nu premise de exploatare. S-au depus documente și pentru obținerea Licenței de explorare, dar Autoritatea de reglementare în domeniul minier nu a răspuns la această solicitare.

Ministerul Economiei și ANRMPSG tac

Potrivit unei adrese transmise recent de către conducerea companiei Ministerului Economiei și ANRMPSG, ea acuză Autoritatea de reglementare că-i refuză nejustificat exploatarea calcarului de aici, iar Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului refuză să clarifice această problemă.

Statul pompează milioane de lei într-o societate falimentară

În timp ce activitatea companiei cu acționar majoritar privat este blocată, statul își protejează propria companie minieră care lucrează tot în zonă. Este vorba despre compania Băița SA, care nu mai are activitate din anul 2022 (extrăgea dolomită) și înregistrează și datorii. În același an, Executivul aprobă transformarea unei mari părți a datoriei acumulate, circa 8,5 milioane de lei (echivalentul a 1,7 milioane de euro la acea vreme) în acțiuni, iar pentru restul datoriei rămase, 3,2 milioane de lei, i se făcea o eșalonare la plată. Cu toate acestea, la mijlocul anului 2024 societatea acumulase datorii de 39,5 milioane de lei (circa 7,90 milioane de euro), reprezentând redevențe miniere, restanța la plata contribuțiilor sociale și de sănătate ale angajaților etc. În ciuda acestei situații, Guvernul decide tot anul trecut să aloce societății 11,5 milioane de lei (2,30 milioane de euro) din Fondul de rezervă pentru realizarea unei investiții necesare activității de exploatare și prelucrare a dolomitei din zăcământul Băița-Bihor.

Până în anul 2024, aceasta a fost asociată și cu o companie străină pentru exploatarea zăcămintelor polimetalice din mina Băița, dar și această activitate este oprită, după ce rezultatele obținute nu au fost cele estimate inițial. De asemenea, pentru exploatarea dolomitei compania de stat Băița SA a încheiat o asociere în participațiune cu o altă companie, de data aceasta românească, dar și aceasta a fost un eșec, iar în 2023 asocierea a fost desființată înainte de termenul contractual. Motivul - costurile mari înregistrate de societatea Băița SA.

Băița Bihor a plătit redevențe de 1,18 milioane de lei în S1/2025

Societate de stat Băița SA, care are licența de exploatare a zăcămintelor subterane de minereuri polimetalice (cupru, aur, argint, metale rare) și dolomitei, și societatea privată Băița Bihor, care exploatează calcarul industrial în cariera Băița (nu mai are acum permis de exploatare), au făcut în luna august și septembrie obiectul unor controale realizate de către ANRMPSG și Garda Națională de Mediu. Concluziile celor două rapoarte încheiate pentru societatea privată Băița Bihor SA confirmă că aceasta are capacitatea de exploatare și de refacere a mediului, conform Legii minelor. „În anul 2023, SC Băița Bihor SA solicită și primește un nou permis de exploatare nr. 26573/ 20.06.2023, pentru cantitatea de 500.000 tone calcar industrial și de construcții. Garanția financiară pentru lucrările de refacere a mediului în valoare de 61.016 lei a fost constituită înaintea obținerii permisului de exploatare nr. 26573/20.06.2023, așa cum reiese din Nota de constatare a CIT Oradea nr. 36/11.04.2023”, se arată în nota de control a ANRMPSG încheiată în 5 septembrie 2025. De asemenea, nota confirmă că societatea a achitat integral redevența pe care o datora statului pentru calcarul industrial și de construcții extras (500.000 de tone), conform nr. 26573/ 20.06.2023, aceasta fiind în valoare de 1,18 milioane de lei.

Nici Garda de Mediu nu găsește probleme

Pe de altă parte, nota de constatare încheiată în data de 28 august de către Garda de Mediu Bihor preciza că societatea respectă condiționalitățile de mediu impuse. Astfel, are aviz de mediu valabil, deține plan de intervenții în caz de poluare accidentală, este constituită garanția de închidere și refacere a mediului, are personal calificat pentru a lucra cu explozibili, transportul și eliminarea deșeurilor se face cu operatori autorizați etc. Controlul făcut la fața locului de către inspectorii de mediu nu au descoperit abateri de la legislație în ceea ce privește activitatea societății Băița Bihor SA și încheie nota de constatare subliniind că nu se impun sancțiuni.

Compania de stat a plătit redevențe de 408 lei în S1/2025

Controlul făcut de ANRMPSG la compania de stat Băița SA arată că aceasta a exploatat în prima jumătate a anului doar 140 de tone de dolomită și a plătit o redevență de numai 408 lei. „În concluzie, activitatea desfășurată de SC Băița SA în cadrul perimetrului Băița Bihor este mult diminuată față de programul propus pentru anul 2025, în ceea ce privește exploatarea dolomitei, titulara licenței de concesiune pentru exploatare nu a făcut dovada executării programului de cercetare pentru substanța calcar, în urma căruia să se efectueze calculul resurselor/rezervelor pentru păstrarea acestei substanțe în cadrul licenței, iar în privința exploatării minereurilor polimetalice nu a făcut dovada existenței unui contract de asociere valabil cu SC Vast Băița Plai SA (ultimul act adițional prezentat prelungește durata contractului de asociere nr. 18/15.10.2018 cu o durată de 3 luni, începând cu data de 12.11.2024)”, au mai reținut în nota lor de constatare nr. 687/ 04.09.2025 reprezentanții ANRMPSG.

Probleme la halda de steril

La compania de stat Băița SA, cei de la mediu au inspectat în luna august halda de steril situată în aval de galeria de acces în mina Băița, denumită Halda Molibden, și s-a constatat că ea prezintă zone de alunecare, zone ravenate, scurgeri în zona de albie a pârâului situat adiacent, zone de depozitare haotică. În concluzie, în vederea protejării Văii Crişului, inspectorii de mediu au recomandat construirea unui zid de sprijin în zona Halda Molibden și să se prevadă lucrări de îndiguire a cursului de apă pe o lungime de aproximativ 1.500 de metri.

Investiție oprită din cauza lipsei avizelor

Mai mult, Garda de Mediu constata că investiția finanțată de stat pentru realizarea lucrărilor de construcții montaj pentru instalația de măcinare dolomite nu deținea niciun act de reglementare de mediu, iar în aceste condiții a dispus sistarea imediată a lucrărilor. De asemenea, Primăria Nucet a constatat că societatea statului a început construcțiile fără autorizație de construire, motiv pentru care la rândul ei a sancționat contravențional societatea.

De anul trecut se așteaptă rezolvarea problemei

Activitatea minieră de exploatare a calcarului industrial și de construcții în perimetrul temporar de exploatare Băița de către compania privată Băița Bihor SA s-a derulat în ultimii ani pe parcursul a 5 permise de exploatare:

 Permis de exploatare nr. 18608/23.10.2015, valabil până la 22.10.2016;

 Permis de exploatare nr. 19573/17.10.20216, valabil până la 16.10.2017;

 Permis de exploatare nr. 21384/10.10.2018, valabil până la 09.10.2019;

 Permis de exploatare nr. 24597/21.06.2022, cu valabilitate până la 20.06.2023;

 Permis de exploatare nr. 26573/20.06.2023, cu valabilitate până la 19.06.2024.

Deși societate și-a onorat de fiecare dată obligațiile financiare către stat, iar controalele făcute atât de reprezentanții Gărzii de Mediu, cât și de cei ai ANRMPSG au confirmat că nu există probleme în activitatea firmei miniere, de anul trecut ea așteaptă să poată lucra.

